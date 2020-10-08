寒露後，這些生肖運勢有重大轉變！

【文‧科技紫微網】

2020年的寒露在10月8日到來，這個節氣意味著我們終於等到秋高氣爽的時節了。但即使到了寒露時分，位處亞熱帶的台灣仍可能有颱風來襲，可見氣候是一種不穩定的現象。而運勢也與氣候一樣，會在突然之間變化。以下這些生肖在寒露後將迎來運勢大轉變，到底會變好還是變壞，趕快跟著科技紫微網一探究竟吧！

生肖鼠

大家都說老鼠會準備食物過冬，因此這時的生肖鼠很活躍，果然不假！你或者發現原有的問題順利解決；或者你先前的損失得到了彌補，終於讓你得以放鬆緊繃的神經，輕鬆片刻。若同事主動與你交好，你亦可趁機顧好人緣、拓寬人脈，對未來會很有幫助。

生肖龍

吉運喜神降臨，讓生肖龍的運勢如虎添翼，這將是你大展拳腳的時刻。此時簽約、交易、銷售的成功率最高，有望完成先前一直在謀劃的某項工作。這是夢想得以實現的時機，可不要輕易錯過喔。

生肖猴

寒露後，生肖猴的事業福神來訪，你能明顯感覺到阻礙變少，諸事順利。若有重要計劃，最好趁著這段時間執行。另外也不要忘記與老朋友們維繫感情，特別是主動來跟你聯繫的那些人，未來會是你的貴人喔，快與他們好好聚一下吧。

生肖雞

過了寒露之後，生肖雞可能會被財運衰神跟上，與錢財相關的事最好神經繃緊點。出門買東西時皮包要顧好；利用網購能幫助你減少錢財損失，但是必須注意不要隨意點陌生的連結。年長者尤其要小心電話、簡訊的無良詐騙，避免把老本交到歹徒手裡。

俗話說「寒露百草枯」，表示此時許多花草都會逐漸枯萎或凋謝。而且此時的早晚溫差變大，在注意運勢之餘，也別忘了多加件衣服喔！

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