小孟塔羅：先別擔心多事之秋！測你秋天哪方面運勢大旺？

多事之秋主要用來形容，發生很多事變的時候，甚至形容國家不安定。因此到了秋天的季節，除了擔心第二波疫情再爆發，儘管勞保年改規劃暫緩，依舊尚未找到解決之道。但大家也別太過沮喪，所謂船到橋頭自然直。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，秋天一到我的哪方面運勢大旺？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：GREGORY SCOTT, DAVIDE CORSI(Gregory Scott Tarot)

A：空閒休息。(寶劍四正位)

牌面的男子被綁在桌上無法動彈，上頭有一把碩大的刀子。

A：空閒休息。(寶劍四正位)

這張牌表示秋天請假會很順利，甚至會出現有薪假的狀況。有時要請年假或特休的時候，除了理由外還很碰運氣，假如跟同事要請同一天，那可就會傷透腦筋了。這個除了請假容易通過外，甚至會因公差而賺到半天。小孟老師在此提醒你，平時記得多說主管好話，當你需要他的時候才會幫你。

B：寒冬過去。(高塔牌正位)

牌面的塔頂被雷劈到炸裂，女子則從頂樓墜落下來。

B：寒冬過去。(高塔牌正位)

這張牌表示不好的平衡將會崩塌掉落。例如：職場上有不做事的主管，成天只會責怪下屬，或把事情都推給別人做，有一天他突然就被上頭降級，甚至有可能被調走或資遣。小孟老師在此提醒你，許多事情人在做天在看，善有善報、惡有惡報，不是不報只是時候未到而已。

C：合作加乘。(錢幣三正位)

牌面的女子右手拿著搥子，左手負責固定製作盾牌。

C：合作加乘。(錢幣三正位)

這張牌表示你與他人合作，會創造意想不到的好成果。例如：你在自己原先的店面，擺放別人寄放的東西後，對彼此的生意產生加乘效果。或是你自己的案子太多接不完，於是你分一些給其他人，反而促成雙贏的局面。小孟老師在此提醒你，這就是團結力量大的效果。

D：貴人相助。(聖杯六正位)

牌面的女子右手拿著蘋果，擁抱與親吻小女孩的臉頰。

D：貴人相助。(聖杯六正位)

這張牌表示過去的人將會成為你的救星與貴人。例如：你對現在的工作感到不滿，想轉換一份更好的工作時，當你把這想法散佈出去後，會有認識的人推你一把。當你遇到瓶頸不知如何是好時，過去的人會對你伸出援手。小孟老師在此提醒你，不有空多跟朋友互動一下，別讓冷漠拉開彼此的距離。

E：轉危為安。(權杖七正位)

牌面的女子右上持著木棍，臉望向另一頭的山頂處。

E：轉危為安。(權杖七正位)

這張牌表示當你與人有糾紛時，你能夠順利將危機變轉機。例如：你與親朋好友或愛人爭執，搞得彼此的情緒都很不好，但你此時知道該怎麼做，便能將尷尬的氣氛轉化掉。小孟老師在此提醒你，生氣時說的氣話實在難聽，當情緒來臨時先冷靜下來，才能避免禍從口出的傷害。