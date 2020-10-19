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塔羅：心酸！最近你的努力會被無視嗎？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

人人都怕做白工，辛苦努力卻沒有成果，不僅浪費時間、力氣，精神更會嚴重受創。你現在正朝著某個目標前進嗎？科技紫微網就用塔羅牌來幫你分析一下，你最近的努力會不會被無視、會不會有成果，以及如何因應。

　

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「我最近的努力會被無視嗎？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選牌１：正義（逆位）

有的時候你已經很努力，卻遭受到不公平的對待。這是因為他人對工作的看法、期待與要求與你不同。對方會站在他們自己的觀點和立場來看事情，不會考量你的條件，因而容易做出對你不公平的判斷。這種狀況下，會讓你非常辛苦。

塔羅牌的建議：

觀察對方衡量的標準是什麼，並靜心分析這標準是否夠平衡，對你是否公平。如果你的成果不被認可，你無法改變他人，只能改變自己。要是你怎麼做都不行，只能靜靜蟄伏度過這段時間，或找尋別的方法和道路了！

　

選牌 2：高塔

小心！你可能會遭遇劇烈的打擊，導致你無法順利取得工作成果。舉例來說，如果遇到天災或意外，事情既然發生，已經無法阻止，只能盡量降低損失，保護好自己以度過災難，爭取未來的復原機會。另外，意外的發生必然有蛛絲馬跡可循，可運用觀察力來事先提防。

塔羅牌的建議：

當你遇到努力被無視、沒有成果時，可能是由於其他人的想法、環境、條件改變了。像是活動取消、資金不足等，導致你的努力無法獲得成果。個人的力量當然無法改變大環境，但努力是不會白費的，若是這一次無法取得成果，可以繼續準備，等待下次表現的機會！

　

選牌 3：世界

恭喜你！你長久以來的努力有所收穫，可以順利的獲得成果。世界牌中的舞者在空中輕盈起舞，代表計畫圓滿完成，這是綜合了天時、地利、人和、精神與物質等許多因素，才能有這麼理想的結果喔！

塔羅牌的建議：

一件事情的成功，需要包括資訊蒐集、周遭親友的情感支持、個人意志力、環境、物力等等各種層面配合，可說是相當不易呢！現階段一個任務完成後，另一個新世界又將要開始了。先享受享受豐碩的果實，汲取寶貴經驗，珍惜現有一切，休息之後再出發吧。

　

選牌 4：教皇（逆位）

很可惜，你的努力不太受到外界支持。然而，雖然你得不到長輩或者團體的助力，但這並不代表你的努力不夠，或是辛苦不會有成果。只不過缺乏資源確實會使你比較辛苦一點。如果你以取得他人認可作為目標，會給自己帶來很大的心理壓力。

塔羅牌的建議：

人自然而然都會想要獲得認可、支持，並獲得指引和支援；但不一定可以如願。團體中的前輩擁有話語權，制定規則，又具有經驗和智慧，這些都很重要，然而前人的看法和評斷，不一定對你有益。避免倚賴他人和團體，相信自己的智慧，走出自己的路吧！

　

選牌 5：吊人（逆位）

選擇這張牌卡，表示你覺得自己正在受苦，受到束縛；你待在自己的世界裡動彈不得。目前，你正擔憂著自己的努力沒有成果，並認為自己會受到外界批評的聲浪。其實這種困境不是真實的，很多悲觀的想像是來自於你過去的經驗和記憶，導致你的習慣性負面思考。事實上，你可以靠自己的力量走出來，脫離這種困境。

塔羅牌的建議：

既然你的問題來自於自己的想法，只要學習轉化想法、正念、樂觀、自我肯定、正面思考，你將會發現一個不一樣的新世界。尋找那些能帶給你正能量的事物，來幫助你建立起自信心吧！相信自己可以做得到，放手去做，就能順利取得豐碩的成果喔！

　

選牌 6：魔術師（逆位）

最近你的狀態似乎不太理想喔！你有很多想法，但你的潛能與優秀的能力無法百分百發揮出來。因為察覺到自己的狀態不佳，你便開始擔憂工作無法順利取得成果。那麼就誠實的檢視自己吧！看看問題出在什麼地方，找出原因並解決。

塔羅牌的建議：

處於撞牆期的時候，不用心急，也不用給自己太大壓力。人的狀態是很微妙的，你可能一時無法找到答案，不知道如何處理。先把自己的狀態調整好，充電後再出發，找回你喜愛的、想要呈現、覺得對的事物和方法，發揮原本的天賦能力，就能取得美好的成果喔！

　

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