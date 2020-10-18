殺破狼周運勢／雙子、水瓶工作不順 雙魚小心錢有去無回

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，某些事務卡關，導致目前沒有什麼重要的工作可忙，職場顯得有些悠閒，午後的時間甚至可以溜出辦公室喝杯下午茶，或是在此時請特休好好放幾天假。

感情運方面，水星在慾望宮位退行，與已經分手的前情人再度見面，雖然情份已盡，卻可能在肉體關係上藕斷絲連，對方非常理解你的需求，會考慮與對方復合看看。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽進入財務宮位，同時在財務宮位退行的水星受到天王星影響，當心掉錢包，或是遺失貴重物品，某些電子轉帳或支付的系統故障，甚至導致信用資料被盜用，身上要存放一些現金，以備不時之需。

健康運方面，水星在疾厄宮位退行，火星也在命宮退行，當心著涼感冒，喉嚨、支氣管、呼吸系統感染發炎，某些老毛病不斷復發，身體經常處在不舒服的狀態，甚至感到久病厭世。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，水星在感情宮位退行，與過去喜歡的人再度連繫上，對方似乎有意與你再續前緣。某些金牛座目前正在挽回已經分手的對象，對方的心意似乎有些動搖，復合有望。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與學業宮位的木星有良好連結，在學業上會遇到很好的指導者，提攜你進入更高層次的學術殿堂深造。沒有學習慾望的金牛座，也會遇到貴人指點學習上的迷津，突破盲點。

本週須注意的部分

工作運方面，在命宮的天王星受到夥伴宮位逆行的水星影響，受到豬隊友的拖累，各種突發事件不斷，常常要收拾別人留下的爛攤子。某些金牛座必須分攤其他同事做不完的工作量，常常臨時需要加班。

健康運方面，火星在精神宮位退行，睡眠狀況不佳，會需要依靠藥物或酒精才能安心入睡。常會因為某些事件感覺恐慌與焦慮，嚴重的話，甚至需要去看身心科門診。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，好好整理家中的重要物品，會在某個角落找到遺忘已久的私房錢。某些雙子座的家人特別大方，會在經濟上給予支援，或請你吃飯。

感情運方面，太陽上半週上停留在戀愛宮位，被有好感的人告白，會試著與對方交往看看，不過會發現兩人不太適合當戀人，可和平退回到好朋友的位置。單身的雙子座與朋友的界線要劃分清楚，否則容易招惹上桃色糾紛。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位退行，作業工具常故障，是工作很不順利的時期。有些案件一而再，再而三地需要修正，很多都是些雞毛蒜皮的小事，感覺對方有意刁難，會想放棄眼前的案子。

健康運方面，水星在健康宮位退行，當心病毒感染，呼吸系統嚴重發炎，感冒一直沒有好轉的跡象，甚至被其他人重複感染。有些老毛病復發，不斷需要進出醫院復健治療。

巨蟹座：

整體運勢

學習運方面，金星持續在學習宮位行進，考試運頗佳，期中考的成績會十分亮眼。正在學習新事物的巨蟹座，會遇到非常優秀的指導者，把過去一直無法理解的問題釐清，突破盲點。

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，曾經喜歡的對象又再度出現在你的生活之中，不過你或對方的身邊也已經有了穩定的伴侶，對於這份難以割捨的舊愛，心中就是有些難以放棄。

本週須注意的部分

工作運方面，逆行的火星受到木星與冥王星影響，容易扛下許多不是你份內應該負責的業務，甚至必須代理主管的工作，卻因為無法獲得充分的授權，造成許多責任都要自己吞下去。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到在桃花宮位逆行的水星影響，被很久沒聯絡的老同學或朋友纏上，對方似乎有追求你的意思，但由於他個性古怪，還有點討厭，感覺有些困擾。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，薪資會略微調升，或是因為特殊因素有額外加給。某些獅子座則會多接一些外快，增加了不少收入。由於手頭較為寬裕，物質生活上會比較捨得花錢。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，同時水星在家宅宮位逆行，家電和傢俱既然壞了，剛好順理成章換新。和家人溝通不良的問題，會有一個男性的長者出來調停，至少不會讓你感到委屈。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到逆行的水星影響，職場會有些突發事故，使你必須要在家辦公，或是把文件帶回家處理。此時不要更新電腦或是手機上重要的軟體，可能會導致重要的文件無法讀取或毀損。

健康運方面，在健康宮位的木星、土星、冥王星相位不良，不論怎麼努力運動、控制飲食、始終無法有效減重，感到挫折。同時身體會有各種大大小小毛病浮現，皮膚常長出不明的疹子或痘痘，或是牙齒隱隱抽痛。

處女座：

人際關係方面，金星持續在命宮行進，此時人緣極佳，有許多人會對你表達好感，甚至會收到許多餽贈，這些都是平常熱心幫助他人而得到的回報。此時遇到困難也會有許多人願意出來給予你幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到金星影響，會有人對你表達好感，甚至大膽示愛，但要當心被爛桃花欺騙。某些處女座會尋求一夜情填補內心空虛，但要當心被傳染不明疾病。

工作運方面，水星在面試宮位退行，尋求新工作的處女座，面試新工作會發生烏龍事件，履歷被搞錯，原本以為自己被錄取了，卻進入不是自己專業的部門，使你離職也不是、繼續待著也做不了事。

交通運方面，水星在交通宮位退行，交通工具故障頻頻，會想換新車。容易捲入行車糾紛，被開罰單的機率大。搭乘大眾運輸工具常常坐錯車、轉錯線，造成重要行程延誤。這段時間要特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的木星、土星、冥王星與金星有良好連結，生病的家人健康狀況好轉，使你也放心許多。某些天秤座會無意間發現以前家族長者留下來的貴重物品，價值不斐。

工作運方面，在工作宮位的海王星與家宅宮位的木星、冥王星有良好連結，目前的工作性質會逐漸轉向成為全面在家辦公的形式，可省去許多不必要的通勤時間，也可以同時兼職好幾份工作。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星持續逆行中，同時在秘密宮位的金星受到海王星影響，暗戀的對象始終不知你在生氣什麼，只好冷處理雙方的問題，使得兩人距離漸行漸遠，如果還是很在乎對方，身段適時放軟比較好。

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，資金調度不順利，不斷地寅吃卯糧，刷信用卡支付目前的財務漏洞，卻始終沒有活水注入，存款坐吃山空。很需要多接一些額外的兼職，才不至於連基本生活都出問題。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，水星在命宮退行，同時金星在人際關係宮位行進，會有許多很久不見的老朋友邀約見面，或是開同學會，和故人敘舊，想起許多過去遺忘的事情。某些天蠍座會藉由老同學的人脈得到很重要的幫助，遇到大貴人。

學習運方面，在學習宮位的木星、土星、冥王星與人際關係宮位的金星有良好連結，在學習的場合或學校結交到志同道合的新朋友，相互切磋課業，會有意外的收穫。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位退行，水星也同時在命宮退行，大大小小的錯誤不斷，原以為已經完成的工作會因為一些小問題而退件，挫折感很重。某些天蠍座更新電腦的軟體，造成重要的文件損毀，救不回來，感覺很崩潰。

感情運方面，在命宮退行的水星受到感情宮位的天王星影響，與最不想見面的前情人狹路相逢，對方身邊已經有了新歡，雖然很想故作大方，但他的態度讓你只想罵髒話。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，斜槓開太多，服務做太好，一堆人搶著要你接案。此時容易選擇光鮮亮麗的工作，在人們面前展示，報酬不一定比較多，但覺得合作愉快比較重要。

金錢運方面，木星、土星、冥王星合相在金錢宮位，在經濟上過得算是寬裕，不過物質慾望卻高於自己可以負擔的範圍，會特別想購買一些不實用的奢侈品。某些射手座會敗家在戀愛對象上，只要討對方歡心，情感就能獲得滿足。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在秘密宮位退行，過去曾經暗戀過的人再度出現在你的生活週遭，但人事已非，彼此都已經有穩定的伴侶。某些射手座的另一半會因為這樣的人出現而大吃飛醋，需要花很多心力安撫現在的情感對象。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到金星影響，鄰居整修房子，造成環境髒亂，出入家門不便，開始有些難以忍受。某些射手座則是因為工作忙碌，沒時間好好整理房子，整個家宅亂糟糟的。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，與許久不見的老朋友會再度重聚，一起敘舊。某些摩羯座會在此時與某個朋友冰釋前嫌，有些誤會可望化解，雙方關係得以修復。

學業運方面，金星持續在學業宮位行進，在校園之中會成為風雲人物，代表參加一些對外交流與競賽活動。某些摩羯座的指導老師會花額外的時間在課業上幫你補習。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到逆行的水星影響，發現戀愛對象與他的前任情人藕斷絲連，雖然兩人堅稱是好朋友的關係，但你心中充滿疙瘩，不太相信分手了還能當好朋友。

工作運方面，在命宮的木星、冥王星受到火星影響，目前會是人生志業的轉捩點，對於新的職務或工作環境不容許有任何懈怠，但過於緊繃的生活，會使你身心靈健康出現狀況，偶而還是需要放鬆一下。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，長期光顧某些品牌專櫃或是店家，會獲得特殊禮遇，除了消費可獲得划算的折扣，滿額還可獲得你非常喜歡的贈品。有投資習慣的水瓶座，此時會小賺出場，手上有閒錢會過得較為揮霍。

感情運方面，金星持續在慾望宮位行進，與喜歡的人在親密關係上互動頻繁，充分享受魚水之歡。某些水瓶座會先性後愛，以身體的感覺確認某個對象的情感歸屬。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位退行，工作狀態不順利，電腦或一些設備會因為某些軟體更新遲遲無法使用，某些文件甚至因此無法讀取或遺失。有許多事務不斷來回修正，與客戶或同事也容易溝通不良。

交通運方面，火星在交通宮位退行，相位不良，容易發生行車糾紛或交通事故，行車記錄器一定要勤於檢查保養，以備不時之需，釐清事故責任。被開罰單的機率也比較高，這段時間請特別注意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，另一半對你特別體貼，雙方互動甜蜜。還在曖昧狀態的雙魚座，喜歡的人最近似乎比較主動，勤於傳訊息，還有意約你出來見面，關係有更進一步的可能。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、冥王星與命宮的海王星有良好連結，熱心幫助週遭的人，也會獲得許多貴人，在關鍵時期會有一位意想不到的朋友給予你協助。

本週須注意的部分

學業運方面，水星在學業宮位退行，好不容易打好的報告會因為一時手殘給刪除，或是因為沒存擋，快完成的作業全部付諸流水。考試要當心漏看題目，使得整張考卷答案全都錯置。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位退行，相位不良，容易受到各種消費訊息的誘惑，手癢想花錢，但其實存款最近已經有點吃緊，不可以再放縱自己了。最近會有人想跟你借錢，但借出去的錢將有去無回。

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