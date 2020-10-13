【最多人問的關鍵字】天府星和武曲星適合做朋友嗎？

「最多人問的關鍵字」系列文章的主題，就是網路使用者用來搜尋答案的關鍵字。這些關鍵字背後並沒有署名，但是它們代表了使用者的某些疑惑或是遭遇的問題…..

如果你感同身受，希望我的回答能解決你的問題或疑惑。

如果這不是你所要問的問題，”Sit Back and Relax!” 笑看這些「我朋友的問題」!

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這個問題要從幾個層面來看。

第一是作息。

要做朋友，至少要在作息上有些交集。想要做朋友，但卻在作息上大異其趣、無法配合，那就只是空想而已。

一般來說，七殺星的作息最穩定，就是八小時工作，八小時加班，八小時再加班；如果累了就稍微睡一下。

武曲星的作息和七殺類似，八小時賺錢，八小時用力賺錢，八小時很用力賺錢；如果累了就稍微睡一下。

可是天府星的作息就不是這樣了! 而是八小時賺錢，八小時睡覺，八小時享樂。

所以如果武曲星和天府星兩人要做朋友，首先就要在作息上做一些調整，否則兩個人只有在賺錢的時候有交集，那倒不如當同事就好了。

第二是賺錢、理財模式與用錢態度。

武曲傾向用「力」賺錢，這個「力」當然包括了智力、能力、行動力與勞力，其實這也和武曲的職業傾向有關: 財務、金融、保險或是軍警、技術性質的工作。

天府則傾向用「錢」賺錢，也就是「投資」，讓錢越滾越大。(所以很辛苦、很用力地滾來滾去的是錢，不是天府)或者是讓別人替他賺錢，也是不錯的選擇。(所以最適合當老闆的就是天府星)

因此，人盡其財(意思是說人要用盡心力努力賺錢)的是武曲，能讓財盡其利(錢財要發揮它最大的作用)，財盡其用(賺了錢就要拿來享用)，財暢其流(錢要能流動才能錢滾錢)的卻是天府。

所以當武曲和天府開始交往做朋友時，所上演的戲碼常會勾起你小時候傷心且不堪的回憶。

通常過完年後，做父母的(通常是精明幹練的媽媽)就會開始和孩子「討論」壓歲錢如何處理的問題。這時，父母大致分成兩種類型: 國稅局和詐騙集團。

國稅局類型的父母就會義正辭嚴地告訴你，這個過年期間他們準備了多少紅包發給其他親朋好友的小孩，所以你手上的紅包其實就是用他們的錢換來的。要不就是提醒你: 快要開學了，這些別人給的壓歲錢，要拿來繳學費、買圖書文具，或是繳補習費、才藝班的費用。

這種說詞像不像每年到了要繳稅的季節時，國稅局鋪天蓋地的標語?

繳稅是國民應盡的義務。

大家都納稅，才能建立一個富強康樂的國家。

(大部份的父母們每年都要繳稅，所以早就學得同樣的話術!)

詐騙集團類型的父母則會告訴你: 錢存在他們那裏比較安全，而且他們會支付比一般銀行更高的利息。如果需要提領使用時，又不用到銀行排隊或是使用提款卡，只要跟他們說一聲，馬上就可以領現款。

於是你煞有其事地製作「爸媽私人銀行」的存摺，精算未來可以領到的利息，慎重其事地讓爸媽在存摺上簽名，以昭公信。(問題是這是私人銀行，哪來的公信?)

過了一段時間，要是你不小心弄丟了「爸媽私人銀行」的存摺，這個私人銀行就會翻臉不認帳，並把過失推到你身上，誰教你自己疏忽、大意、不小心呢?

縱使存摺妥善保存，等到你想提領現金時，這個私人銀行就會搖身一變，從存款提領服務模式轉換成放款審核模式。先是嚴加拷問你提領現金的目的、用途，再來是對這個用途的必要性、正當性提出質疑，最後可能會找個很荒謬的理由拒絕你的提領申請，請你長大以後有其他「正當用途」時再提出申請。

你想想看: 錢一旦匯進詐騙集團的帳戶，還有可能要得回來嗎?

所以，你這個「用力」(打躬作揖、跪地磕頭、叫爺爺喊奶奶)賺壓歲錢的「武曲」，是不是被你擅於「以逸待勞」的「天府爸媽」吃得死死的?

長大之後，你還要一次又一次地重蹈覆轍、重溫噩夢嗎?

第三是思考邏輯。

雖然都是屬於追錢高手，武曲和天府的思考邏輯卻大不相同。

武曲是屬於聽命行事的武將，接受指令然後執行任務的能力很強，所以通常較為短慮、短視。但是天府的福德宮必有貪狼，一方面屬於貪得無厭，另一方面也代表天府的危機意識很強，屬於長思。(天府星喜歡藏私房錢，就是一種危機意識的具體表現)

因此，如果武曲和天府在一起，武曲會覺得天府狡詐、城府深，天府會覺得武曲魯莽、沒深度。

武曲是孤剋之星，表達向來是直來直往。雖然不太會相交滿天下，但是對於朋友重情重義。因此，就算家裡的米缸沒米了，朋友若有困難，武曲還是會想辦法籌出錢來，借給朋友。(這叫做「通財之義」，但先決條件是武曲要把你當成朋友)

天府雖然看起來海派，一天到晚請人吃吃喝喝，但是謹守擇友而交的原則。(天府的OS: 我怎麼知道你接近我的目的是不是來向我借錢?) 如果你還傻傻地認為天府好說話，要向天府借錢時，才知道簡直比登天還難。

因此，如果武曲和天府在一起，武曲會覺得天府浪費，錢都花在吃喝、交際；天府會覺得武曲沒腦筋，錢不拿來自己花卻讓路人甲乙丙來花。(那些雖然是武曲的朋友，但是對天府來說就是來借錢的路人)

所以，武曲和天府交往，縱使兩人之間實行AA制，難免還是會因為用錢方式的不同而互看不順眼。(因為兩個愛錢的人，他們的最愛還是錢!)

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天府星和武曲星適合做朋友嗎?

這麼說吧! 你有機會和中央銀行(天府)打交道嗎?

沒有!

因為你不夠格，再說你從那裏也撈不到什麼好處!

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