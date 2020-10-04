殺破狼周運勢／射手驚覺淪為小三 摩羯享受懶人旅行

殺破狼2020年10月5日～10月11日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星相位良好，正在執行一項光鮮亮麗的案件或任務，在職場羨煞旁人，相對而言會是非常忙碌的時期。此時會領到額外的工作加給或獎金，或有微幅的調薪。

健康運方面，在健康宮位的金星相位良好，想瘦身減重的白羊座，執行減重計畫有成，此時會有些重要的指數接近你的標準。某些白羊座則是生病瘦了幾公斤，康復後會變得比較輕盈。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到命宮的火星與志業宮位的木星、土星、冥王星影響，對於交往對象容易擺出不耐煩的態度，對方也不想再讓著你，甚至提出分手的要求。某些白羊座則是因工作太忙，必須取消兩人重要的約會。

金錢運方面，水星即將在財務宮位退行，並受到天王星影響，信用卡帳單有些異常的款項，當心是被盜刷。有投資習慣的白羊座，目前正被套牢，資金一點一滴的流失，無法抉擇是否該停損，某些白羊座甚至因此負債。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，有些時候面對陌生人反而比較容易敞開內心，彼此分享不為人知的傷痛，會因為一些座談或課程，交到一些能好好聊心事的朋友。

戀愛運方面，水星即將在感情宮位退行，與戀愛宮位的金星有良好連結，會收到前任情人的訊息，雖然曾經有些不愉快，但內心有些心軟，可能會想與對方見見面，甚至談復合。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到木星、土星、冥王星、以及火星的影響，經常需要處理非自己專業的雜工，還常常被挑剔，會對目前的工作感到倦勤，甚至在一時衝動之下提出辭呈。

健康運方面，在健康宮位的太陽受到心靈宮位的火星影響，長時間鬱悶的問題會開始影響身體其他器官的運作，胸口悶痛，或是有嚴重的心悸問題，需要求助心理醫師的治療。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，與家人會有非常多的相處時間，此時會覺得自己很久沒有好好享受天倫之樂了。某些雙子座則會清理居家環境，會意外翻出遺忘很久的舊物，充滿了許多童年的回憶。

本週須注意的部分

工作運方面，水星即將在工作宮位退行，經常使用的電腦以及網路資料請多備份，某些文件的執行效率會開始變差，有許多事務會不斷需要來回修正，此時工作神經要繃緊，很容易出錯。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到在人際關係宮位的火星以及慾望宮位的木星、土星、冥王星影響，無意間發現喜歡的人已經有穩定交往的對象，自己可能是介入他人的第三者，卻陷入這段愛戀難以自拔。

金錢運方面，在財務宮位的木星、土星、冥王星受到人際關係宮位的火星與子女宮位的太陽影響，金錢不斷在人際關係、戀愛、小孩、寵物上流失，毛孩或是子女的身體狀況不良，懷孕的雙子座胎兒健康欠佳，醫療方面的花費龐大。

巨蟹座：

整體運勢

旅遊運方面，金星持續在旅遊宮位行進，相位良好，會想參加難得一次的活動或盛會，特地訂了較為豪華的住宿，享受著當地節慶的人文風情，盡情放鬆休息個幾天。

學習運方面，在學習宮位的海王星相位良好，遇到讓你覺得真心信任與崇拜的指導者，有些陷入瓶頸的學科、研究、報告，被提點之後豁然開朗，使得學業進步非常迅速。

本週須注意的部分

感情運方面，水星即將在戀愛宮位退行，突然接到前情人的訊息，對方有意想復合，然而現在已經有新的交往的對象，對於始終放不下的情感，格外糾結。即將步入婚姻的巨蟹座，家人與親朋好友不太看好這段關係，使你感到不安。

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的土星、冥王星、木星影響，同時受到家宅宮位的火星影響，工作已經非常忙碌，還有豬隊友不斷增加一些麻煩，加班加不完。某些巨蟹座在家休息還得隨時待命，完全無法放輕鬆。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，金星持續在金錢宮位行進，在職場有微幅的調薪，或是獲得額外的加給。某些獅子座這段時間會接一些外快，多賺一些零用錢。這段時間手頭資金富裕，會買些奢侈品犒賞自己。

感情運方面，在慾望宮位的海王星相位良好，與喜歡的人在親密關係方面昇華至靈肉合而為一的境界，對於身體相互交融的感覺，會更加確定他就是你的真命天子（女）。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星、冥王星、土星受到溝通宮位的太陽以及專業宮位的火星影響，在工作領域上的專業受到質疑，會不斷與人唇槍舌戰，證明自己的正確，但越是爭辯，會越感到自己弱勢。

家宅運方面，水星即將在家宅宮位退行，與家人溝通不良，會為了未來的前途與規劃而爭執。某些獅子座家宅的一些老毛病需要修繕，必須請假回家監工，或處理一些閒雜事務。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，在感情宮位的海王星相位良好，在目前的關係之中會處在較為討喜的位置，喜歡的人任你擺佈，感覺被對方捧在手心上疼。感情穩定的處女座，正在懷孕的關鍵階段，要開始注意調養身體了。

人際關係方面，金星進入命宮，會收到許多朋友餽贈的好禮，是你非常喜歡的小東西，覺得很窩心。外出吃飯，店家會多附送一些小點心，成為你生活中的小確辛。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的火星受到木星、土星、冥王星以及太陽影響，小孩、或是寵物身體狀況不佳，會花許多錢在醫療費用上。有投資習慣的處女座，不要冒險玩高槓桿的金錢遊戲，容易因此欠下大筆債務。

工作運方面，水星即將在面試宮位退行，尋找新工作，會發生許多烏龍事件，即便錄取了，會發現工作的內容與先前所談的待遇與條件大不相同，甚至把你的專業搞錯了，處在十分尷尬的狀態，可以的話，這一陣子先不要面試為佳。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，職場環境會感覺和諧寧靜，有些工作甚至在家中完成就好，不需要跟別人打交道，追求成就感的態度，會高於金錢，很需要被重要的人肯定。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的水星即將退行，刷卡帳務太多，造成財務狀況變得混亂，手上現金吃緊，許多帳單無法支付。某些天秤座生活中有某個重要的物質逐漸見底，心中產生嚴重恐慌感。

感情運方面，在感情宮位的火星與命宮的太陽，以及家宅宮位的木星、土星、冥王星相互影響，與另一半會因為家事分配而有諸多不滿，生活上有許多磨擦互看不順眼。某些天秤座與另一半家庭相處不順，價值觀相處有落差。

健康運方面，在命宮的太陽受到火星以及木星、土星、冥王星影響，常會感覺心悸，頭暈目眩，過度嗜睡，精神狀況憂鬱，沒來由的厭世，需要開始做些和緩的運動，好好調整身心靈了。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星相位良好，交際應酬的邀約較多，這些活動都是你非常樂意參加的。水星即將在命宮退行，會收到同學會的邀約，與很久沒見面的朋友再度重聚。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星相位良好，與曖昧對象的距離忽遠忽近，被愛情撥弄，心情既酸又甜。某些天蠍座即將與前任有見面的機會，此時內心五味雜陳，雖然很想念對方，關係卻有些尷尬。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到太陽以及木星、土星、冥王星影響，工作處在十分高壓的狀態，時間常常不夠用，需長距離移動到很遠的地方兼任一些事務，假日也不得閒，對工作感到倦勤，卻連提出辭呈的時間與機會都沒有。

交通運方面，在交通宮位的木星、土星、冥王星受到健康宮位的火星以及精神宮位的太陽影響，開車時要特別注意精神狀況，避免疲勞駕駛，酒駕更是萬萬不可，身體狀況不太理想，盡量不要自己開車、騎車，此時肇事機率較高。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星在事業宮位行進，在工作領域上登上重要的地位，匯集所有鎂光燈於一身。某些射手座正承接一項光鮮亮麗的任務，受到眾人的羨慕，但要承受的壓力也十分巨大。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星相位良好，對於居家生活的舒適程度會更要求，會想買一些香氛精油，讓室內的空氣維持著舒適的味道，使得精神更為舒緩，鬱結的事情也會逐漸看開。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到人際關係宮位的太陽，以及金錢宮位的木星、土星、冥王星影響，送給喜歡的人昂貴的禮物，對方卻轉送給別的朋友，心意被糟蹋。某些射手座的情敵高調現身，宣示主權，才驚覺自己淪為小三。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到火星，以及木星、土星、冥王星影響，花了很多的金錢與心血幫助某些人，卻被當成理所當然，付出不但沒有得到回報，反而受到一些莫名的指責，對於人際關係感到寒心。

摩羯座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，金星也在遠行宮位行進，會有朋友邀約你出門去玩，有便車好搭，不需要煩惱行程，住宿相關事宜都有人打點好，可盡情享受懶人旅行。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星即將退行，會接到很久沒見到老朋友捎來的訊息，大家想在這段時間重聚。某些摩羯座則是遇到過去同班的老同學，兩人見面，相談甚歡，會想籌劃一場同學會。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到人際關係的水星影響，跟前任一直維持著朋友的關係，三不五時有些聯繫，這段時間會被現任的情人察覺，大吃飛醋，會因此造成現在的關係出現危機。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到木星、土星、冥王星以及家宅宮位的火星的影響，工作與家庭兩頭燒，感覺分身乏術。某些摩羯座會開始嘗試在家中創業，每天待在家中不出門，容易被長輩認為不務正業、游手好閒。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運頗佳，可買彩券試試手氣，有投資習觀的水瓶座，目前標的物水漲船高，短線可獲利，若操作得宜，可賺到大半年不愁吃穿的資金。

感情運方面，金星在慾望宮位持續前進，親密關係上的互動十分甜蜜，營造一些氣氛增添一些小情趣，享受著另一半對你的體貼。還在曖昧關係中的水瓶座，會由性而愛，以身體的感覺決定與目前對象交往。

本週須注意的部分

工作運方面，水星即將在志業宮位退行，許多事務的執行卡關，文件不斷需要修正。某些水瓶座處理公務重要的電腦、設備常常發生故障，請把重要文件備份好，當心有一些檔案會因為器材維修而遺失。

健康運方面，在精神宮位的木星、土星、冥王星受到火星與太陽影響，半夜常常睡不好，煩惱與壓力經常揮之不去，甚至會變得有些神經質，此時需注意身心靈的平衡，有必要的話，最好尋求心理醫生治療。

雙魚座：

整體運勢

感情運佳，金星進入感情宮位，相位良好，會被喜歡的對象表達好感，有許多單獨相處的機會，只要你願意接受對方的情感，很快就能脫單。感情穩定的雙魚座，另一半對你百般寵愛，情感關係十分甜蜜。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位天王星受到即將逆行的水星影響，正在謀職的雙魚座，面試新工作常遇到曲折離奇的事件，可以的話，暫時停下腳步，整理一下履歷，水星逆行結束再重新出發。

金錢運方面，在財務宮位的太陽與金錢宮位的火星受到人際關係宮位的木星、土星、冥王星影響，被朋友推銷保險、直銷產品，要特別謹慎，容易發生財務糾紛。有投資習慣的雙魚座，最近理財保守一些，不要炒短線，會慘賠出場。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、土星、冥王星受到火星與太陽影響，傾聽別人心事已經超過負荷，開始發現自己只是負面情緒的垃圾桶，這些朋友永遠只是想找人同情，而你就是那個白痴濫好人。

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