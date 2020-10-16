每日星座運勢／獅子笑口常開得好運 事業多元發展
2020-10-16
牡羊座
愉快的一天。
整體運：★★★★☆
即使你沒有時間，但彼此的心靈相通能讓你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得哦；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。
愛情運：★★★☆☆
活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將會特別容易引人注目。
事業運：★★★★☆
運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心則易失誤！
財運：★★★☆☆
要多克制自己的購物慾望，以免財務陷入困境！
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-09:00乳酪白
開運方位：正東方向
金牛座
別因逞一時之快而傷到他人。
整體運：★★★☆☆
今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要訊息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。
愛情運：★★★☆☆
夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。
事業運：★★★☆☆
工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。
財運：★★☆☆☆
易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-11:00琉璃銀
開運方位：正東方向
雙子座
放鬆些，運勢會更強。
整體運：★★★☆☆
今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。
愛情運：★★☆☆☆
還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。
事業運：★★★☆☆
求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能瞄準目標，找到好工作的機率也會比較高。
財運：★★★☆☆
在投資前要審慎評估利弊。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-23:00祖母綠
開運方位：正西方向
巨蟹座
多吃些水果，補充能量。
整體運：★★☆☆☆
感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。
愛情運：★★★☆☆
另一半的情緒不佳，別讓自己的情緒也跟著失控，你應多體諒對方才是唷！
事業運：★★☆☆☆
事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。
財運：★★★☆☆
工作上收人紅包，恐惹來大麻煩。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-09:00鉑金灰
開運方位：東南方向
獅子座
笑口常開得好運。
整體運：★★★★★
今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影，會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者，會得到意想不到的工作機遇。
愛情運：★★★★★
變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面；在雙方的努力下，就能營造快樂的一天。
事業運：★★★★★
今日事業運非常旺，可以多元化的發展，同時處理好幾件事，但是仍然要量力而為，免得每件事情都做得很草率。
財運：★★★☆☆
特別愛花錢的一天。荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-10:00芙蓉晶粉
開運方位：正西方向
處女座
與人互動頻繁，人際關係和諧。
整體運：★★★☆☆
今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。
愛情運：★★★☆☆
在感情上別鑽牛角尖，這會讓對方受不了。另一半指出你的不足之處應接受，畢竟對方也是一番好意！
事業運：★★★★☆
良好的社交與人脈，會讓你的工作進展得更為順利。
財運：★★☆☆☆
出門在外別太愛面子，處處打腫臉充胖子會讓你透支嚴重，甚至難以承受。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：20:00-22:00夕陽橙
開運方位：正東方向
天秤座
學會寬容。
整體運：★★☆☆☆
工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。
愛情運：★★★★☆
有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。
事業運：★★☆☆☆
處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！
財運：★☆☆☆☆
對於投資理財顯得興趣缺缺，不願動腦分析，容易喪失許多良機。
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：04:00-06:00琉璃銀
開運方位：東南方向
天蠍座
心情開朗，看什麼都覺得順眼。
整體運：★★★★☆
活力四射，個人魅力在無形中散發，得到不少異性青睞，約會的機會多。做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，易有錢財進帳，獲得各種收益，讓旁人羨慕不已。
愛情運：★★★★★
今日你輕而易舉就能博得對方的歡心，對方的回應也往往讓你感到意外與驚喜。如果能夠欲擒故縱，成功的速度會更快。
事業運：★★★★☆
顯得比較成熟穩重，工作上的事情都能辦得穩當完善。
財運：★★★★☆
今天你在賭場上敢下大注，在氣勢上輕易就贏過了賭友。如果能夠記得見好就收這個原則，可以保住勝利的果實。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：22:00-24:00寶石藍
開運方位：正西方向
射手座
對於把握不了的事物，隱憂感強烈。
整體運：★★★☆☆
猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做商店生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。
愛情運：★★☆☆☆
今日說謊容易被識破，可別想欺騙伴侶，實話實說更易獲得對方的原諒與理解。
事業運：★★★☆☆
無論如何都要克制住蠢蠢欲動的慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。
財運：★★★☆☆
今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-14:00硃砂紅
開運方位：西南方向
摩羯座
換個角度思考，其實事情也沒有那麼糟。
整體運：★★★★☆
戀人對你的感情需索變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要去想「對方是需要你」就能釋懷。很久沒聯繫的朋友打電話來，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有空檔時也可跟同事好好互動一下。
財運：★★★★☆
今天的你很有創新思維，會抓住別人不易發覺的外在條件來為自己效力；也許你的親朋好友並不看好，但只要你堅持下去，日後你就會有不錯的進帳！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-23:00橄欖綠
開運方位：正北方向
水瓶座
易感孤獨，渴望獲得愛情。
整體運：★★☆☆☆
情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。
愛情運：★★☆☆☆
對平淡的愛情生活表現出厭倦的情緒，嚮往外面的世界，應加強自制能力，別出軌了喔！
事業運：★★☆☆☆
顯得慵懶，希望把責任推給別人。趕快行動起來吧，好好證明你的實力。
財運：★★★☆☆
過度依賴機運及運氣是不太踏實的喲！
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00橄欖綠
開運方位：西北方向
雙魚座
應酬頻繁，感覺疲憊。
整體運：★☆☆☆☆
因工作關係或是朋友邀約而不得不出席飯局或是參加各種聚會，表面談笑風生，內心卻苦不堪言，有時候說出「不」字，就能讓你輕鬆許多。已婚者感情生活出現小危機，需用心處理。
愛情運：★★☆☆☆
在另一半面前不用偽裝自己，向對方傾訴內心的苦悶，會讓你感受到溫暖！
事業運：★★☆☆☆
比較敏感，同事的竊竊私語你都很容易誤解以為是在針對自己。
財運：★☆☆☆☆
錢財運低迷，想要憑一己之力求財不易，遇到錢財問題時，可多向親友求援。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-23:00瑪瑙黑
開運方位：西北方向
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