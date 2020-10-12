一路旺到明年！這些命格年底前特別順遂

【文‧科技紫微網】

又即將到年底了！今年剩下的時間裡，你能否迎來好運氣？想要一路旺到明年，當然要從今年底開始佈局了，接下來科技紫微網就來揭曉，這個時節誰會是幸運之神的寵兒！上榜的你千萬要把握衝刺好時機唷。

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貪狼：人脈暢通，有利開創

年底你將迎來旺盛的貴人運，有利頻繁社交，結交權貴。交際圈將不斷擴大，眼界亦將得以開闊，所求易達成。這個時期你在事業面的好運最為突顯，將有機會涉獵新興領域，收穫頗多。正是積極開創、運用人脈，並在挑戰中彰顯實力的好時機。良好的人際關係會帶動事業、財運的順遂，生活品質易大幅度提升。此等好運怎可不好好把握呢！

年底你將迎來愛情桃花開。此運對單身者特別有利，邂逅良緣並且開花結果的機率高；有伴侶者，愛情婚姻甜蜜，彼此扶持，恩愛幸福。事業、財運也有機會迎來好運，越是與人為善、做事先做人，越能感受到這股好運氣。有機會因為貴人提拔而事業更上一層樓，收入也隨之不斷攀升。然而，只會埋頭苦幹、不得人心者，易與事業旺運、好財運失之交臂。

太陽：愛情、事業雙豐收

這個階段將有好運來敲門，易因與人互動頻繁、靈感創意不斷，而迎來機會。只要把想法付諸行動，敢想敢做，順勢而為，將有機會實現愛情、事業雙豐收。別讓過多的思慮影響了判斷與決策，相信自己的魅力與能力，更要相信自己的點子。迅速行動起來，抓住轉瞬即逝的靈感，才能把握好運。

太陰：貴人運強，成就滿滿

迎來人氣旺盛、事業快速發展的好運時節，極適合你全力以赴，把握好運衝刺。此運對敢於競爭、行動迅速者特別有利，易因貴人相助而心想事成；滿足於現狀、隨波逐流者則沒有此等好運，甚至有可能會逐漸削弱貴人運。旺運不等人，只要自信滿滿、勇往直前，事業運、人際運可望一路綠燈，暢通無阻。

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