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這5個星座男最容易說不愛就不愛 女生們小心誤踩地雷阿！

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／stocksnap
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談戀愛一定是雙方都希望彼此的感情能夠互相交流，而且是要越來越甜蜜，但是很多女生想知道，為什麼男友突然間說不愛就不愛呢？這時就要從男生的觀點來探討這個問題了！

根據最近幾年PTT男性鄉民的票選中，跟女友分手的原因，有30%是因為金錢的關係，另外70%則是個性。而排名第一的是因為錢，也就是太拜金。

跟錢有關的原因排名為: 1.拜金主義、2.女方債務問題、3.門戶懸殊。

跟個性有關的原因排名為: 1.抽菸喝酒、2.公主病、3.控制慾、4.黏人、5.自私、6.愛發脾氣、7.曖昧與他人隨便。以下我們就來探討，有哪些星座男，最容易說不愛就不愛？

TOP5天蠍座:因為妳的自私而分手

天蠍座慷慨又大方，有憐憫心腸，有禮貌也懂得關懷別人，對感情的反應，十分強烈。天蠍座對愛也是最狂熱、感情濃烈的人，是個大情人，他多少會做出相當的犧牲，在不顧現實的壓力，選擇與女方共創感情的小天地。

所以他對妳的付出，若是得不到妳友善的回應，當妳總是自以為是、自我為中心、自私不顧他的感受，一旦超過天蠍的容忍限度，便會生氣大發雷霆，且不易平息，這也會是妳們分手的原因。

TOP4雙子座:受不了妳的控制慾

雙子座最在乎的是自由。雙子座嚮往的就是無拘無束自由自在的環境，雙子座不喜歡在一個壓抑的環境，更不喜歡被限制被控制，當然雙子座不會很直接表達被管的抗拒。

他們有自己的想法，會用各種理由塘塞你。聽歸聽，做歸做，雙子座表面都說好、沒問題，但其實他們腦子裡已經想好要怎麼應付你。妳若是一直想控制雙子的行為與行蹤，他雖然不會與妳生氣吵架，卻很有可能突然就此分手。因為雙子座終究是風象星座，能將表面功夫做得很好，不會讓場面太難堪，更不太喜歡正面衝突，所以與雙子座在一起，就要像拉風箏一樣，一拉一放，不要太黏、不要太控制雙子，請給彼此多一點空間。

TOP3摩羯座：討厭公主病發的女生

摩羯座男生十分實際、理智，是個非常能吃苦耐勞且認真的人，他們認為凡事都要憑借自己的手去創造。不管在工作、生活或是感情中，做事都很慎重，討厭隨便，會一步一腳印的做，努力不懈，又具有上進心、在心中有很多理想要完成。

基於這些特質，在愛情中也是如此。在他們身上完全看不到公主病的態度及行為，因為他們對於公主病這種想要不勞而獲，只會向另一伴索取的個性，感到厭煩。認為即使對方不能幫助自己事業，起碼不要分散他的精力，拖他的後腿。當發現女友有這樣特質時，摩羯男只會遠離，並且毫不猶豫的離開。

TOP2處女座:無法接受抽菸喝酒的習慣

處女座正是人如其名，具有純潔、潔癖、喜愛整潔的特性。注重儀容整潔而吸引人，也很在乎個人衛生習慣。同時處女座最在乎的是健康。處女座是非常養生的一個星座，一些垃圾食品不會去觸碰。對於處女座而言，健康才是最重要的，一旦失去了健康，什麼都免談。

既然對自己如此嚴格了，在戀愛相處中，也以相同的態度要求伴侶，希望交往的是個愛乾淨又健康的人。在處女座愛的提前下，一定是苦口婆心好言相勸，要伴侶改掉這些不好的習慣，其一原因是希望對方身體活得無負擔，其二原因，當然是因為自己無法接受不討喜的味道，這會讓有潔癖的處女座特質發狂。可想而知，另一伴再不改掉這些壞習慣，處女座也無法再忍耐了，只能說不愛就不愛了。

TOP1金牛座:拜我的金，就是不可以

金牛個性保守、務實且傳統，較重視物質層面，會喜歡追求舒適的生活環境，並且嚮往高品質的生活，所以樂於追求金錢，他們希望自己的生活能愈過愈好，對他們而言，金錢是很重要的保障。他們愛財惜財、重視錢財，更會很樂意的努力去累積自己的財富，因此也善於理財，絕不亂花錢。對於金牛座來說，金錢是一切安全感的來源，所以他們把錢看得重。

在戀愛關係中，雖然金牛男對於自己在乎的人，花錢還蠻大方的，但僅限於金牛座自己願意花錢，若是被迫消費損失錢財，金牛男可就受不了。因為花費金牛男的錢財，使得他沒有安全感，同時因此他無法追求更好的生活品質跟未來，這時伴侶可能只有兩條路能選，一是自己賺自己花，二是再見走人。

公主病 星座 星座運勢

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