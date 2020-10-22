快訊

終於硬起來！環球科大欠薪3個月 教育部開罰10萬元

美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020總讓人措手不及！面對無常 給12星座的安心藥方

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

人生在世數十個寒暑之間，有人大起大落，有人平淡雋永。可是無論什麼樣的人生風景，生死輪迴是必經之路，有時候甚至來得太快，讓人措手不及。那麼，12星座終其一生最在乎的是什麼？又會放心不下什麼？該準備什麼安心良方，避免此生有所遺憾呢？科技紫微網帶你一起來看看。

　

牡羊座

安心藥方：投資理財

牡羊座表面上看似沒什麼憂愁，其實暗地裡藏著不少心事，像是擔心年邁父母、妻小無所依靠，甚至會放心不下寵物無人照顧。給牡羊座最好的安心藥方，就是做好投資理財！有了錢當後盾，大部分事情都好辦多了，心情再差，約三五好友玩一場，日子也就過得下去了。

　

金牛座

安心藥方：財務自由

金牛座是現實主義的奉行者。他們總是汲汲營營追求財富，錙銖計較每一筆支出，勞力又勞心。可是所謂人兩腳、錢四腳，光靠固定薪資怎麼能滿足自己的慾望呢？此時不妨增加自己的被動收入來源，當財務自由了，金牛座也就跟著心安了。

　

雙子座

安心藥方：抓對重點

好奇心重的雙子座，有什麼新資訊都想立刻掌握，容易陷入「資訊焦慮」恐慌中。但訊息太多太雜，白耗工夫，提升你能力的助益卻有限。試著抓對重點，進行精而深的學習，培養自己無可取代的專才，反而更有安定的力量，讓你更有時間享受人生的美好。

　

巨蟹座

安心藥方：安頓家室

敏感又戀家的巨蟹座，對於家人非常重視，可以說是用生命來守護所愛的人。你最怕的是當你無力付出的那一天到來，家人便會陷入悲傷或困頓之中。那麼，就買好各種保險，事先做好分配，並努力認真陪伴家人每一天吧！把家人安頓好了，心也就踏實了。

　

獅子座

安心藥方：從容面對

尊貴的獅子座畢生追求榮耀，在事業上總有不凡表現。一旦面臨生死交關，獅子最放不下的就是這些努力打下的江山、以及帶著革命情感的夥伴們。在拓展疆土的同時，不妨培養幾個優秀接班人，或是找專業經理人協助分配事業。如此一來還會有甚麼無法釋懷的呢？

　

處女座

安心藥方：找人分擔

凡事力求完美的處女座，很多事情都會親力親為，日子過得壓力滿滿，隨時擔心著手邊的事務會不會無法完美落幕。與其老是操碎心，不如找個做事與你一樣細膩又可靠的朋友一起分擔，就算哪天無常到來，總有人可以接手處理！

　

天秤座

安心藥方：尋找良師

優雅隨和的天秤座，一輩子都處於猶豫不決的煩惱中。你越是想在天平上找到最佳決定，越容易一再迷失自我。其實，天秤需要的是一個心靈導師，尤其是歷經歲月洗禮的長者，他們能夠給予天秤中肯的建議，省去你思索的時間，讓你的心情變得輕鬆、自在。

　

天蠍座

安心藥方：天生神力

天蠍座的主宰星是「死亡之星」冥王星，因此面對生死就像擁有天生神力，十分超然。即使面對自己的生死，蠍子也會平靜而強韌的將一切安排妥當，不讓愛他的人擔心，也不會留下一絲一毫的遺憾喔！

　

射手座

安心藥方：知心好友

熱情活潑、性情直率的射手座，畢生信奉的教條就是開懷大笑、遊走四方。雖然深知人生苦短、應把握當下，一旦遇到無常的到來，難免還是會懊悔自己蹉跎太多光陰。那麼，就結交幾個能夠提醒你好好努力的知己吧！認真玩，認真生活，走到盡頭時才能無愧此生。

　

摩羯座

安心藥方：多陪家人

摩羯座一向踏實，認真過生活，努力面對人生，因此蠻能理性接受生死。唯一的缺憾便是，自己為心愛的人努力賺錢一輩子，卻沒有太多時間可以陪伴他們。因此，摩羯的安心藥方，便是在工作之餘多陪陪家人，把物質與心靈都滿足好，此生就無憾了。

　

水瓶座

安心藥方：捨我其誰

水瓶座活得相當自我，別人再怎麼勸說都不重要，困住你的還是你腦子裡的那些迴圈，別人想要解憂，一杯酒或許就可以做到，然而瓶子如果要求得安心、讓此生無憾，唯一的方法就是「自己想開」。因此，當無常到來，他們除了感慨，也會細細咀嚼其中深意。

　

雙魚座

安心藥方：真心陪伴

天生浪漫的雙魚座，由於感受性特強，容易快樂也容易悲傷，經常陷入患得患失的情緒當中。面對生死無常，他們更是脆弱，一輩子職場拼搏，都只是為了能安穩生活。對雙魚來說，最好的安心藥方就是家人、友人的陪伴，只要愛的人在身邊，就日日是好日了。

　

很多人說2020年是最討厭的一年，好像全世界都需要安太歲。的確，今年不僅有疫情，又有不少名人離世。憂患不斷，無常難防，請大家趕快服用上述安心藥方，讓自己免於遺憾吧！

　

【延伸閱讀】

解讀歲運走向，穩定心緒福自來

晚年你會有錢嗎？日本神婆預言

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 寵物 疫情

延伸閱讀

眼睛超利！最會挑婚姻潛力股的星座女

好運暫停！2020第三波水逆14日來臨 最重災「2星座」曝光

2020衰夠了！2021最好運4星座 天蠍賺錢、巨蟹熬出頭

川普確診 潘懷宗揭秘白宮御醫組合藥方

相關新聞

2020總讓人措手不及！面對無常 給12星座的安心藥方

人生在世數十個寒暑之間，有人大起大落，有人平淡雋永。可是無論什麼樣的人生風景，生死輪迴是必經之路，有時候甚至來得太快，讓人措手不及。那麼，12星座終其一生最在乎的是什麼？又會放心不下什麼？該準備什麼安心良方，避免此生有所遺憾呢？科技紫微網帶你一起來看看。

每日星座運勢／摩羯創意易獲得稱讚 愛情運勢超強

2020-10-22 牡羊座 常存感恩之心。 整體運：★★☆☆☆ 你先前的工作經驗無法使你進步，反而還會使你喪失創新性，不如將自己歸零，以初學者的心態工作會有驚喜出現；戀情太平淡，

努力沒有結果？這些星座教你擺脫人生停滯期

誰都希望付出後有收穫，希望能靠著努力奮鬥達到事事如意、夢想成真。當努力沒有結果時，難免心生慌亂、失去方向。別怕！今天，科技紫微網就來告訴你，誰能助你擺脫人生停滯期？讓你在迷惘時刻，迅速找到人生導師！

一發生小事就可以講不停！12星座最愛「抱怨」排行公開

「抱怨」是生活常態嗎？為什麼要抱怨？抱怨後會讓你比較開心嗎？什麼事情會讓你抱怨呢？抱怨的方式百百種，有的人抱怨就像暴怒，讓人疲憊不已；有些人理智的抱怨心中不滿。不管是哪個星座或多或少都有抱怨的情況發生，究竟哪些星座會因此特別愛抱怨呢，一起來看看吧！

別小看明年運勢衝擊！儲備「這種能量」讓12生肖事半功倍

2020年發生了好多事，大家是不是都希望趕快送走這一年呢？不過，明年會不會變好還不一定，可別小看明年的運勢衝擊喔！到了2021年，你最缺的是哪一種能量？跟著科技紫微網一起來看看，趁早儲備，才不會輸在起跑點！

心理測驗／錢總是存不了？一張圖分析你的破財弱點

平常是否有儲蓄的困惱，雖然內心知道不存點錢不行，但總是又被外物所吸引花掉了呢？日本媒體「DRESS」最近就分享一則心理測驗，透過判斷一張圖，可以知道你容易被什麼樣的東西破財喔。

塔羅：心酸！最近你的努力會被無視嗎？

人人都怕做白工，辛苦努力卻沒有成果，不僅浪費時間、力氣，精神更會嚴重受創。你現在正朝著某個目標前進嗎？科技紫微網就用塔羅牌來幫你分析一下，你最近的努力會不會被無視、會不會有成果，以及如何因應。

心理測驗／第一眼看到大象或獅子？ 分析你會過哪種婚姻生活

與心上人共結連理，一起度過一生，是許多人追求的幸福。日本媒體「yummy！」最近就分享一則心理測驗，可以看出你在婚後，會過著甚麼樣的婚姻生活。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍勿踩人底線 處女有投資機會

水逆天蠍，容易與故人相遇，想要探索內心的秘密，或是處理財務上的問題，揪出藏在暗中的問題，為了將來做準備。太陽天秤最後衝刺，關注於人際關係上的評估，是否持續深耕或是終止合作。金星處女與木土冥和諧相，因工作崗位上的表現，而獲得提升或降級。木冥合與木土合，接近改變世界的關鍵時刻，此時做出的決定，對未來產生重要的影響。

殺破狼周運勢／雙子、水瓶工作不順 雙魚小心錢有去無回

雙子座工作運方面，水星在工作宮位退行，作業工具常故障，是工作很不順利的時期。有些案件一而再，再而三地需要修正，很多都是些雞毛蒜皮的小事，感覺對方有意刁難，會想放棄眼前的案子。

心理測驗／你的人生夢想是什麼呢？ 從熱狗堡怎麼吃來分析

電影「食神」有句台詞：人如果沒有夢想，那和鹹魚有甚麼兩樣？然而許多人忙於生活，卻不知不覺迷失了自我，更不知道自己要的是什麼。日本媒體「占TV」就提供一則心理測驗，讓人可以測出內心中，你真正想奮鬥的生涯目標是什麼。

心理測驗／蘿蔔還是甜不辣？測驗你內心渴求的事物為何

天氣逐漸轉涼。在冷天下，來一碗熱騰騰的關東煮，可是一大享受。而日本媒體「カナウ」就分享，根據吃關東煮時的喜好，也能看出渴求的事物是什麼。

熱門新聞

剩菜剩飯最好別吃 保存不當小心傷身

沙德爾升級中颱！有機會再增強 今到明晚降雨熱區曝光

雨下到明天 彭啟明：周六將出現入秋最低溫

豪雨特報！ 吳德榮：冷空氣南下 北部低溫下探18度

她非本科系卻順利錄取科技業 網揭老闆「愛用」2原因

滿滿芋泥溢出！早安美芝城6款「芋泥早餐」好幸福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。