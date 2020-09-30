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進入秋高氣爽的日子！十月份財運最棒的四個星座有誰呢

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／stocksnap
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進入秋高氣爽的十月份了！隨著許多假期到來，每個人都興奮地在進行自己美好的年度計畫，開始規劃自己要進入年底的最後工作衝刺，細數今年豐收的荷包與存摺數字，迎接倒數的十月份，大家一定很想知道自己的財運如何，那我們就跟著小孟老師一起來看看十月份財運最棒的四個星座吧！

第四名：處女座

上半年總是平平沒有什麼起色的處女座，來到十月份處女座的工作以及財運會有非常大的突破，開始在工作上會容易覺得業績特別好或者突然很多人出現來幫助你，使你在事業上越來越順利而且財運大開的感覺，再加上處女座努力不懈的做事特性，在十月份特別能夠被上司看到你們勤奮付出的樣子，而因此獲得肯定及加薪，財運慢慢回升過往煩惱慢慢消去，小孟老師建議你在十月份要繼續堅持到底，讓自己更加突破，旺旺財運停不住。

第三名：獅子座

非常會經營人脈的獅子座來到十月份，特別容易心想事成，想要做的事情都會突然有貴人出現，給予合作機會或者被人牽線促成生意，會讓你覺得自己好像被老天爺眷顧一般非常順利，財運方面更是幸運爆棚，有可能容易在路上撿到錢，及工作上好處都會跑到你的身上，所以在這小孟老師建議獅子座的朋友，如果在十月份有想要做生意或者是投資，這時候可以好好規劃及建立人脈，會有意想不到的貴人或者非常強大的財力出現幫忙，好好去了解可能會是合作的好機會喔！

第二名：水瓶座

水瓶座的人重視自我挑戰以及喜歡去實現夢想，在十月份裡水瓶座很有機會去突破自己過往的盲點，而獲得事業上的新轉機，尤其從事開發或者業務方面的你們，在本月份財運紅不讓，曾經和你們交涉過的生意都會紛紛回籠找你們洽談，使你們接案接到手軟、樂此不疲，也因為你們新舊客戶不斷增加，容易遭人眼紅，因此小孟老師建議水瓶座的朋友，在十月份開心賺錢之餘，也要注意對身邊所有同事老闆的應對進退，以及禮數禮貌，給人留下好印象將財源滾滾來。

第一名：摩羯座

毅力堅強肯打拼的摩羯座，來到十月份是相當實力派的財運No.1，由於過去他們不斷默默的努力，讓自己無論在工作上和能力上時時精進，因此到了本月份魔羯座會開始覺得事業發展順利，工作越來越上手，而且容易受到老闆的賞識，會開啟一條屬於你們自己的事業康莊大道，再加上在十月份魔羯座特別有好的事業曝光機會，貴人運相當不錯，桃花運勢方面也是朵朵開，可以說是事業愛情兩得意，想要不被看見都很難，再此小孟老師建議魔羯座的朋友，好好把握十月份的好運勢再接再厲，財運將一路領先旺到明年去！

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