心理測驗／蘿蔔還是甜不辣？測驗你內心渴求的事物為何

天氣逐漸轉涼。在冷天下，來一碗熱騰騰的關東煮，可是一大享受。而日本媒體「カナウ」就分享一則心理測驗，根據吃關東煮時的喜好，也能看出渴求的事物是什麼。

請問在吃關東煮時，以下四種食物你會最先吃哪個呢？

A 蘿蔔 B 雞蛋 C 甜不辣 D 章魚小香腸

選擇A蘿蔔的你，渴求能為他人貢獻一己之力。當你感受到幫助他人是，你內心會充滿著自豪、自信的感覺，這也讓你經常願意替人付出。不過有時也要顧慮下平衡，不要太過投入，否則可能會適得其反，產生負面的感覺。在幫助別人的同時，也要清楚自己的立場才好。

選擇B雞蛋的你，渴求能直率表達自我的機會。如果能在不虛偽誇耀、不逢場作戲的環境下，你的心靈也會感到相當踏實，在一次重拾開朗的自我跨步向前。然而要是太過壓抑自己，你的負面情緒也會加重的，試著找尋能讓內心緩一緩的方法。

選擇C甜不辣的你，渴求能一起行動的夥伴。只要身邊有理解自己，能夠團結一心迎向挑戰的同伴存在，你也會感到信心加倍。不過建議在找夥伴時，盡量避免和自己太過相似的人，以免突破不了難關而心生沮喪。試著與能和自己互補優缺的人在一起看看。

選擇D章魚小香腸的你，渴求能認可自己的人。好比說，職場上相互切磋的同事，或者羨慕你能得體處理事情的晚輩等等。得到認可的同時，你內心也會更有自信。不過要是沒能回應別人的期待，對自己的讚聲也會漸漸消失喔，記得持續保持精神向上奮鬥。