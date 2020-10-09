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心理測驗／棉花糖選什麼顏色？看出你是不是會撒嬌的人

聯合新聞網 / 綜合報導
你喜歡哪種顏色的棉花糖？可以測出你的「撒嬌度」有多高。圖片來源／ingimage
你喜歡哪種顏色的棉花糖？可以測出你的「撒嬌度」有多高。圖片來源／ingimage

蓬鬆蓬鬆、香甜可口的棉花糖，是許多人小時候的甜美回憶。而日本媒體「占TV」日前刊載一項心理測驗，透過選擇不同種類的棉花糖，可以看出你是不是像小朋友一樣喜歡撒嬌，「撒嬌度」有多少。

請問圖中ABCD四種棉花糖，你想選哪一種呢？

圖中四種顏色的棉花糖，你會選哪個呢？圖擷取自占TV
圖中四種顏色的棉花糖，你會選哪個呢？圖擷取自占TV

A粉色

B藍色

C無色

D藍粉夾雜

選擇A粉色棉花糖的你，撒嬌度高達90%以上。不管是對誰，你總是像個天真的小孩子，時時刻刻想和對方撒嬌。不過大家也都會在不知不覺間，慢慢接受你這樣的性格，更覺得不能放著你不管細心呵護你。你簡直像是一位任性公主。

選擇B藍色棉花糖的你，撒嬌度不到30%。你並不擅長如何向人撒嬌，這或許是因為你有著強烈的自尊心、羞恥心，甚至還覺得總是撒嬌的人很奇怪。不過推薦你也可以試著倚賴他人一次看看吧，對方在驚喜之餘，可能還會覺得開心喔。

選擇C白色棉花糖的你，撒嬌度來到70%。你是天生的撒嬌好手，不管到了幾歲，你的內心總維持著兒時般的純真。即使並非刻意，但周圍總是會漸漸地想要為你做些甚麼。不過長大了，這樣下去也不太好喔，慢慢鍛鍊自己成為能獨當一面的大人吧。

選擇D藍粉夾雜棉花糖的你，撒嬌度來到50%。用術語來說的話，你就是「傲嬌」類型的人。由於你的敏感纖細，容易一變再變，上一秒還熱情投向他人懷抱，下一秒就扳起冰冷冷的面孔。其實你是很理解他人內心的，這讓你撒嬌起來令人無法拒絕。不如坦承一些，以免造成他人的困擾吧。

心理測驗 日本

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