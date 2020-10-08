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連假又要到了！揭「雙十節」財神跟好運噴發的五大星座

聯合新聞網 / 小孟
圖／pixabay
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恭喜！又來到了雙十連假，大家是不是開始磨拳擦掌準備著外出的好計劃呢？又一波的連假高潮，大家是否跟小孟老師一樣非常期待自己會擁有好的財運呢？那就跟著小孟老師一起來揭曉，雙十連假財神到好運跟著來的五大星座吧！

第五名-處女座

下半年運勢慢慢大開的處女座，來到雙十連假更是財運運勢高漲，尤其過往許多尚未談成的訂單，來到雙十連假將會一波接著一波不斷來找你洽談，讓你開心接單接到手軟、客戶會議開不完，讓你在雙十國慶忙碌接單樂不可支喔！在此小孟老師建議處女座的朋友可以趁著這一波連假，好好的拜訪客戶，建立良好形象有助於未來事業更穩健成長！

第四名-天蠍座

天蠍座的朋友這陣子可能心情會有一點沉悶，容易與工作夥伴或者在生意關係上有些誤會，讓你相當心煩，但是來到十月份的你們，開始可以將所有的鳥事一一化解，並且與事業夥伴或者生意上的往來都取得更好的良好溝通與解決方案，讓你開始在事業與財運順利起飛，得以大刀闊斧佈局明年新發展，因此小孟老師建議天蠍座的朋友，連假可以好好去拜訪一些生意夥伴會對自己事業大大有幫助喔！

第三名-獅子座

獅子座的朋友在雙十連假好運噴發，尤其在偏財運方面是更是錢財滾滾來，容易比別人買到更便宜的東西或者消費的時候得到一些意外的優惠折扣，因此小孟老師建議愛美的獅子座，可以在雙十連假計劃一些放鬆自己的Spa或者美容療程，不僅可以放鬆犒賞自己，打扮的光鮮亮麗美麗動人，還有可能消費完還獲得意外的小禮物，讓你開心不已！

第二名-雙子座

恭喜雙子座的朋友，在雙十連假偏財運勢旺到爆，尤其會出現額外的賺錢機會，例如你的朋友可能會跟你分享他最近的新賺錢計劃，若是這時候出現有朋友邀約或者理財等等的方式，不妨建議雙子座的朋友可以去參考看看及深入了解，因為很有可能透過這個時候的好運氣，為自己打造出全新財路，經營副業或被動收入上獲得一筆細水長流的收入。

第一名-魔羯座

魔羯座的朋友雙十連假人氣運勢No. 1，無論是事業、財運與桃花，都是十全十美不斷向上成長，心裡無論想要做什麼，都好像磁鐵般想做的事情就會自動地湧現，而且在今年十月份魔羯座的朋友在人際人脈這方面會有更大的突破，有機會認識更多海內外重量級地位的有力人士，有助於未來的事業發展喔！因此小孟老師建議魔羯座的朋友，可以利用雙十連假多多熱情回應所有人的拜訪，會有意想不到的好收穫喔！

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