小孟塔羅：衝破烏雲慘霧！測年底前翻身指數有多高？

過了中秋離跨年已不足三個月，由於今年受到新冠疫情影響，全世界攏罩在一片烏雲慘霧中。面對經濟、健康的接連衝擊，有人失去工作流離失所，有人還在與病魔拔河中。遇到不順心的事請別氣餒，這些都是日後翻身的養分。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年底前翻身指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：海妖的風笛(Notes Taro)

A：翻身指數40分。(聖杯三正位)

牌面三位男子手拿杯子，一同慶祝這美好的時刻。

A：翻身指數40分。(聖杯三正位)

這張牌表示有些事情看似美好，但卻有它的局限之處，讓你的感受不是很好。就像你處在一個薪資ok，但升遷跟加薪都有限的工作，也許與同事、上司關係都不錯，但你仍會因發展性受限而不滿意。小孟老師在這裡提醒你，有些事情不是依靠努力就能改變的。

B：翻身指數60分。(聖杯十正位)

牌面男子彈奏手上的豎琴，女子聽聞後張開雙臂舞動。

B：翻身指數60分。(聖杯十正位)

這張牌表示處於兩難，感到難以抉擇的人，你在年底前會打破僵局。例如：你陷入三角關係中，無論是享齊人之福，還是受害的小三或小王，都不想再這樣下去了。你會在年底前設下底線，做出對自己較好的決定。小孟老師在這裡提醒你，你還記得自己一開始的初衷嗎？

C：翻身指數80分。(聖杯十六正位)

牌面住宅裁種許多花草，男子將其中一盆拿給女孩。

C：翻身指數80分。(聖杯十六正位)

這張牌表示友好情誼，在你低潮或需要幫助時，會是你的最佳後盾。因此，當你遇到難關的時候，千萬不要一人獨自承受。不妨告訴你能信任的人，可能是同事、好友、家人等等，會有人向你伸出援手的。小孟老師在這裡提醒你，這就是患難見人心的時刻。

D：翻身指數99分。(聖杯四正位)

牌面男子靠躺在樹枝上，其中一個杯子的水流到河裡。

D：翻身指數99分。(聖杯四正位)

這張牌表示你的目標，儘管現在還沒有達成，但在年底前會愈靠愈近。還記得愚公移山的故事嗎？看似遙不可及的夢想，只要你能夠堅持不懈，每天都會拉近與成功的距離，年底前便會迎來勝利的曙光。小孟老師在這裡提醒你，別被自己的陰暗面打敗，趕快做出改變的行動吧！

E：翻身指數20分。(聖杯七正位)

牌面男子慵懶躺在雲朵上，右手伸向雲朵裡的一個杯子。

E：翻身指數20分。(聖杯七正位)

這張牌表示你會在已經結束的事情上糾結著。也許你對已分手的前任還有留戀，仍存有想修補已破損關係的想法。或是你沒考上某個考試或測驗，但你提出了申訴或重審的申請，只是事情未必往你渴望的方向前進。小孟老師在這裡提醒你，真正的彌補是接受事實，並在嶄新的路上做出改變。