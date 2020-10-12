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心理測驗／日出還是水果糖？探知內心容易因什麼而後悔

聯合新聞網 / 綜合報導
你常為了什麼事而後悔呢？透過心理測驗便可分析，並找出改進的方式。圖片來源／ingimage
你常為了什麼事而後悔呢？透過心理測驗便可分析，並找出改進的方式。圖片來源／ingimage

人生不如意十有八九，很多時候我們難免會感到後悔，想著「如果當時怎樣就好了」。日本媒體「TRILL」最近就刊登一則心理測驗，可以分析出你是會為了什麼事而感到後悔的人。

圖中的這個物體，你認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL
圖中的這個物體，你認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL

上圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？

1 日出

2 留辮子的女孩

3 水果糖

4 人偶玩具

選擇1日出的你，是會為了事情起點而感到後悔的人。你是容易在什麼事情發生時，能夠別想太多，毫不猶豫下決斷的人。比起深思熟慮，你總會覺得不做做看又怎麼知道，然而這也造成了事情不順後，你也會開始產生後悔的心情。往後可以多做功課多觀察，三思而後動看看。

選擇2留辮子女孩的你，是會為了錯失良機而感到後悔的人。你是個謹慎小心的人，因此當機運造訪時，你也不會輕易地說出「YES」，因此白白錯失了不少可能性。不如自我再多檢討一下，當你說「NO」的時候，那件事情是真的不好嗎？或者其實還是有點可以試試看的空間呢？

選擇3水果糖的你，是會因為感覺不對就拒絕，事後感到後悔的人。你有如彷彿孩子般的正直心靈，相當敏銳而富具感情。只是意氣用事下，很可能在瞬間理智跟不上來，從而倚賴感情用事。下次碰上抉擇時，不妨放慢步調，仔細思考過後再做決定吧。

選擇4人偶玩具的你，是會因為當初選錯方向而感到後悔的人。當碰到抉擇之時，你會冷靜地分析兩者利弊，以客觀立場看待事物。然而強迫自己這麼做的同時，你也可能考慮太多無關的事，進而讓判斷失準。偶爾別想太多，試著依賴直覺選下去，或許結果也會大不相同喔。

心理測驗

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