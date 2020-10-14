每日星座運勢／金牛財運有加薪機會 容易找到靈感

2020-10-14

牡羊座

粗心大意易出錯。

整體運：★☆☆☆☆

今日在約會前要多花心思在形象打扮上，搭配得宜才能給對方留下深刻印象；凡事不要過分強出頭，小心樹大招風，有利安靜做自己的事；不易賺大錢，花錢卻大手大腳，難有存款。

愛情運：★☆☆☆☆

感情運低迷，不宜聚眾交友、談感情，有利安靜下來跟自己相處，愛湊熱鬧者易招惹感情是非。

事業運：★☆☆☆☆

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大打折扣，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機率很高喔！

財運：★★☆☆☆

過度操勞，為錢忙碌會使身體吃不消！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00乳酪白

開運方位：西南方向

金牛座

運勢很酷的一天。

整體運：★★★★★

今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作；有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。

愛情運：★★★★☆

今天是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，是你發揮聰明才智的時候。分析上，特別容易找到靈感與掌握重點。

財運：★★★★★

多閱讀與財務相關的書籍，可增強投資信心與市場判斷力。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00金桔綠

開運方位：正南方向

雙子座

細節很重要。

整體運：★★★☆☆

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

愛情運：★★★☆☆

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

事業運：★★★☆☆

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

財運：★★★☆☆

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00珠貝白

開運方位：西北方向

巨蟹座

充分發揮你的主觀意志與行動力。

整體運：★★★☆☆

異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典搞笑動作或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。

愛情運：★★☆☆☆

單身者聚會多，想戀愛卻不易。有伴侶者情緒變化較大，千萬別生悶氣，應坦誠與伴侶交流。

事業運：★★★☆☆

易受他人的影響而改變初衷。已經決定的事情就放手去做，別四處聽取他人的意見！

財運：★★★★☆

有機會在聚會中結識金融高手，虛心請教對你很有助益。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

獅子座

戀情可望明朗化，化解誤會。

整體運：★★☆☆☆

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

愛情運：★★★☆☆

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

事業運：★★☆☆☆

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

不利投機，因為易患得患失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

處女座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！

事業運：★★★★★

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00淺海藍

開運方位：東北方向

天秤座

做好份內事，少參與他人的討論。

整體運：★★☆☆☆

談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

脾氣一點就燃，不宜跟伴侶靠得太近，更不要翻舊帳；單身者宜修身養性，不利約會、示愛。

事業運：★★★☆☆

工作中雖然會遇到一些突如其來的麻煩，但有貴人相助，能順利渡過難關。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失將隨之發生。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00辣椒紅

開運方位：東南方向

天蠍座

保持工作環境整潔，心情更美麗。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息。注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳。財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。

愛情運：★★★☆☆

有逢場作戲、結識新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過草率容易受到傷害！

事業運：★★★☆☆

對外界的形勢易判斷失準，不太適合拓展事業，最好先靜觀其變。

財運：★★★☆☆

鑽牛角尖及過度情緒化，都會導致誤判或損財。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00竹葉青

開運方位：正北方向

射手座

積極行動總會有收穫的。

整體運：★★★★☆

給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人力銀行或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者經由積極拓展能有機會獲得超出預計的收益。

愛情運：★★★☆☆

周圍有不少對你關注、好奇的對象出現，想要對你一探究竟，但談情說愛不易。

事業運：★★★★☆

很多事情都要你來處理，雖然有些手忙腳亂，但多能堅持並積極應對。

財運：★★★☆☆

財運平平的一天，對財富也不太關心；今日倒是很適合出門玩樂，花錢享受一番！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00香吉士黃

開運方位：東北方向

摩羯座

自卑感其實來源於自我的放任。

整體運：★★☆☆☆

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收獲只能差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

愛情運：★★☆☆☆

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！

事業運：★★★☆☆

諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。

財運：★★☆☆☆

最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡煞，麻煩就大條囉。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00深茄紫

開運方位：東北方向

水瓶座

簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

整體運：★★★☆☆

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

雙魚座

晚上出去散散步，可以調整一下心情。

整體運：★★★★☆

今日你的桃花運非常不錯，個人魅力得以展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利地完成。

愛情運：★★★★★

感情生活多元化的一天，能夠深切感受到對方熱情的攻勢。

事業運：★★★★☆

正是你表現的好時機，有想法就趕快執行，即使遇到困難，也有機會得到貴人相助。

財運：★★★☆☆

財運上進展不大，最好保守理財。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向





