每日星座運勢／獅子笑口常開得好運 事業多元發展

2020-10-16

牡羊座

愉快的一天。

整體運：★★★★☆

即使你沒有時間，但彼此的心靈相通能讓你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得哦；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。

愛情運：★★★☆☆

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將會特別容易引人注目。

事業運：★★★★☆

運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心則易失誤！

財運：★★★☆☆

要多克制自己的購物慾望，以免財務陷入困境！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00乳酪白

開運方位：正東方向

金牛座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要訊息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

事業運：★★★☆☆

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

財運：★★☆☆☆

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00琉璃銀

開運方位：正東方向

雙子座

放鬆些，運勢會更強。

整體運：★★★☆☆

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

愛情運：★★☆☆☆

還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。

事業運：★★★☆☆

求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能瞄準目標，找到好工作的機率也會比較高。

財運：★★★☆☆

在投資前要審慎評估利弊。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00祖母綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

多吃些水果，補充能量。

整體運：★★☆☆☆

感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。

愛情運：★★★☆☆

另一半的情緒不佳，別讓自己的情緒也跟著失控，你應多體諒對方才是唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

財運：★★★☆☆

工作上收人紅包，恐惹來大麻煩。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00鉑金灰

開運方位：東南方向

獅子座

笑口常開得好運。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影，會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者，會得到意想不到的工作機遇。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面；在雙方的努力下，就能營造快樂的一天。

事業運：★★★★★

今日事業運非常旺，可以多元化的發展，同時處理好幾件事，但是仍然要量力而為，免得每件事情都做得很草率。

財運：★★★☆☆

特別愛花錢的一天。荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

處女座

與人互動頻繁，人際關係和諧。

整體運：★★★☆☆

今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。

愛情運：★★★☆☆

在感情上別鑽牛角尖，這會讓對方受不了。另一半指出你的不足之處應接受，畢竟對方也是一番好意！

事業運：★★★★☆

良好的社交與人脈，會讓你的工作進展得更為順利。

財運：★★☆☆☆

出門在外別太愛面子，處處打腫臉充胖子會讓你透支嚴重，甚至難以承受。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00夕陽橙

開運方位：正東方向

天秤座

學會寬容。

整體運：★★☆☆☆

工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。

愛情運：★★★★☆

有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。

事業運：★★☆☆☆

處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！

財運：★☆☆☆☆

對於投資理財顯得興趣缺缺，不願動腦分析，容易喪失許多良機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00琉璃銀

開運方位：東南方向

天蠍座

心情開朗，看什麼都覺得順眼。

整體運：★★★★☆

活力四射，個人魅力在無形中散發，得到不少異性青睞，約會的機會多。做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，易有錢財進帳，獲得各種收益，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

今日你輕而易舉就能博得對方的歡心，對方的回應也往往讓你感到意外與驚喜。如果能夠欲擒故縱，成功的速度會更快。

事業運：★★★★☆

顯得比較成熟穩重，工作上的事情都能辦得穩當完善。

財運：★★★★☆

今天你在賭場上敢下大注，在氣勢上輕易就贏過了賭友。如果能夠記得見好就收這個原則，可以保住勝利的果實。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00寶石藍

開運方位：正西方向

射手座

對於把握不了的事物，隱憂感強烈。

整體運：★★★☆☆

猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做商店生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。

愛情運：★★☆☆☆

今日說謊容易被識破，可別想欺騙伴侶，實話實說更易獲得對方的原諒與理解。

事業運：★★★☆☆

無論如何都要克制住蠢蠢欲動的慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。

財運：★★★☆☆

今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00硃砂紅

開運方位：西南方向

摩羯座

換個角度思考，其實事情也沒有那麼糟。

整體運：★★★★☆

戀人對你的感情需索變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要去想「對方是需要你」就能釋懷。很久沒聯繫的朋友打電話來，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有空檔時也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★★☆

今天的你很有創新思維，會抓住別人不易發覺的外在條件來為自己效力；也許你的親朋好友並不看好，但只要你堅持下去，日後你就會有不錯的進帳！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00橄欖綠

開運方位：正北方向

水瓶座

易感孤獨，渴望獲得愛情。

整體運：★★☆☆☆

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

愛情運：★★☆☆☆

對平淡的愛情生活表現出厭倦的情緒，嚮往外面的世界，應加強自制能力，別出軌了喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得慵懶，希望把責任推給別人。趕快行動起來吧，好好證明你的實力。

財運：★★★☆☆

過度依賴機運及運氣是不太踏實的喲！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00橄欖綠

開運方位：西北方向

雙魚座

應酬頻繁，感覺疲憊。

整體運：★☆☆☆☆

因工作關係或是朋友邀約而不得不出席飯局或是參加各種聚會，表面談笑風生，內心卻苦不堪言，有時候說出「不」字，就能讓你輕鬆許多。已婚者感情生活出現小危機，需用心處理。

愛情運：★★☆☆☆

在另一半面前不用偽裝自己，向對方傾訴內心的苦悶，會讓你感受到溫暖！

事業運：★★☆☆☆

比較敏感，同事的竊竊私語你都很容易誤解以為是在針對自己。

財運：★☆☆☆☆

錢財運低迷，想要憑一己之力求財不易，遇到錢財問題時，可多向親友求援。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向





