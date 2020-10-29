哪些生肖眼光遠大 超前部署才安心？

【文‧科技紫微網】

有些人就愛率性而為，不按牌理出牌，相信「車到山前必有路」；有些人則眼光遠大，未雨綢繆才安心。今年在疫情肆虐下，超前部署的國家得以將損失降到最低，可見先行準備果然有成果。接下來要聊的是個人，科技紫微網今天就帶著大家看一下，哪些生肖眼光遠大，能夠提前佈局規劃。

生肖牛

計劃性強，勝券在握

生肖屬牛者，凡事三思而後行，做事很有規劃和耐性，從來不打沒把握的仗。只要是他計劃好的事，多會嚴格執行，不輕易變更。特別是農曆2月和7月出生的朋友，身上這樣的特質非常強烈，總會長遠佈局，胸有成竹。不過，農曆4月和12月出生的朋友，雖很有計劃，但堅持力不夠，若長期下來看不到成效時，易中途放棄。

生肖鼠

善於計劃，萬全準備

生肖屬鼠的人，時間觀念很強，一分一秒都不希望浪費，所以他會在開始之前就做好周全的計劃，把可能會遇到的困難都盡量想好，以保萬全。農曆1月和5月出生的朋友，身上這樣的特質特別強烈，幾乎是無計劃便不行動。不過，農曆6月和9月出生的朋友，雖計劃周詳，但多會中途生變，難以持續按原計劃行事。

生肖蛇

深謀遠慮，事先計劃

生肖蛇者，想得多而深，傾向於從長遠角度考慮問題，希望一切盡在掌控之中。他很害怕風吹草動，所以總是事先計劃，列出清單表，逐一執行完成。特別是農曆3月和10月出生的朋友，無論是大事還是小事都會精打細算，方方面面都考慮好再行動。不過，農曆4月和11月出生的朋友，雖有長遠計劃，但容易虎頭蛇尾。

生肖兔

小心謹慎，步步為營

生肖屬兔的人，凡事小心謹慎，並且注重計劃，難以接受突然空降而來的人事物。他們希望所有事情都能先安排好，按照計劃，踏實執行，一步步完成目標。特別是農曆2月和12月出生的朋友，總希望在行動前做好萬全之策，眼觀四面，耳聽八方，確保安全。不過，農曆8月和9月出生的朋友，計劃雖全，但是中途容易受人影響而生變數。

生肖龍

宏圖大志，運籌帷幄

生肖屬龍者，有遠大的志向和抱負，追求成功的慾望又非常強烈，若沒有遠見與大局觀要怎麼執行他的夢想呢？所以，他凡事有計劃、定目標，讓成功來得更快、更有把握。特別是農曆1月和11月出生的朋友，計劃性與執行力都很強，宏觀部署，看準才前行。不過，農曆7月和10月出生的朋友，雖有計劃，但常常三分鐘熱度，計劃一再改變。

你是否也屬於這些預先規劃、以策萬全的一群？機會是留給有準備的人，做好計劃、堅持執行，才更易有長遠發展。

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