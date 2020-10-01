快訊

GMP兩藥廠出包！世達上個月下架7藥品 今再回收6款藥

台灣黑熊救出來了！受困陷阱救援影片曝光 送往急救站

小孟塔羅：先別擔心多事之秋！測你秋天哪方面運勢大旺？

聯合新聞網 / 小孟
圖／stocksnap
圖／stocksnap

多事之秋主要用來形容，發生很多事變的時候，甚至形容國家不安定。因此到了秋天的季節，除了擔心第二波疫情再爆發，儘管勞保年改規劃暫緩，依舊尚未找到解決之道。但大家也別太過沮喪，所謂船到橋頭自然直。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，秋天一到我的哪方面運勢大旺？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：GREGORY SCOTT, DAVIDE CORSI(Gregory Scott Tarot)




A：空閒休息。(寶劍四正位)

牌面的男子被綁在桌上無法動彈，上頭有一把碩大的刀子。

A：空閒休息。(寶劍四正位)
A：空閒休息。(寶劍四正位)

這張牌表示秋天請假會很順利，甚至會出現有薪假的狀況。有時要請年假或特休的時候，除了理由外還很碰運氣，假如跟同事要請同一天，那可就會傷透腦筋了。這個除了請假容易通過外，甚至會因公差而賺到半天。小孟老師在此提醒你，平時記得多說主管好話，當你需要他的時候才會幫你。

B：寒冬過去。(高塔牌正位)

牌面的塔頂被雷劈到炸裂，女子則從頂樓墜落下來。

B：寒冬過去。(高塔牌正位)
B：寒冬過去。(高塔牌正位)

這張牌表示不好的平衡將會崩塌掉落。例如：職場上有不做事的主管，成天只會責怪下屬，或把事情都推給別人做，有一天他突然就被上頭降級，甚至有可能被調走或資遣。小孟老師在此提醒你，許多事情人在做天在看，善有善報、惡有惡報，不是不報只是時候未到而已。

C：合作加乘。(錢幣三正位)

牌面的女子右手拿著搥子，左手負責固定製作盾牌。

C：合作加乘。(錢幣三正位)
C：合作加乘。(錢幣三正位)

這張牌表示你與他人合作，會創造意想不到的好成果。例如：你在自己原先的店面，擺放別人寄放的東西後，對彼此的生意產生加乘效果。或是你自己的案子太多接不完，於是你分一些給其他人，反而促成雙贏的局面。小孟老師在此提醒你，這就是團結力量大的效果。

D：貴人相助。(聖杯六正位)

牌面的女子右手拿著蘋果，擁抱與親吻小女孩的臉頰。

D：貴人相助。(聖杯六正位)
D：貴人相助。(聖杯六正位)

這張牌表示過去的人將會成為你的救星與貴人。例如：你對現在的工作感到不滿，想轉換一份更好的工作時，當你把這想法散佈出去後，會有認識的人推你一把。當你遇到瓶頸不知如何是好時，過去的人會對你伸出援手。小孟老師在此提醒你，不有空多跟朋友互動一下，別讓冷漠拉開彼此的距離。

E：轉危為安。(權杖七正位)

牌面的女子右上持著木棍，臉望向另一頭的山頂處。

E：轉危為安。(權杖七正位)
E：轉危為安。(權杖七正位)

這張牌表示當你與人有糾紛時，你能夠順利將危機變轉機。例如：你與親朋好友或愛人爭執，搞得彼此的情緒都很不好，但你此時知道該怎麼做，便能將尷尬的氣氛轉化掉。小孟老師在此提醒你，生氣時說的氣話實在難聽，當情緒來臨時先冷靜下來，才能避免禍從口出的傷害。

塔羅牌 運勢 小孟塔羅

延伸閱讀

中秋月圓人團圓！「4星座」桃花來襲 有望告別單身

心理測驗／藏秘密！選月餅透露你心裡深處「未圓的遺憾」

進入秋高氣爽的日子！十月份財運最棒的四個星座有誰呢

心理測驗／跳箱還是小酒杯？測試你是多頑固的人

相關新聞

小孟塔羅：先別擔心多事之秋！測你秋天哪方面運勢大旺？

多事之秋主要用來形容，發生很多事變的時候，甚至形容國家不安定。因此到了秋天的季節，除了擔心第二波疫情再爆發，儘管勞保年改規劃暫緩，依舊尚未找到解決之道。但大家也別太過沮喪，所謂船到橋頭自然直。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，秋天一到我的哪方面運勢大旺？

心理測驗／跳箱還是小酒杯？測試你是多頑固的人

人生中有時候，總有說不上理由的固執冒上心頭，有時甚至還會因此錯失機運的時刻。如果能了解自己是不是這種個性，將來碰到狀況時便能提前防範。日本媒體「TRILL」就提供一則心理測驗，可以看出你到底是不是個固執的人。

靠忙碌轉移注意力？這些命格越忙心越痛

2020年真是個動盪的年份，好幾位名人離開了我們。雖說人生常有不如意的事，但是遇上傷心淚流、痛苦難過的時刻，如果不去化解那份傷痛，而選擇用忙碌來遺忘，心裡的結沒有解開，可能會造成更大的苦！科技紫微網今天要來分析，哪些命格遇到創傷時，容易作繭自縛，越忙心越痛？

心理測驗／藏秘密！選月餅透露你心裡深處「未圓的遺憾」

中秋佳節到，月餅少不了。望著天上的圓月，是否感到它反映出你心裡的喜悅與憂傷？而香甜可口的月餅裡，竟然也藏著玄妙的秘密呢！在中秋佳節之際，科技紫微網透過你選擇的月餅，剖析你內心深處未圓的遺憾。

每日星座運勢／金牛勿強求他人辦事 理性看待為好

2020-10-1 牡羊座 正是修煉心性的好日子。 整體運：★★☆☆☆ 做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊

進入秋高氣爽的日子！十月份財運最棒的四個星座有誰呢

進入秋高氣爽的十月份了！隨著許多假期到來，每個人都興奮地在進行自己美好的年度計畫，開始規劃自己要進入年底的最後工作衝刺，細數今年豐收的荷包與存摺數字，迎接倒數的十月份，大家一定很想知道自己的財運如何，那我們就跟著小孟老師一起來看看十月份財運最棒的四個星座吧！

家裡有蝴蝶門小心夫妻各紛飛 網看了說準：兒子和媳婦分開了

有些人會把家中裝潢成自有風格，但也要小心風水上的小禁忌。知名命理師湯鎮瑋在臉書發文，他表示如果家中有「蝴蝶門」，也就是「兩道房門以同軸心開在同一面牆上」，會讓夫妻不同心，甚至導致家中人丁不興旺等，如果是「門對門」格局，會讓家中口舌是非多，影響家人感情。

塔羅：你該如何控制內心的天使與惡魔？

在面對一些人事物時，每個人的內心深處難免會冒出小天使與小惡魔交戰。即使你生性再善良，也會有邪惡黑暗的一面，關鍵在於你究竟能夠好好控制住它、還是放縱它來控制自己？現在就讓科技紫微網來為你占卜，看看你能不能控制內心的天使與惡魔！

10月星座塔羅運勢：射手逐步走旺 天秤小心漏財

10月，大家期盼的連假終於要來囉！希望大家都能暫時忘掉煩心的事，度過一個美好的假期。而連假後的10月中旬，將迎來本年度第三次水逆，可能會出現逃避心理、做事拖延等問題。該怎麼順勢而為，克服內心恐懼呢？跟著科技紫微網來看看你的星座運勢吧！

代父從軍不是因為「無長兄」 而是「有武曲」– 花木蘭 (Mulan)

在星曜的寓意上，七殺和武曲都代表武將，皆符合勇敢、勇於承擔的要求。一個為了追求自我而勇敢，另一個則為了效忠而勇敢。

心理測驗／冰箱還是打火機？測出你會是誰的貴人

有時向他人伸出援手，不僅是幫助別人，更能讓自己的身心感到充實。日本媒體「TRILL」就分享一道心理測驗，可以讓你知道，你會是什麼樣的人的大貴人。

去去麻瓜走！從命盤看你是哈利波特的誰？

風靡全球的童書《哈利波特》，今年出版滿二十週年，書中複雜又迷人的劇情雖是虛構的，卻反映了最真實的人性刻畫。關於這一點，用紫微十四主星來象徵與聚焦，最能凸顯其妙。不管你喜歡還是討厭哪個角色，他們在你人生中總是常相左右，怎能有所不知呢？現在就跟著科技紫微網來看看，你是哈利波特的哪個角色吧。

熱門新聞

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

中衛口罩免排隊！全聯店員私自留貨給朋友 全聯回應了

不斷更新／中秋連假首日國道多路段塞爆 注意下午6大地雷路段

台隆手創館首家旗艦店 營業19年的微風店今晚熄燈

一張圖看烤肉食材熱量排行 營養師：第1名的70%都是油！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。