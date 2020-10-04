心理測驗／挖到寶藏還是化石？ 測試你的財運有多旺

你對自己的財運滿意嗎？你是能賺錢存錢的人嗎？日本媒體「カナウ」近日分享一則心理測驗，可以測試每個人與金錢的「契合度」，看看你到底是不是能招財、儲蓄的人。

請問，假設你正在挖土，結果居然挖到東西，你覺得你挖到的會是什麼？

假設你挖土挖到東西，請問挖到的會是甚麼呢。圖擷取自 カナウ

A 挖到寶藏啦 發大財！ B 挖到菊石化石 看似平凡的驚喜 C 挖到時空膠囊 面對過去的時刻 D 挖到遠古土偶 歷史大發現！

選擇A挖到寶藏的你，與金錢的契合度極佳。由於你積極向上的性格，因此總是能不斷地召來財運。而當你專注在眼前的事情時，財富更是能在不知不覺中慢慢累積。不過也要小心，由於賺錢對你來說不難，或許讓你少了點節約的習慣。注意別看手頭寬裕，就衝動亂花錢。

選擇B挖到菊石化石的你，與金錢的契合度良好。你能慢慢累積財富，並且在花錢時慎重考慮，避免不必要的浪費。且你還是容易碰到打折、點數加倍等好事的人。這樣的你自然能確實增進儲蓄，不過也要記得別太過壓抑自己，偶爾享受一下花錢放鬆也是必要的。

選擇C挖到時空膠囊的你，與金錢的契合度還不差。即使你沒特別注意，但基於良好的收支平衡，即使並沒有特別想節儉，你的財富還是能慢慢累積。你喜歡和他人保持和諧的生活，和大家一起愉快過日。因此在社交費用上可以不需太過顧慮，玩開心點，當作替自己工作奮鬥的充電吧。

選擇D挖到土偶的你，與金錢的契合度相當好。物慾不高的你，能減少許多不必要的花費，達到有效的儲蓄。而且無欲無求的個性，反而會為你招來賺錢的機會，好比突然找上門的額外收入，或者想買的東西居然大折扣等等……你就是這麼幸運的人。