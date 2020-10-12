唐綺陽星座運勢週報：水逆來了請注意！白羊為大局著想、獅子小心破財

2020年的寒露在10月8日到來，這個節氣意味著我們終於等到秋高氣爽的時節了。但即使到了寒露時分，位處亞熱帶的台灣仍可能有颱風來襲，可見氣候是一種不穩定的現象。而運勢也與氣候一樣，會在突然之間變化。以下這些生肖在寒露後將迎來運勢大轉變，到底會變好還是變壞，趕快跟著科技紫微網一探究竟吧！

2020-10-08 11:42