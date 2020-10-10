心理測驗／薰衣草還是米色？選色測試你的戀愛傾向

這個世界色彩繽紛，不過即使是同一個色塊，每個人受到生理、心理影響，也可能看出不同的結果。日本媒體「peachy」近日就分享一則心理測驗，透過不同顏色的判讀，可以理解一個人的戀愛傾向。

請問你認為圖中的顏色是什麼色呢？

你覺得圖片中的顏色是什麼呢？圖擷取自 peachy

A：灰色 B：薰衣草色 C：銀色 D：米色

選擇A灰色的你，是個慎重看待戀情的人。你謹慎的性格反映在各個層面上，對於積極向自己進攻的對象，可能還會感到有些困擾。要是沒有適當的距離，你就會感到彷彿窒息般不自在。可以保持好自身的協調性同時，好好觀察對方，慢慢有更進一步動作吧。

選擇B薰衣草色的你，是個依靠感情戀愛的人。你好奇心旺盛、奔放的性格，只要碰到「感覺對了」的人，很快就會燃起戀心。而你天真爛漫，帶點小惡魔的性格，也正會搔到對手癢處。因此，你尤其擅長讓對方也慢慢地，步入到你的世界之中。

選擇C銀色的你，是標準外貌協會的戀愛性格。你直爽的性格，會讓你瞬間決定愛或不愛，因此總是在第一次見面時便已做決定。這樣的你在一步步直球對決下，很容易就把對方的心帶進自己的地盤，結成甜美果實。不過偶爾也有不吃這招的對象存在，屆時務必保持冷靜，好好地製造機會。

選擇D米色的你，是燃燒自己，全心奉獻的戀愛性格。你本來就是熱心助人的個性，即使對方並不是那麼完美，你也會全心全意地為對方犧牲。只要一喜歡上了，你就會一直線不回頭，竭盡全力照顧對方。