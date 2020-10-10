開朗是裝出來的？這些星座獨處時超負面

【文‧科技紫微網】

很多人重視形象，不敢讓家人朋友知道自己內心的苦痛，只有在夜深人靜的時候才敢卸下偽裝，洩露情緒。某些星座就具有這樣的特質：平時開朗又樂觀，獨處時卻有著滿滿的負能量，令人心疼。科技紫微網現在就來揭曉，哪些星座活得這麼壓抑。

NO. 4：巨蟹座

巨蟹座在和朋友交往時就像陽光一般明豔，給人一種溫暖又耀眼的感覺。朋友開心時，巨蟹座可以陪著他一起開心；朋友傷心難過時，巨蟹座則會溫柔體貼地照顧他，幫助他走出陰霾。

可是一旦到了晚上，進入獨處時間時，巨蟹座心中的委屈就湧上來了。一想到自己溫柔待人，世界卻總是粗暴地對待自己，忍不住就感到傷心難過。而巨蟹座又不願意打擾別人，只好單獨一個人黯然神傷。

NO. 3：雙魚座

同事工作不順利？雙魚座來幫忙搞定。朋友不開心？雙魚座講個笑話逗他開心。爸媽問生活如何？雙魚座馬上回覆「每天都過得很開心」。雙魚座就是這樣，做什麼事情都要先考慮別人的感受，久而久之就忽視了自己的情緒問題。

其實雙魚座也時常對生活感到迷惘，不知道該何去何從。但是雙魚座不知道這些問題可以說給誰聽，只能在深夜的時候猶豫糾結，經常會自己腦補出一場大戲，翻來覆去睡不著覺。

NO. 2：獅子座

很多讀者會想說：「天啊，獅子座也會有傷心難過的時候嗎？」當然有啊！每個人都會有失望害怕的時候。特別是獅子座，他們總在同事、朋友面前擺出大哥大姐的樣子，希望得到別人的欣賞與尊重。所以一旦有失望傷心的情緒湧上來，他們肯定是不願意向別人傾訴的。

讓別人見識到自己脆弱的一面，在獅子座眼裡是一件非常丟臉的事情。他們只有盡力承受所有的痛苦，硬裝出開心的樣子，留待獨處時再消化它。

NO. 1：處女座

如果說誰是12星座中煩惱最多的，那必定是處女座了。處女座十分理想化，偏偏現實又總是無法盡如人意，所以處女座總是沉浸在憂愁煩悶之中。但是身邊的人都沒有辦法理解處女座的這種煩惱，總認為處女座想太多、太計較、沒必要。

因此，處女座只能隱藏起自己的情緒，裝出積極樂觀的樣子和他人相處。等到夜深人靜的時候，處女座才會卸下偽裝，充滿憂愁地思考人生問題。

每個人都會有情緒潰堤、難以承受的時候。這時，我們需要去消化情緒，而不是過度壓抑。適時和身邊的家人朋友分享，或尋求專業人士的協助，才不會累積過多負面情緒，以致造成身心狀態變差！

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