小孟塔羅：默默觀察還是溫暖支持？測暗戀你的人會是什麼類型

我相信每個人都有過暗戀的經驗。也許是班上品學兼優的班長，或是運動場上陽光奔馳的隊長。喜歡一個人伴隨著各種滋味，有小鹿亂撞的心動感；有嫉妒他人的吃醋味；有無法表達情感的苦。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，暗戀你的人會是什麼類型？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Holly Sierra & Toney Brooks(The Chrysalis Tarot)

A：伺機而動。(權杖二正位)

牌面的鳥嘴上咬著草，在樹枝上築了二個巢。

A：伺機而動。(權杖二正位)

這張牌表示暗戀你的人，會觀察你的一舉一動。並不由自主地將目光放在你身上，一方面是出於對你的欣賞，二方面想藉由這方式瞭解你。因此，對方可能會安排不期而遇，或在你需要幫助的時候伸出援手。小孟老師在此提醒你，若你足夠敏銳的話，很可能會察覺到對方目光。

B：默默觀察。(權杖三正位)

牌面的樹幹盤根錯節，裡頭隱藏著一顆佛頭。

B：默默觀察。(權杖三正位)

這張牌表示暗戀你的人，會跟你保持一段距離。通常會透過社群媒體的方式，像是默默看著你的IG、FB。若你們已處於認識關係，對方可能只會偶爾Line你一下，特別是逢年過節或生日時。小孟老師在此提醒你，其實你很難察覺到對方的心思，主要是對方沒有想要越界。

C：溫暖支持。(錢幣國王正位)

牌面的男子手上彈奏吉他，身邊還跟著一隻狗。

C：溫暖支持。(錢幣國王正位)

這張牌表示暗戀你的人，會在旁邊沒有其他人時，對你展現出可靠的特質。像是耐心傾聽你的心聲，站在你的立場安慰打氣，或是你們一同出遊時，會對你特別照顧與貼心。小孟老師在此提醒你，你容易把對方當好人看待，倘若你花心思觀察會發現，他對你跟別人是有差異的。

D：表裡不一。(正義牌正位)

牌面的女神是埃及神祗瑪特，祂揮舞著手上的羽毛。

D：表裡不一。(正義牌正位)

這張牌暗戀你的人，會表現出對你沒興趣的樣子，甚至用讓你反感的方式對你。如果此人是你的主管或客戶，會用嚴厲否定的方式打擊你，如果你們之間是普通朋友，很容易會對你說酸言酸語的話。小孟老師在此提醒你，會這樣並不是你做錯什麼，而是對方幼稚與嫉妒心作祟。

E：友情長跑。(聖杯三正位)

牌面的獅子和羊躺在一塊，牆壁上掛了三面鏡子。

E：友情長跑。(聖杯三正位)

這張牌表示暗戀你的人，會隱藏住對你的好感，並把它轉化成好朋友。因此，你們之間可以有說不完的話，把對方當成懂你的摯友看待，你跟對方聊你愛慕的人，對方依舊侃侃而談，甚至幫你出主意想辦法。小孟老師在此提醒你，對方想用朋友的形式陪伴你，是因為當朋友永遠不會分手。