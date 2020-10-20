每日星座運勢／牡羊桃花飛易有好運 發現投資訊息

2020-10-20

牡羊座

桃花紛飛，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資訊息。

愛情運：★★★★☆

想要談戀愛的企圖心很強，單身者快加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

事業運：★★★★☆

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可會對往後的發展有正面的幫助，只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00翡翠綠

開運方位：正北方向

金牛座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

你對另一半很關心，但你給的愛並不一定是對方想要的，應多瞭解對方的想法才好喔！

事業運：★★☆☆☆

不是表現的良機，別急於發號施令，也別因為想要超越而不經周密分析就行動，小心因此而弄巧成拙。

財運：★★★★☆

隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00櫻桃紅

開運方位：東北方向

雙子座

防患於未然。

整體運：★★★★☆

今天的財運和事業運都比較不錯，洽談中的大筆生意在做足準備和預留空間後成功的機率很高；和他去人多的公園、廣場走走吧，看著那些老夫老妻攜手步行的身影，「執子之手，與子偕老」的情感會在兩人心頭膨脹。

愛情運：★★★★★

今日的你容易回想起舊情人，也有可能遇見舊情人。鬧分手的情侶，今日有機會復合。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，很適合腦力激盪寫企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

財運：★★★★☆

財運不錯，可以購買盤算已久的物品。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00鈦晶金

開運方位：正東方向

巨蟹座

今天比較繁忙。

整體運：★★☆☆☆

工作中讓你頭疼的事很多，顧得了這件顧不了那件，弄得自己很煩燥；忙碌的工作使你無暇顧及伴侶，對於他的理解和體貼深感窩心；投資上進展不大，可保持原來的狀況。

愛情運：★★★☆☆

已婚者應給感情生活注入新的活力，太過平淡會讓兩人的感情疏遠喔！

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏很大，喜歡意氣用事。如不能嚴格控制情緒，最好不要參與有利益之爭的交易和談判。

財運：★★☆☆☆

經商者有頻頻周轉的跡象，在周轉的過程中務必謹慎，謹防財務破洞加大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00水晶紫

開運方位：正西方向

獅子座

暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。

整體運：★☆☆☆☆

人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！

愛情運：★★☆☆☆

單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

事業運：★★☆☆☆

耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜金錢交易的日子。意外損財的機率高，少帶現金出門為妙。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00桐花白

開運方位：東南方向

處女座

左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。

事業運：★★☆☆☆

表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！

財運：★★☆☆☆

財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00可可棕

開運方位：正東方向

天秤座

工作再忙，也不能冷落了對方。

整體運：★★★★☆

今天的工作進度過於緩慢，心裡有點著急，但幸好會獲得同事的諒解，並得到他們的幫助；已婚者會因為工作忙而冷落對方，多給對方一些關懷，否則事業、愛情也會兩頭誤；財運不順，出門得當心，最好不要隨身攜帶貴重物品。

愛情運：★★★★☆

單身者桃花在外，多參與戶外活動，接觸不同類型的人，會有不錯的姻緣際遇。

事業運：★★★☆☆

會得到同事的大力支持，這也是因為你平時不吝付出所得的回報。

財運：★★★☆☆

合理安排時間，可考慮兼差，會有不錯的額外收入。不過，花錢較隨興，小心入不敷出。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00淺海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

有獨當一面的機會。

整體運：★★★☆☆

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

愛情運：★★☆☆☆

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

事業運：★★★★☆

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

財運：★★★☆☆

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

射手座

想要滿足口腹之慾，多能如願。

整體運：★★★★☆

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嘗到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者宜多加把握。

愛情運：★★★★☆

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天倍受疼愛。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出解決的方法。

財運：★★★☆☆

今天有喜歡消費的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上頭。股票族宜在今日做短線操作，見好就收。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

摩羯座

發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。

整體運：★★★☆☆

發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。

愛情運：★★☆☆☆

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多就是心情鬱悶，開心點，明天會更好。

事業運：★★★☆☆

周圍的人身上發生的遭遇，會讓你處理類似事情時容易處於緊張狀態，無法放鬆。

財運：★★★★☆

多做善事，建立良好的口碑，對日後投資賺錢有利。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

水瓶座

時間觀念有待加強。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手去做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。

財運：★★★★☆

有機會進財，不過天上不會掉下金幣。想賺錢的話，就應主動開發財源，多向外發展。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00苔蘚綠

開運方位：西北方向

雙魚座

有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

整體運：★★☆☆☆

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運低迷，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

財運：★★★☆☆

合夥營生者，易有拆夥的危機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00珍珠白

開運方位：正南方向





