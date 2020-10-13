每日星座運勢／雙魚愛情會有所斬獲 事業獲得成就
2020-10-13
牡羊座
情緒有些不穩定。
整體運：★★★☆☆
情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。
愛情運：★★☆☆☆
有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。
事業運：★★★☆☆
難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。
財運：★★★★☆
別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-22:00湖水綠
開運方位：正東方向
金牛座
心情煩亂，可用工作來充實自己。
整體運：★★☆☆☆
許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。
愛情運：★★☆☆☆
無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。
事業運：★★★☆☆
細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。
財運：★★☆☆☆
有錢別隨意外露，小心破財！
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：04:00-06:00乳酪白
開運方位：正南方向
雙子座
要懂得如何推銷自己。
整體運：★★★☆☆
女朋友或是妻子發脾氣時，其實她只要你哄哄就好了，即使你的火氣上升也不要當著對方的面發出來；工作上出現競爭對手，更激發了你的戰鬥力；拜訪戀人的家長時，一定要注意自己的言行舉止和著裝，千萬別在印象這方面被扣了分數。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧耍性子，單身者專心工作會更好。
事業運：★★★★☆
運勢佳，對求職者特別有利，注意一下報紙上或是網路上的徵才廣告，會有收穫。
財運：★★★☆☆
錢不見了大多是因為你的迷糊、健忘造成的。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：18:00-20:00竹葉青
開運方位：正北方向
巨蟹座
沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。
整體運：★★★★☆
飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。
愛情運：★★★☆☆
感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會出現寂寞的心情。
事業運：★★★★☆
做事很有效率，容易找到又快又好的辦事方法，讓你能輕鬆應對突發事件。
財運：★★★☆☆
花錢比賺錢快，宜把錢交給貼心人管理。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：12:00-13:00湖水綠
開運方位：正西方向
獅子座
過程很重要，宜細心處理。
整體運：★★★☆☆
今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。
愛情運：★★☆☆☆
今日伴侶之間應多付出實際行動，默默關心、支持對方，讓對方無法忽視你的存在。
事業運：★★★☆☆
太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。
財運：★★☆☆☆
今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-24:00白鋼銀
開運方位：正北方向
處女座
運勢頗佳。
整體運：★★★★☆
今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。
愛情運：★★★★☆
你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！
事業運：★★★★☆
力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。
財運：★★★☆☆
普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：22:00-23:00玫瑰紅
開運方位：正南方向
天秤座
與人合作會產生意見分歧。
整體運：★★☆☆☆
對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，需要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情之路易感不順，其實多是你自我設限，自己給自己製造愛情障礙罷了。
事業運：★★★☆☆
在事業上稍有一點成就便會很容易驕傲，小心這樣會退步喔。
財運：★★☆☆☆
身上別帶太多現金，小心破財。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-23:00燻鮭紅
開運方位：正東方向
天蠍座
好心情會讓你想要好好款待自己。
整體運：★★★★☆
與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。
愛情運：★★☆☆☆
你對夢中情人的標準要求太高，顯得近乎苛刻，不知不覺中將錯失不少機會，其實苦苦尋覓的人很可能就在你身邊。
事業運：★★★★☆
與同事相處和諧，工作時能感受到團隊的力量，做起事來讓你信心倍增，處理問題效率提升。
財運：★★★★☆
短線投資易獲利，不可過於貪心，宜見好就收。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-15:00臘梅白
開運方位：正東方向
射手座
待人要學會主動。
整體運：★★★☆☆
今天的感情細胞特別敏感，深藏暗戀狀態的人發現心儀對象和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。
愛情運：★★☆☆☆
容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。
事業運：★★★★☆
在工作上雖然會遇到一些困難，但你能發揮聰明才智、善用人際關係，多能逢凶化吉。
財運：★★★☆☆
出手大方，花費不小。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-08:00鈦晶金
開運方位：正東方向
摩羯座
情緒波動較大，對現狀有許多不滿。
整體運：★★☆☆☆
想要改變與突破的一天，工作面臨較大挑戰，會遇到不小阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖然眼前無法見到實質收入，但也是個不小的驚喜。
愛情運：★★★☆☆
學習獨立是你在愛情上的重要課題，當然學習信任對方更是你的愛情使命。
事業運：★★☆☆☆
心浮氣躁，容易因一時頭腦發昏做出一些不易實現的事情，更不宜做出重大決策。
財運：★★★☆☆
財運的流動性加強，有左進右出頻頻周轉的跡象。
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-11:00蘑菇灰
開運方位：正北方向
水瓶座
不要冷落了另一半，感情要多加呵護。
整體運：★☆☆☆☆
已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不合而分手。
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就好。
財運：★☆☆☆☆
財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-07:00珊瑚橙
開運方位：正西方向
雙魚座
愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。
整體運：★★★★★
有機會單獨與他相處，不要錯過，將真實的一面展現出來就好；財運頗好，易在基金及證券方面有所收益；熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會在公眾場合展現才華，易成為焦點人物，邂逅愛情的機會高；有伴侶者感情進展迅速。
事業運：★★★★☆
今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔，可是辛苦中能得到快樂的成就感！今日適合多發揮個人的專業來取得大家的認同，塑造良好形象。
財運：★★★★☆
金錢上有進進出出的情況，所幸得財會較為順心，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-18:00琉璃銀
開運方位：西北方向
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