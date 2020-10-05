心理測驗／水彩盤還是圓餅圖？ 測驗你的說謊功力如何

誠實是項美德，不過人生在世，總有幾個不得不撒點謊的時刻。碰到這種狀況，你能保持鎮定，面不改色嗎？日本網站「TRILL」提供一道心理測驗，可以測試你是不是善於說謊的人。

圖中的這個圓，你認為它是什麼呢？圖擷取自 TRILL

請問圖中的圓型，你認為它是甚麼呢？

1.水彩畫盤 2.丁字褲 3.鈴鐺 4.圓餅圖

選擇1.水彩畫盤的你，是很能說謊的人。當你說謊的時候，神情基本上毫無不同，很少會被拆穿。你對於自己的情緒控管非常在行，不容易輕易顯露感情，能快速反應種疑難諮詢。你就是能夠見人說人話，見鬼說鬼話，能融入各種狀況的人。

選擇2.丁字褲的你，還算可以說謊的人。當必須顧慮到他人心情，而需要撒點小謊的時候，你很自然地就能辦到。由於你的心地善良，因此當你為了壞事而說謊時，會不自覺太過僵硬而露餡。說一些無傷大雅的謊還行，但只要心裡出現罪惡感，你的表情馬上就會顯露一切。

選擇3.鈴鐺的你，是不太能夠說謊的人。就算你想說謊，也會因為想太多而失敗。你是個深思熟慮的人，因此要在談話中，及時想到謊言來當場應付，對你來講難如登天。你太容易注意到自己話語中的矛盾，所以越是違背心意，講起話來就越不順，還是少說點謊比較好。

選擇4.圓餅圖的你，是沒辦法說謊的人。你只要一說謊，就會立刻性情大變，輕易地被他人看穿。你是個單純的人，當你碰到非說謊不可的狀況時，會明顯感到煩躁，一切都不想管。就連對方是小朋友，你也會直接說出現實，而不懂得給予孩子們夢想。不過如此直接的你對他人而言，是非常可以信賴的角色。