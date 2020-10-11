殺破狼周運勢／雙子小心陷桃色糾紛 射手職場內暗潮洶湧

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，因為一些預期之外的事件，使你必須暫停手上的工作，處在很空閒的狀態。受到海王星的影響，停滯的進度讓你閒到發慌。

感情運方面，新月發生在感情宮位，解決掉不愉快的問題，雙方關係才有前進的可能。新月發生期間，可許下與情感有關的願望，不論是離開一段已經傷痕累累的愛戀，或是修復曾經後悔的關係，都會有良好能量幫助。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星逆行在財務宮位，當心信用資料被盜用，損失的金額需要尋求司法途徑裁決，帳單與罰單會發生烏龍事件，使你重複繳了很多錢。有投資習慣的白羊座目前資金短缺，必須要忍痛出脫掉手上的標的停損。

健康運方面，水星在疾厄宮位退行，當心著涼感冒，呼吸系統發炎，注意防範傳染性疾病，出門戴口罩、常洗手。有一些老毛病舊疾復發，常常需要跑醫院治療，但似乎一直都無法獲得改善。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，水星在感情宮位退行，收到前情人的訊息，兩人會有碰面的機會。然而在戀愛宮位的金星同時受到海王星影響，此時你可能已經有穩定的交往對象，與前任藕斷絲連，會影響目前的關係。

工作運方面，新月發生在工作宮位，有許多事務需要砍掉重練，不論先前已經付出多少心血，心態上都要重新歸零。新月發生期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到金星影響，友情與愛情要區分清楚，不要亂搞曖昧，或是有亂槍打鳥的心態，如果有人認真了，反而傷害了對方，同時也會使你在朋友圈內聲名狼藉。

學業運方面，在學業宮位的木星、土星、冥王星受到太陽與火星影響，先前保存的文件資料或是研究成果會因為一些因素，付之一炬，好幾萬字的心血白白浪費。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，需要好好放空一段時間，整理一下家宅，有些東西必須斷捨離，才能讓自己的生活變得清爽。受到在志業宮位的海王星的影響，有些雙子座會因為工作的需求搬家或離家。

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，在一個重要的活動中，會有怦然心動的邂逅，對某個人一見傾心。某些雙子座則可能被毛小孩收編，可能會想養寵物。新月期間，可許下與戀愛、寵物、小孩有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到太陽以及木星、土星、冥王星影響，週遭的人對於你的戀情不看好，或是反對你投資高風險的理財工具，甚至跟你翻臉。某些雙子座陷入桃色糾紛與財務問題，必須尋求法律途徑解決。

工作運方面，水星在工作宮位退行，許多事務進展不順利，文件不斷需要來回修正，工作用的器材與電子用品故障頻頻，使你工作進度嚴重落後。同時要當心在一些環節上出錯，造成難以彌補的災難。

巨蟹座：

整體運勢

考試運方面，金星在考試宮位持續行進，期中考猜題準確，成績優異。要參加重要檢定與證照考試的巨蟹座也能輕鬆過關。然而金星受到海王星影響，有一些報告與作業忘了交，會拖垮了整體課業表現，對於該交的功課要特別上心。

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，家中會購入新的傢俱與家電，氣氛換然一新。需要搬家的巨蟹座，這段時間會找到理想的物件，不過在水星逆行階段，簽合約時一定要特別謹慎。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到家宅宮位的太陽影響，同時受到夥伴宮位的木星、冥王星、土星牽制。會因為工作的需要，必須要離家或搬家，但你實在很不想變動。某些巨蟹座正陷入職場戀情中，約會都還要談公事，失去戀愛的浪漫。

感情運方面，在感情宮位的木星、冥王星、土星受到家宅宮位的太陽以及志業宮位的火星影響，安排好了要與對方的父母見面，但卻因為工作加班的緣故遲到，或是必須改期，第一印象就這麼被毀了。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，由於手上資金十分充裕，對於享受昂貴美食以及購買奢侈品毫不手軟。但由於金星受到海王星影響，花錢太揮霍，信用卡刷爆了都不知道，此時請謹慎理財。

學習運方面，新月發生在學習宮位，會在此時開始學習一個陌生的科目，需要接受新的老師指導以及進入新環境。新月期間，可許下與學習、考試有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，家宅陳年的老毛病需要修繕，或是權狀的歸屬問題需要解決，此時不斷需要請假處理一堆雜事，覺得很麻煩。某些獅子座與家人溝通不良，有些事不斷鬼打牆，一直無法獲得確定的結論。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到逆行的水星影響，工作有許多預期之外的突發事件，需要把許多文件帶回家加班趕工。某些獅子座的職場發生一些意外狀況，有一陣子必須要待在家辦公。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資會在此時有所調整，或是會在此時與老闆斡旋加薪相關事宜。某些處女座會尋求一個新的收益來源，使得荷包有更多金錢入帳。新月期間，可許下金錢相關的願望，會獲得良好能量幫助。

人際關係方面，金星持續在命宮行進，常會收到許多善意的回饋，可能是一些小禮物。某些處女座會受到許多朋友邀約，有些人可能想幫你介紹可以試著交往的對象。

本週須注意的部分

交通運方面，水星在交通宮位退行，開車出門容易在半路上拋錨，故障頻頻。即便搭乘大眾運輸工具，也常轉錯站、搭錯車，浪費許多通勤時間，這段時間需特別注意交通安全，當心意外事故。

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的金星影響，容易對很多條件不錯的對象維持曖昧的關係，有對象的處女座，甚至能接受開放性關係的交往方式，但你只是假裝不在乎而已，對於愛情太認真，很怕傷了自己。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星與在家宅宮位的土星、冥王星有良好連結，有許多公事可以在家中就輕鬆完成。新月發生在命宮，許下任何願望，都能朝向自己預設的目標前進。

健康運方面，在健康宮位的海王星與在家宅宮位的土星、冥王星有良好連結，有充分的時間可以好好睡覺，調養身心靈的健康，長期以來的疲勞得以修復，可以慵懶過著優雅的小日子。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到命宮的新月影響，在分離之後，久久一次的聯繫，才會發現這樣的關係最適合彼此，此時會放下一段愛戀，和對方當有距離的好朋友。

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，該兌現的支票在此時被跳票，資金未能入帳，生活陷入困境。這段時間要當心掉錢包、或遺失重要的證件，當心信用卡被盜刷，要花許多時間與心力清查財務狀況。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係行進，水星又在命宮退行，很久不見的好朋友在此時重聚，會收到過去一份讓你感到驚喜的禮物，充滿了許多過去的回憶。某些天蠍座與老朋友見面，會遇到重要的貴人，解決目前遇到的困境。

健康運方面，新月發生在心靈宮位，突然釋懷了一些事情，感覺生活重新開始。新月期間，可許下與身心靈健康相關的願望，可使得靈魂獲得洗滌，人生的視野變得豁達。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到溝通宮位的木星、土星、冥王星以及秘密宮位的太陽影響，有小人在背後說三道四，使你執行目前的工作更顯得困難重重，但不知道誰在背後陷害，對於週遭的人會十分多疑。

感情運方面，水星在命宮退行，受到在感情宮位的天王星影響，在一些活動場合巧遇前任情人，內心的悸動依舊，卻發現對方已經有新的交往對象，心情會十分複雜。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，目前承接一項非常光鮮亮麗的職務，工作表現受到眾人肯定，然而在工作宮位的天王星受到逆行的水星影響，職場內暗潮洶湧，行事必須低調，有許多事必須私下解決。

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個新團體，交到有同樣遭遇的朋友，彼此合作，才能一起解決重要的問題。新月發生期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到太陽以及木星、土星、冥王星的影響，花了很多金錢寵溺喜歡的人，卻發現對方還有別的曖昧對象，對方的經濟條件比你還優渥，雖然感到不服氣，卻也必須要認賠。

金錢運方面，在金錢宮位的木星、土星、冥王星受到太陽與火星影響，購物被當成冤大頭，買了名不符實的東西，還不能退貨，金錢白白被浪費。有些人會攀親帶故向你推銷理財、保險、直銷產品，但這些東西都有陷阱，謹慎為上。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，即將承接一個可以充分表現自己能力的任務，責任十分重大。新月發生期間，可許下與成就、事業、職場發展有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，金星持續在學業宮位行進，會代表學校、指導老師、或目前的學習單位參加特殊的競賽，可獲得優秀的成績而歸。然而金星受到海王星影響，在校內的一些功課忽略沒交，反而造成學習進度被打亂。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到水星影響，會聽見有關戀愛對象發生的閒言閒語，甚至有人會希望你與對方分手，不要深陷下去。某些摩羯座則要當心有人覬覦你的對象很久了，想從中介入兩人的戀情。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到太陽以及命宮的木星、土星、冥王星影響，某個家人的身體狀況十分不佳，需要你花大量的時間與心力照顧。某些摩羯座則面臨家庭有些麻煩的問題需要你出面處理，連工作都受到了影響。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，百貨公司週年慶會以十分特殊的身份獲得大幅折扣買到物超所值的東西，並受到尊榮的禮遇。有投資習慣的水瓶座，在混亂的局勢中，獲利依然逆勢成長，但須見好就收，不要貪心。

學業運方面，新月發生在學業宮位，會定位目前研究的領域及題目，同時會遇到非常優秀的指導者，新月發生期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，工作所需的重要電子用品、通訊軟體，以及各種器材容易故障，事務進行不順利，不斷需要來回修正，與人溝通不良，許多事情的進度停滯不前。

感情運方面，在慾望宮位的金星受到海王星影響，與曖昧的對象發生關係，身份卻妾身不明，對愛情沒有把握。感情穩定的水瓶座，會覺得兩人親密之時，對方心不在焉，心靈上無法因為彼此身體的互動感受到愛。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，與喜歡的人有許多可以充分相處的時間，情感關係甜蜜。單身的雙魚座，會同時與好幾個對象維持著曖昧的距離，但一直無法把情感定位在誰身上。

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會在此時辦理新的信用卡，或是開始一項投資理財計劃，增加許多被動收入。新月發生期間，可許下與財務、債務、金錢、投資相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、土星、冥王星，受到在財務宮位的太陽與在金錢宮位火星影響，與人的金錢往來要謹慎，不要隨意借錢給人，或是購買保險、理財商品，容易蒙受大量金錢損失。

工作運方面，在面試宮位的天王星受到逆行的水星影響，原本已經卻輕被錄取的工作機會，會因為突發事故，無法順利就任。甚至無法回到原來的職場，兩頭落空。工作穩定的雙魚座，與人溝通不順，容易被人質疑你的專業能力。

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