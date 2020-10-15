打敗不景氣！「4生肖」靠本事照樣賺飽飽

【文‧科技紫微網】

每天叫你起床的是夢想，還是負債呢？在這個經濟不景氣的時刻，雖然不少人都落入失業或無薪假的危機，卻有些生肖照樣財星高照，賺好賺滿。到底是哪些幸運的生肖上榜？他們又有哪些特質值得學習呢？科技紫微網帶你一起來探討。

生肖豬

生肖豬的人有福相，那可不是說說而已，他們在財運方面總是好得讓人羨慕。之所以說生肖豬會賺錢，是因為他們從來不會讓眼前的財富溜走，在投資理財方面又頗有天分，總是輕輕鬆鬆就把錢賺到手。

在職場上，生肖豬勇於挑戰，因此總為自己贏來升官加薪的契機，也增加了正財收入。畢竟正財比偏財穩定多了，所以在不景氣的時候，不只要保住工作，還要做得更好，這就是生肖豬賺大錢的秘訣。

生肖猴

生肖猴天生頭腦靈光，非常擅長交際。靠著人脈和多元的賺錢管道，他們總能製造可觀的收入，想不成為有錢人都難。對於如何賺錢，生肖猴很有自己的一套，不但能想出意想不到的路線，還會在實行前做好完美的計劃。

更厲害的是，屬猴的人對於「機遇」有很敏銳的直覺，又能勇敢出手。在不景氣的環境裡，這種特質格外珍貴，能為自己贏得最大的利潤，真是讓人羨慕不已啊。

生肖雞

說起最有生意頭腦的生肖，生肖雞肯定排在前幾名！他們堅信，賺錢這種事，靠天、靠地，不如靠自己。他們的生存能力特別強，不怕吃苦，所以無論走到哪裡，都能憑自己的努力闖出名堂，這也是最讓人敬佩的一面。

他們的錢財都是靠自己的努力一點點賺來的，剛開始的進帳數字可能不太起眼，但慢慢積累起來，就會成為一筆很可觀的財富。

生肖龍

生肖龍賺錢的方式多是透過貴人的指點。他們命中注定會得貴人出手相助，而且貴人還會帶來很多的財氣，讓他們的事業運、正財運都很不錯。再加上自己的努力，即使在不景氣的環境裡，他們照樣能取得好成績。

再說，生肖龍的金錢觀非常明確，對於財富的追求很專注，也很少會遇到窮途末路的時候。有資本、肯努力，就是生肖龍最好的賺錢武器。

沒有上榜的你，看到別人日進斗金，自己卻變成「月光族」，心裡肯定不是滋味吧！不過，既然有這些生肖做榜樣，不妨多和他們討教討教，從小處開始改變自己的習慣，慢慢拓展自己的財富格局，也是很有幫助的喔！

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