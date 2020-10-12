快訊

「疫後」再出發！大法官提名戰開打...川普真人造勢天天連發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一路旺到明年！這些命格年底前特別順遂

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

又即將到年底了！今年剩下的時間裡，你能否迎來好運氣？想要一路旺到明年，當然要從今年底開始佈局了，接下來科技紫微網就來揭曉，這個時節誰會是幸運之神的寵兒！上榜的你千萬要把握衝刺好時機唷。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。

　

貪狼：人脈暢通，有利開創

年底你將迎來旺盛的貴人運，有利頻繁社交，結交權貴。交際圈將不斷擴大，眼界亦將得以開闊，所求易達成。這個時期你在事業面的好運最為突顯，將有機會涉獵新興領域，收穫頗多。正是積極開創、運用人脈，並在挑戰中彰顯實力的好時機。良好的人際關係會帶動事業、財運的順遂，生活品質易大幅度提升。此等好運怎可不好好把握呢！

　

天府：愛情花開，諸事順遂

年底你將迎來愛情桃花開。此運對單身者特別有利，邂逅良緣並且開花結果的機率高；有伴侶者，愛情婚姻甜蜜，彼此扶持，恩愛幸福。事業、財運也有機會迎來好運，越是與人為善、做事先做人，越能感受到這股好運氣。有機會因為貴人提拔而事業更上一層樓，收入也隨之不斷攀升。然而，只會埋頭苦幹、不得人心者，易與事業旺運、好財運失之交臂。

　

太陽：愛情、事業雙豐收

這個階段將有好運來敲門，易因與人互動頻繁、靈感創意不斷，而迎來機會。只要把想法付諸行動，敢想敢做，順勢而為，將有機會實現愛情、事業雙豐收。別讓過多的思慮影響了判斷與決策，相信自己的魅力與能力，更要相信自己的點子。迅速行動起來，抓住轉瞬即逝的靈感，才能把握好運。

　

太陰：貴人運強，成就滿滿

迎來人氣旺盛、事業快速發展的好運時節，極適合你全力以赴，把握好運衝刺。此運對敢於競爭、行動迅速者特別有利，易因貴人相助而心想事成；滿足於現狀、隨波逐流者則沒有此等好運，甚至有可能會逐漸削弱貴人運。旺運不等人，只要自信滿滿、勇往直前，事業運、人際運可望一路綠燈，暢通無阻。

　

【延伸閱讀】

九星論命！即將迎來關鍵轉機？

雙倍透視力，看出你真實的天賦

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

愛情 科技紫微網 財運

延伸閱讀

吸引注意！這3星座明明心裡有你 卻又特別愛嗆你

這些生肖年輕時默默無聞，中年後財運大開竅？

靠忙碌轉移注意力？這些命格越忙心越痛

你上榜嗎？這些生肖特別好運 常有「偏財主動上門」

相關新聞

一路旺到明年！這些命格年底前特別順遂

又即將到年底了！今年剩下的時間裡，你能否迎來好運氣？想要一路旺到明年，當然要從今年底開始佈局了，接下來科技紫微網就來揭曉，這個時節誰會是幸運之神的寵兒！上榜的你千萬要把握衝刺好時機唷。

眼睛超利！最會挑婚姻潛力股的星座女

在以前的年代，結了婚的女人就像有了長期飯票。現在雖然時代不同，但是選擇好對象還是很重要，而且考量的原則還比以前更多呢！那麼，你知道哪些星座女在物色對象時很有一套，總能挑中婚姻潛力股呢？科技紫微網現在就來為大家介紹。

好運暫停！2020第三波水逆14日來臨 最重災「2星座」曝光

2020年第三波水逆為2020年10月14日~11月4日。水星會從天蠍宮逆行至天秤宮位結束，水星逆行其實代表著情緒、回放、停滯。古代人認為行運不只沒有前進，甚至還往後遞延，也就是一種「好運暫停」的概念，於是占星學家會將水星逆行，看成了不順利的代名詞。來看看今年的第三次水逆，那些星座的人會是「重災區」的受災戶呢?

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了請注意！白羊為大局著想、獅子小心破財

水星將逆行天蠍，著手處理資產問題，並重新佈局，週三逆行後，價值觀受到衝擊，市場有所震盪，眾人關注理財，是意見交流的好時機。金火150度相位，過於謹慎反而易出錯，應多相信直覺。太陽在天秤衝刺，人際關係瞬息萬變，外交方面多有協商，分分合合狀況在所難免。木冥合相更緊密，許多決定性大事正發生，上位者的決策值得關注。

每日星座運勢／雙子凡事請量力而行 今日財運很旺

2020-10-12 牡羊座 成功重在溝通。 整體運：★☆☆☆☆ 愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會

殺破狼周運勢／雙子小心陷桃色糾紛 射手職場內暗潮洶湧

雙子座人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到太陽以及木星、土星、冥王星影響，週遭的人對於你的戀情不看好，或是反對你投資高風險的理財工具，甚至跟你翻臉。某些雙子座陷入桃色糾紛與財務問題，必須尋求法律途徑解決。

2020衰夠了！2021最好運4星座 天蠍賺錢、巨蟹熬出頭

2020年是個動蕩不安的一年，無論帶給大家多少的負面能量與消息，接近2021年，許多事情都該有熬出頭的一天。

心理測驗／薰衣草還是米色？選色測試你的戀愛傾向

這個世界色彩繽紛，不過即使是同一個色塊，每個人受到生理、心理影響，也可能看出不同的結果。日本媒體「peachy」近日就分享一則心理測驗，透過不同顏色的判讀，可以理解一個人的戀愛傾向。

開朗是裝出來的？這些星座獨處時超負面

很多人重視形象，不敢讓家人朋友知道自己內心的苦痛，只有在夜深人靜的時候才敢卸下偽裝，洩露情緒。某些星座就具有這樣的特質：平時開朗又樂觀，獨處時卻有著滿滿的負能量，令人心疼。科技紫微網現在就來揭曉，哪些星座活得這麼壓抑。

心理測驗／棉花糖選什麼顏色？看出你是不是會撒嬌的人

蓬鬆蓬鬆、香甜可口的棉花糖，是許多人小時候的甜美回憶。而日本媒體「占TV」日前刊載一項心理測驗，透過選擇不同種類的棉花糖，可以看出你是不是像小朋友一樣喜歡撒嬌，「撒嬌度」有多少。

小孟塔羅：默默觀察還是溫暖支持？測暗戀你的人會是什麼類型

我相信每個人都有過暗戀的經驗。也許是班上品學兼優的班長，或是運動場上陽光奔馳的隊長。喜歡一個人伴隨著各種滋味，有小路亂撞的心動感；有嫉妒他人的吃醋味；有無法表達情感的苦。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，暗戀你的人會是什麼類型？

荷包鼓鼓的感覺！國慶日財運旺到停不下來的4生肖

國慶連假要到了，大家是否很期待呢？除了出去玩以外一定要關心一下自己的財運，究竟哪些生肖的人在國慶後財運旺到停不下來呢？就讓中華民國星象學會理事長小孟老師來告訴你吧！

熱門新聞

明有機會形成南卡颱風 周二前3熱點留意局部大雨豪雨

扯！台鐵南迴373次列車廁所竟全封 旅客憋到快「爆尿」

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了請注意！白羊為大局著想、獅子小心破財

一張圖看天氣！ 兩階段變化曝光 北部陰雨綿綿南部放晴

男子情傷爆吃體重破百 瘦身一年甩41公斤從XXL變M

好運暫停！2020第三波水逆14日來臨 最重災「2星座」曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。