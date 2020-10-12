每日星座運勢／雙子凡事請量力而行 今日財運很旺

2020-10-12

牡羊座

成功重在溝通。

整體運：★☆☆☆☆

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會與異性接觸，但難以展開新戀情，貿然表白被拒機率高。

事業運：★☆☆☆☆

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，所以今日的心理建設非常重要喔！

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂狀，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

金牛座

持續勤奮努力，方能獲得佳績。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在社區幽靜的亭子裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛還需多與人互動，躲在角落裡容易錯過良緣。

事業運：★☆☆☆☆

顯得有點急躁的日子，容易把簡單的事情複雜化。不宜做出重大決定，易判斷失誤。

財運：★★★☆☆

行事宜低調、守法，小心傷財勞神。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00苔蘚綠

開運方位：西北方向

雙子座

量力而行。

整體運：★★★★★

如果能在愛情上多加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易打動顧客，激發對方的購買慾望。

愛情運：★★★★☆

感情升溫日，多多表現你陽光的一面，用你的熱情、熱力來感染對方，用心可換來真情。

事業運：★★★☆☆

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，不經意間就會神遊太虛！被上司逮到，可是免不了一頓責備喔！

財運：★★★★★

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅的機會。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因幫助或與異性共事而成就戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。

事業運：★★★★☆

應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。

財運：★★★☆☆

適合理財記帳的一天，仔細查看帳本，好好檢討花錢的習慣。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00珠貝白

開運方位：正北方向

獅子座

好運在半路上，需要耐心等待。

整體運：★★★☆☆

今天對工作顯得太過急躁，雖然能按工作量完成，但品質達不到標準反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資方面波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的要求增多，顯得挑剔，對方因此而生氣，若不改變態度，兩人的關係會惡化。

事業運：★★☆☆☆

工作一直無法正常上軌道，瑣碎的小錯不斷，忙得焦頭爛額。

財運：★★★★☆

有額外的進財機會，要好好把握。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00深茄紫

開運方位：西北方向

處女座

誤會冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

愛情運：★★★☆☆

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

事業運：★★★★☆

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收獲頗多！

財運：★★☆☆☆

沒有進財管道，不妨努力累積實力，作為日後賺錢的籌碼。適合整理財務，催討欠款。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

天秤座

有意見的話與別人當面談清楚。

整體運：★★★☆☆

單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭益發強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

事業運：★★★☆☆

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

財運：★★★★☆

多與朋友聯系，有機會賺取外快。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

天蠍座

運勢較低迷，處事宜低調。

整體運：★★☆☆☆

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識哦！

事業運：★★★☆☆

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

財運：★★★☆☆

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00和闐玉白

開運方位：西南方向

射手座

留意過程，少計較得失。

整體運：★★★★☆

即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便對另一半發洩哦！作息不規律，難以達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中人不妨選在今天去約會，無論是看電影或去聽音樂會都行，想辦法湊在一起就對囉！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不過，還是能得到他人的協助。

財運：★★★★★

財富回收期，先前辛勤的耕耘到了今日，正是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00遠洋藍

開運方位：正北方向

摩羯座

守口如瓶可避免惹禍。

整體運：★★★☆☆

說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時請婉轉一點，否則會搞砸喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情也變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

財運：★★★★★

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動，就會有不錯的收獲。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00碧空藍

開運方位：正南方向

水瓶座

心情不好，也不要表露出來！

整體運：★★★★☆

戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。

愛情運：★★★☆☆

雖有桃花顯現，但多是過路桃花，必須看清對方心意，小心招惹露水情緣。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務。雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

財運：★★★☆☆

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

雙魚座

情緒比較激動，千萬不要放任自己。

整體運：★★☆☆☆

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。

愛情運：★★☆☆☆

戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！

事業運：★★★☆☆

今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。

財運：★★★☆☆

倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00秋葵綠

開運方位：正南方向





