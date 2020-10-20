別小看明年運勢衝擊！儲備「這種能量」讓12生肖事半功倍

【文‧科技紫微網】

2020年發生了好多事，大家是不是都希望趕快送走這一年呢？不過，明年會不會變好還不一定，可別小看明年的運勢衝擊喔！到了2021年，你最缺的是哪一種能量？跟著科技紫微網一起來看看，趁早儲備，才不會輸在起跑點！

生肖鼠、生肖雞

包羅萬象的度量

2021年，對於生肖屬鼠、雞的人來說，最需要儲備的是包羅萬象的度量。能容人、會用人，遇事不焦不躁，才有機會衝破限制，抓住機會。要儲備這種能量，就要多多與不同類型、不同領域的人接觸、互動，瞭解各方面的訊息與動態。此外還要多聽新聞，理性分析評估，合理整合資源，將它們運用到學業與工作上。如此一來，方能進步成長，取得佳績。

生肖牛、生肖狗

圓融待人的雅量

到了2021年，生肖屬牛、狗者，能力易突顯，勤奮與用功的幹勁也很夠。然而，人際關係是否圓融，才是你明年能否事半功倍的關鍵。未來的一年，你最需要儲備與加強的，就是圓融待人的雅量。多多與人合作，擇友而交；多與同事、合作搭檔進行腦力激盪，讓不同的意見和聲音互相交流。在學習、工作之餘，也別忘了建立人脈，並運用這些人脈來聚集能量。

生肖虎、生肖龍

柔軟細心的態度

生肖屬虎、龍者，動力與魄力均不缺，行事效率十足，且善用行動力來證明自己的能力。不過，2021年你們最缺的，將是對人對事柔軟細心的態度。只有提前儲備好這方面的能量，明年追求成功之路才能走得更平順。多閱讀心靈方面的書籍、接觸書畫藝術，或是多聽一聽平和的音樂，都有助於放慢腳步，留給自己更多心靈空間，讓你有足夠的注意力來顧及細節問題。只要膽大心細，必會事半功倍。

生肖兔、生肖羊

敢闖敢拼的膽量

2021年對於生肖屬兔、羊者來說，你會有充沛的細心、耐心與人和，缺的卻是向前衝刺的勇氣與動力。由於前怕狼、後怕虎，因而裹足不前，錯失良機。不敢行動，再好的想法也是白費心思，所以你現在開始應儲備敢闖敢拼的膽量。想要提升勇氣與膽量，除了多與行動派、樂觀積極者接觸互動以外，還應多運動、健身，練習公開演講、表演等。只要你敢行動，就易有收穫。

生肖蛇、生肖豬

快人一步的敏銳度

2021年，生肖蛇、豬最需要儲備的是對人對事的敏銳度。如果少動懶散、反應遲鈍，就易錯過好機會，被人捷足先登。唯有嗅覺靈敏，快人一步，才有機會搶得先機。儲備敏銳度的方法是，多接觸新鮮的人和事，隨時隨地瞭解最新資訊。還可以多玩玩益智類遊戲，或者參加眼力與腦力競賽等，可讓眼、手、腦提升警戒力與配合度，增加反應與靈活。唯有靈敏機巧，方能事半功倍。

生肖馬、生肖猴

持之以恆的耐性

如果2021年比的是速度和行動力，生肖屬馬、猴者多能勝出。壞就壞在你們耐性缺缺，最易半途而廢。因而你需要從現在開始儲備持之以恆的耐性，唯有耐力提升，能量才會加倍，勝利當然可期。閱讀、學習是儲備此能量的有效方法，當你靜心閱讀一本好書、研學一門新技能時，既可生智，獲得領悟，還能有效提升耐性與毅力。若能耐心做好一件事，則萬事不難。

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