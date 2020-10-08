荷包鼓鼓的感覺！國慶日財運旺到停不下來的4生肖

國慶連假要到了，大家是否很期待呢？除了出去玩以外一定要關心一下自己的財運，究竟哪些生肖的人在國慶後財運旺到停不下來呢？就讓中華民國星象學會理事長小孟老師來告訴你吧！

第一名：屬馬

屬馬正財偏財運都會圍繞在你身邊，國慶日後能依靠正財運繼續保持財運最佳。有些馬兒從上半年起就體會到了荷包鼓鼓的感覺，10月10日依舊有會所延續。

所謂的偏財就是投機性所得、他人饋贈，購買保險產品獲利、遺產獲利，甚至是灰色產業這樣的暗財。當然對於大部分屬馬的來說憑藉著智慧和他人的資助，會在財運上收穫多多。

第二名：屬兔

10月10日後兔子能依靠物質實現夢想，你可能會將錢用於創業、銷售、互聯網等大眾服務上，並且積累人脈，得到合適的資源，為你的事業市場開拓暢通道路。不打算創業的兔子可能會出現漲薪或更換工作後待遇的提升。

第三名：屬猴

屬猴的人若你想轉換事業跑道，當然是越轉越好，會獲得相較於之前高的資薪，對於創業的你來說，則可能來自於努力付出加班後帶來的整體業績提升，或者你打算擴大部門、增加人才，表面上看似乎開始有錢財的消耗，實則長遠看是帶動了你的整體財富運。

第四名：屬雞

屬雞的朋友10月10日後你們容易得到工作調薪獎勵，另一方面對於有投資的你來說也非常過癮，你可能會覺得打幾圈遊戲或搶紅包都手氣好得讓他人羡慕，總之你就是容易有金錢上的好運出現。