心理測驗／棉花糖選什麼顏色？看出你是不是會撒嬌的人
蓬鬆蓬鬆、香甜可口的棉花糖，是許多人小時候的甜美回憶。而日本媒體「占TV」日前刊載一項心理測驗，透過選擇不同種類的棉花糖，可以看出你是不是像小朋友一樣喜歡撒嬌，「撒嬌度」有多少。
請問圖中ABCD四種棉花糖，你想選哪一種呢？
A粉色
B藍色
C無色
D藍粉夾雜
選擇A粉色棉花糖的你，撒嬌度高達90%以上。不管是對誰，你總是像個天真的小孩子，時時刻刻想和對方撒嬌。不過大家也都會在不知不覺間，慢慢接受你這樣的性格，更覺得不能放著你不管細心呵護你。你簡直像是一位任性公主。
選擇B藍色棉花糖的你，撒嬌度不到30%。你並不擅長如何向人撒嬌，這或許是因為你有著強烈的自尊心、羞恥心，甚至還覺得總是撒嬌的人很奇怪。不過推薦你也可以試著倚賴他人一次看看吧，對方在驚喜之餘，可能還會覺得開心喔。
選擇C白色棉花糖的你，撒嬌度來到70%。你是天生的撒嬌好手，不管到了幾歲，你的內心總維持著兒時般的純真。即使並非刻意，但周圍總是會漸漸地想要為你做些甚麼。不過長大了，這樣下去也不太好喔，慢慢鍛鍊自己成為能獨當一面的大人吧。
選擇D藍粉夾雜棉花糖的你，撒嬌度來到50%。用術語來說的話，你就是「傲嬌」類型的人。由於你的敏感纖細，容易一變再變，上一秒還熱情投向他人懷抱，下一秒就扳起冰冷冷的面孔。其實你是很理解他人內心的，這讓你撒嬌起來令人無法拒絕。不如坦承一些，以免造成他人的困擾吧。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言