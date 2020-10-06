好運暫停！2020第三波水逆14日來臨 最重災「2星座」曝光

2020年第三波水逆為2020年10月14日~11月4日。水星會從天蠍宮逆行至天秤宮位結束，水星逆行其實代表著情緒、回放、停滯。古代人認為行運不只沒有前進，甚至還往後遞延，也就是一種「好運暫停」的概念，於是占星學家會將水星逆行，看成了不順利的代名詞。來看看今年的第三次水逆，那些星座的人會是「重災區」的受災戶呢?

在這段期間，主要影響的是天蠍座、天秤座、金牛座、雙子座、處女座與水瓶座。

第一重災區:

TOP1天蠍座:

水星逆行進入天蠍本命宮，顯示與他人溝通不良，而有口角產生；不小心將包包遺失了、或是弄丟皮夾的情況；汽機車零件損壞，需要花大筆資金的維修；生活作息不正常，上班開會搞錯方向，老闆交代事項忘記處裡；約會時間，交通混亂大打結，讓情人心情不美麗；買賣購物產生糾紛，傷錢又傷神；會有精神不佳，思緒不清楚，也會有跌倒受傷的現象，可謂人財兩失，要多加小心，讓自己保持清醒理智，安然度過水逆。

TOP2天秤座:

水星逆行進入天秤本命宮，顯示將有交通事故的發生；開車、騎車抑或是搭交通工具都要注意路況，尤其是與其他車輛的距離保持，小心車關意外。另外就是外出郊遊，若是在山區請小心落石跟掉落物，請多留意身邊環境跟人身安全。還有請小心詐騙事件的發生，請多提高警覺，精神不濟時，更別隨便答應別人，錢財損失事小，若是涉及法律訴訟，可就麻煩纏身了。

第二重災區:

TOP1 金牛座:

水星逆行進入金牛座的夫妻宮位。

顯示感情愛情都遇到麻煩。結婚的夫妻或交往中的情人會有口角、吵架，例如:因為情緒不滿、心情不好而遷怒對方；看不慣另一伴的生活習慣而起爭執；逛街購物買的不合意，與對方生悶氣；單身的人可就要小心遇見爛人、感情騙子、不忠誠的行為，發現了另一伴所隱瞞的真相，不要傻傻的真心付出卻悲痛的傷心收回。

TOP2 處女座:

水星逆行進入處女座的正財宮位。

顯示在會有財務方面遭遇困難。事業資金周轉困難、業績績效不好，無法達標、上班遲到被扣錢、公司花大筆資金添購物品、公司資產損毀被索賠、公司變相減薪、物品出貨卻收不到款項、買賣契約不被履行，以致賠錢了事、不可借人錢，否則錢會拿不回來、破財情況較多，要多加提高警覺。建議這段期間好好思考財務方面的問題，包含訂立合約、款項收支、個人帳戶收支，並避免新財務計畫的產生。

TOP3 水瓶座:

水星逆行進入水瓶座的事業宮位。

顯示在工作事業上會有不順利的情況。產業不佳導致事業停頓或工作停擺；與合作夥伴發生糾紛；工作上的電郵無法正常傳送，使得與客戶端產生誤會；跟老闆溝通不良；例行性的工作沒注意到，導致被刁難；在工作事業上遇到小人；被同行同事霸凌打壓；業務祕密或產業機密被揭發因而無法運作，請記得保持謹慎，溝通說話要清晰明瞭，減少誤會並避免破壞性的事情發生，才能順利度過水逆期間。

TOP4 雙子座:

水星逆行進入雙子座的偏財宮位。

顯示任何與偏財相關的都不會順利。在股票基金不要投資，會慘賠；大樂透彩券刮刮樂等不宜購買，不會中獎；不適合打牌賭博、小賭傷心大賭傷錢包；旁人邀約投資，反而陷入騙局裡；投資自己不熟悉的產業，更是得暫緩，務必了解通透才行；如果想靠低買高賣或運氣型投資來獲利，水逆期間都不適合，建議把心思放在本業裡，提升自己的能力，好好工作才能避免不必要的財損。