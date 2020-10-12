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狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

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眼睛超利！最會挑婚姻潛力股的星座女

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圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

在以前的年代，結了婚的女人就像有了長期飯票。現在雖然時代不同，但是選擇好對象還是很重要，而且考量的原則還比以前更多呢！那麼，你知道哪些星座女在物色對象時很有一套，總能挑中婚姻潛力股呢？科技紫微網現在就來為大家介紹。

　

金牛座：精挑細選

甜言蜜語對金牛女們並不管用，金牛座很清楚自己要什麼，不會在一時的激情之下衝動擇偶。對於結婚對象，她們不但有自己的標準，而且不會輕易妥協。所以，能經過金牛們層層選拔的，一定是一位整體條件很好、並且可以依靠的好對象。

　

處女座：眼光犀利

善於觀察與分析的處女座，看人的眼光通常都很毒辣。畢竟她們是出了名的細節控，諸如「點飲料的時候有沒有把冰的換成常溫的」，這些簡單的小事都能讓她們看出一個人的性格和內涵，思量對方值不值得托付終身。經過360°無死角考察，選出來的對象能不優秀嗎？

　

獅子座：起點較高

獅子座是對自己要求很高，對伴侶要求也很高的星座。不夠優秀的人，一開始就入不了獅子女的眼。而且，有點霸道的獅子座對待另一半很有一套，總有辦法讓對方舉手投降。所以，獅子女總是能找到能力優秀又很寵愛自己的對象，令身旁的人羨慕不已。

　

摩羯座：懂得取捨

摩羯座的女生通常都比較成熟有遠見。比起對外貌的要求，摩羯座更看重對方的人品和能力，因為這才是決定婚姻持久續航力的關鍵。選定一個潛力股對象，一步步陪著對方一起成長，這就是屬於摩羯座的浪漫與堅持。

　

水瓶座：理性分析

雖說「情人眼裡出西施」，不過向來理性的水瓶座，是不會被愛沖昏頭的。能被水瓶座選中的對象，必定在內涵、個性方面都與水瓶互補，還能包容她不按牌理出牌的習性。另外，他還必須在感情裡有點黏又不會太黏，如此一來才能愛得從容、維持得長久。

　

這些上榜的星座女真的很會挑潛力股，若閨密們有了交往對象，別忘了帶這些星座女跟對方見個面，由她們親自鑒定一番；單身的也別著急，快向她們討教秘訣，吸引對的人，享受愛情的美好！

　

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