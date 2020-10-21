努力沒有結果？這些星座教你擺脫人生停滯期

【文‧科技紫微網】

誰都希望付出後有收穫，希望能靠著努力奮鬥達到事事如意、夢想成真。當努力沒有結果時，難免心生慌亂、失去方向。別怕！今天，科技紫微網就來告訴你，誰能助你擺脫人生停滯期？讓你在迷惘時刻，迅速找到人生導師！

牡羊座

努力沒有結果時，你特別容易心急，甚至有想要放棄、另尋出路的念頭。其實，要擺脫困境，你需要學習金牛座的腳踏實地，靜下心來，堅持方向，才能逐漸看到希望；學習巨蟹座的細心、耐心，把握細節；學習天蠍座的深謀遠慮、穩重行事，在探索中穩步前行；學習雙子座靈活變通的特質，遇事隨機應變，尋求協助。

金牛座

遇到人生低谷莫慌亂，多學習運用以下4個星座的特質，以他人的力量助自己一臂之力。學習射手座的樂觀豁達，遇事看得開，大事有方向，小事不糾結，轉變心態不鑽牛角尖；學習雙魚座的感性思維，以及敏銳的觀察力，凡事看兩面；學習水瓶座的創意以及優異的邏輯推理特質；再學學牡羊座的坦率與幽默，遇到什麼事都不是問題！

雙子座

想要擺脫人生困境，光說不練沒有用。你可以學習摩羯座的沉著務實，憑藉強烈的責任感與超強的耐力取勝；天秤座的善用人脈也值得你學習，遇到難關時可尋求親朋好友幫助；學習獅子座的積極明朗，讓你做事更乾脆，抱著滿滿的信心去追求理想；學習牡羊座的樂觀堅強，有助於你重拾自信與鬥志，對抗磨難。

巨蟹座

不如意之事十之八九，一時的失意總會過去。內心煩亂時，可學習射手座的灑脫隨性，積極陽光，遇事不慌；學習摩羯座的沉穩冷靜，理性評估情勢，把握轉機；學習雙子座的滔滔不絕，向親友訴說心事，倒出苦水，就會舒暢許多；學習水瓶座的古靈精怪，用幽默化解尷尬，在變通中尋找生機。

獅子座

你總是以結果為導向，因此最怕努力白費；看不到結果會讓你抓狂。你需要學習巨蟹座隨緣的特質，享受追求的過程，降低結果的重要性，順其自然便能走出泥潭；學習處女座的冷靜獨立，心平氣和耐住寂寞，忍過一時終能撥雲見日；學習雙子座的思辨特質，遇事多思考，適時表達情緒，可扭轉局勢；學習天蠍座的專注不移，投入精神必定收穫豐盛。

處女座

你常常過於糾結小細節，隨時隨地都太認真緊張，因此不如己意時易失落、鑽牛角尖。你需要學習射手座的樂觀豁達，凡事看開，自過自的，不受周圍人影響；學習獅子座的勇敢開創，不懼失敗，勇往直前，即使不成功也是很好的鍛鍊與積累；學習巨蟹座的溫暖善意，多與人接觸互動，尋求幫助，以重獲內心的寧靜與愉悅。

天秤座

遇到人生低谷不可怕，可怕的是隨波逐流、自我放棄。面對人生停滯期，你需要學習牡羊座的明朗率真，讓自己隨時散發活力朝氣，積極努力，告訴自己失敗只是暫時的失意；學習水瓶座的創新思維，敢於自嘲，輕鬆應對得與失；學習摩羯座的務實與堅持，即使看不到希望，也不輕言放棄；學習雙子座的靈敏機巧，相信條條大路通羅馬。

天蠍座

當你付出努力卻看不到好的結果時，你易給自己和別人太大的壓力。你需要學習射手座樂觀的心態，放鬆身心輕鬆應對難題；學習雙子座的多話，盡量多訴說，多表達想法與情緒，讓人幫你集思廣益，化解危機；學習天秤座的平易近人，不與人爭搶，看淡得失；學習摩羯座的謙虛有禮與忍耐，尋求助力，把壓力化為動力。

射手座

你容易因粗心大意、太過隨性，導致努力沒有結果。可學習處女座追求完美、注重細節的特點，珍惜每一分付出，就定會有一分收穫；學習天秤座的友善隨和，廣交朋友，運用人脈，借助外力讓自己走出困境；學習雙魚座的細膩與謙遜，多思考並虛心求教，可得助力；學習金牛座的務實勤奮，真心付出、有所堅持，方能看到希望。

摩羯座

你做事一板一眼，追求成功，容易讓自己處於緊張狀態。努力之後達不到預期結果，更特別容易心中鬱結、想不開。你需要學習天秤座的能屈能伸，在困境中找到支點與平衡；學習牡羊座活潑、熱鬧的處世方式，不可封閉心靈，而是要走入人群、增強互動來解壓；學習雙魚座想哭就哭，想笑就笑的作風，適時發泄情緒；學習獅子座的熱情開朗，大方秀出自我。

水瓶座

你情緒多變，遇到停滯期時容易負面思考，隨著他人情緒飄移。如能學習金牛座踏實、堅韌的特質，冷靜下來，從長遠看待問題，你會發現難關沒有這麼難；學習牡羊座的樂觀、勇敢，越是有難，越要迎難而上；學習處女座的務實穩定，做事有始有終，一步步應對突如其來的變故；學習天蠍座的定力與信念，堅定自我，默默較勁，戰勝困難與阻礙。

雙魚座

你很容易多愁善感，遇事會出現逃避心理，害怕接下燙手山芋，希望困難永遠都不要來找你。你需要學習獅子座敢做敢當、不畏艱難險阻的特質，熱情積極的勇往直前，就沒有什麼事能難得倒你；學習天蠍座的堅韌與默默努力，決定好的事就紮下腳根去努力，默默實現自己的目標；學習水瓶座的幽默感，輕鬆應對難題；學習金牛座的堅持與理性，迎難而上。

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