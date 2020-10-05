唐綺陽星座運勢週報：國際間隨時擦槍走火！水瓶有好事、雙魚累到憔悴

每個人的財富事業運勢都不一樣。科技紫微網今天要講的是「厚積薄發型」的運勢，這類人前半生的默默無聞，可能正是在為下一刻的爆發做準備。如同孔子說的「三十而立，四十而不惑」，在將屆中年的四十歲左右，正是一個人轉變為成熟堅韌的時候，也是財富容易大開竅的時候。哪些生肖有這樣的轉變呢？就請大家一塊兒來看看。

2020-10-02 08:00