每日星座運勢／牡羊頭腦清晰做推理 做事效率特高
2020-10-17
牡羊座
用心生活，把握良機。
整體運：★★★★★
想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。
愛情運：★★★★☆
單身者易遇到令你心動的對象，會不顧一切地投入愛河；已婚者多抽時間陪陪另一半。
事業運：★★★★★
頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。
財運：★★★★☆
競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：23:00-24:00水鑽藍
開運方位：正南方向
金牛座
今天情緒起伏不大，心境比較平和。
整體運：★★★★☆
感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。
愛情運：★★★★☆
在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了另一半，帶著一起參加吧。
事業運：★★★★☆
遇事能深入分析，再多的繁雜事務也能處理得很好，但在面對挑戰時，魄力卻略顯不足。
財運：★★★☆☆
一分耕耘，一分收穫，進財的多少與你付出的勞動成正比。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-15:00臘梅白
開運方位：正西方向
雙子座
較平淡的一天，適當放鬆精神。
整體運：★★★☆☆
感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。
愛情運：★★☆☆☆
很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。
事業運：★★★★☆
展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。
財運：★★★☆☆
在金錢利益上易與人發生衝突。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00嫩芽綠
開運方位：東南方向
巨蟹座
你選擇快樂你就會快樂。
整體運：★★★☆☆
今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易因工作的緣故，而結識情投意合的對象，要好好把握！
事業運：★★★★☆
有知名度彰顯的機會，意味著你的言行舉止容易受到關注，凡事宜謹慎行事喔！
財運：★★☆☆☆
不利與異性之間有金錢往來，否則恐因色破財。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀
開運方位：西南方向
獅子座
運勢強盛，好運降臨。
整體運：★★★★☆
今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。
愛情運：★★★★☆
夫妻相處的時間較多，聚在一起其樂融融；單身者在玩樂中易結識有權有勢的異性朋友。
事業運：★★★★☆
樂觀的一天，能積極面對生活，好運也不斷降臨到你身上，有機會收到朋友的禮物！
財運：★★★★☆
來財主要靠專業技術，工作專精、賣力者進財豐厚。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：20:00-22:00和闐玉白
開運方位：東南方向
處女座
別把健康不當回事，要有正常的作息時間。
整體運：★★★☆☆
雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。
事業運：★★★☆☆
有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！
財運：★★★★☆
金錢上有支援者。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：13:00-15:00湖水綠
開運方位：正東方向
天秤座
運勢趨於平順。
整體運：★★★★☆
愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。
愛情運：★★★★☆
和伴侶溝通要能敞開心胸，心裡有話應挑明了說，不說出來對方很難了解你的心意唷！
事業運：★★★☆☆
需要耐心靜候，多靠腦力去爭取機會，要捨得放棄一些影響你發展主線及情緒的雜務。
財運：★★★★☆
零散支出減少，花錢有節制，可適時投資頗有前途的領域。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：09:00-11:00琉璃銀
開運方位：西北方向
天蠍座
愛情要多增加點溫度。
整體運：★★★★☆
和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。
愛情運：★★★☆☆
單身者表現得獨立自主，不刻意追求愛情；戀愛中的人表面堅強，但內心渴望對方的關心。
事業運：★★★★★
心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是注意處理不了的事不要蠻幹，找有經驗者幫忙處理為宜。
財運：★★★★☆
有一些意外之財，數目不是很大。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-15:00艷棗紅
開運方位：正北方向
射手座
有機會一展才華，進財機率高。
整體運：★★★★☆
今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。
愛情運：★★★★☆
有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！
事業運：★★★☆☆
有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。
財運：★★★★☆
財運佳，聲望高者可輕鬆得財。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-16:00古銅青
開運方位：正南方向
摩羯座
快樂伴你左右。
整體運：★★★☆☆
今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果；心情舒暢，連人也精神提振了許多。
愛情運：★★★★☆
特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣。這可不好，愛他可不能老是對他生氣！
事業運：★★★★☆
有志者事竟成，只要你有目標肯勇於付出，會獲得不錯的回報唷！
財運：★★★☆☆
想爭取到更多的進財機會，得多留心市場。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00杜鵑粉
開運方位：東北方向
水瓶座
好好休息，確保充足睡眠。
整體運：★★★★☆
思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。
愛情運：★★★★☆
已婚者能獲得另一半的支持與鼓勵，內心有著滿滿的幸福感；單身者容易陷入多角戀。
事業運：★★★☆☆
悠閒愜意的一天，有機會與朋友相聚，在喝茶、享受美食中獲得滿足感。
財運：★★★★☆
財運好到讓人羨慕，適合投資理財的好日子，股票族有機會大撈一筆。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-07:00雪花銀
開運方位：西北方向
雙魚座
伴侶小別勝新婚。
整體運：★★★★☆
情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。
愛情運：★★★★☆
適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！
事業運：★★★☆☆
心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。
財運：★★★★★
偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-21:00玳瑁棕
開運方位：東北方向
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