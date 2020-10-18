每日星座運勢／處女有機會發揮專長 獲得意外驚喜

2020-10-18

牡羊座

心境明朗，化解誤會之日。

整體運：★★★★☆

工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

愛情運：★★★★★

愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到優秀的追求者。

事業運：★★★☆☆

容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。

財運：★★★★☆

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

金牛座

心情舒暢，在平淡中體會快樂。

整體運：★★★★☆

今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

愛情運：★★★★☆

夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。

事業運：★★★☆☆

特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。

財運：★★★★☆

理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00遠洋藍

開運方位：東北方向

雙子座

愛情特別順利，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。

愛情運：★★★★★

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

事業運：★★★★☆

情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00遠洋藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

勇敢向前邁進一步。

整體運：★★★★☆

只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。

愛情運：★★★★☆

單身者是不是很想與心儀已久的對象約會呀？那就大方的約對方吧，好運會助你成功。

事業運：★★★☆☆

很多事情不需要太過在意，把份內的事情做好就OK。不必急著去證明什麼，耐住性子最重要。

財運：★★★☆☆

短期投資與短期契約容易發生變故。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00萊姆黃

開運方位：正北方向

獅子座

對待他人還是寬容些較好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

愛情運：★★★☆☆

別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起衝突。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。

事業運：★★★★☆

機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。

財運：★★★★☆

由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

處女座

有機會發揮專長與才藝。

整體運：★★★★☆

如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！例如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。

愛情運：★★★★☆

表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！

事業運：★★★☆☆

諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。

財運：★★★★☆

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會頗多，很是令人羨慕。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00香吉士黃

開運方位：西北方向

天秤座

今天可是你的幸運日。

整體運：★★★★☆

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

愛情運：★★★★☆

愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！

事業運：★★★★☆

有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。

財運：★★★★☆

多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00珍珠白

開運方位：西北方向

天蠍座

異性助力強，處處受到照顧。

整體運：★★★☆☆

今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從的一面，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留住，不過，花些錢能交到好朋友，很值得。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利；單身者不妨打電話陪喜歡的人聊天，會讓你感到輕鬆愉快。

事業運：★★★☆☆

有機會接觸新事物，偶爾會讓你迸發出奇異的靈感，別讓好的創意溜走，好好把握才行。

財運：★★☆☆☆

變化快速的金錢遊戲不太適合，所以選擇股票時宜遠離投機色彩明顯的類股。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00寶石藍

開運方位：東南方向

射手座

成由節儉破由奢。

整體運：★★★☆☆

曖昧不明的關係終於在今天明朗，但是雙方的性格不是很合適，因而喜悅之中暗藏陰影；今天加班，像跑馬拉松一樣疲倦，不如回家好好休息；金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

愛情運：★★★★☆

與另一半的相處甜蜜，兩人的感情有了進一步發展；單身者有機會尋到合適的對象。

事業運：★★★☆☆

做事很有效率，容易找到有效而快捷的辦事方法，別忘了與大家一起分享喔！

財運：★★★☆☆

喜歡玩金錢遊戲的冒險一族變得有點猶豫，小心損失慘重。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00夕陽橙

開運方位：正南方向

摩羯座

運勢此消彼長，身心容易失去平衡。

整體運：★★★☆☆

桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

愛情運：★★☆☆☆

愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。

事業運：★★★☆☆

心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！

財運：★★★★☆

用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00水鑽藍

開運方位：正北方向

水瓶座

心情平靜，享受平淡中的快樂。

整體運：★★★☆☆

錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！

愛情運：★★★☆☆

另一半有時需要一個人安靜地思考，此時你不必過多打擾，問得太多只會自尋煩惱。

事業運：★★★☆☆

樂於助人，看到身邊的人有困難都願意伸出援手，人際關係不斷拓展。

財運：★★★☆☆

會有一些小財小利，積少成多。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00琉璃銀

開運方位：東北方向

雙魚座

有得也有失，內心易滿足。

整體運：★★★★☆

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

愛情運：★★★☆☆

覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

事業運：★★★★☆

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！

財運：★★★★☆

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00檸檬綠

開運方位：正東方向





