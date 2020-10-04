快訊

基進黨指嘉義荷花大量枯萎 朱學恒譏：以後都插假花

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／挖到寶藏還是化石？ 測試你的財運有多旺

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以知道自己是不是有財運的人。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以知道自己是不是有財運的人。圖片來源／ingimage

你對自己的財運滿意嗎？你是能賺錢存錢的人嗎？日本媒體「カナウ」近日分享一則心理測驗，可以測試每個人與金錢的「契合度」，看看你到底是不是能招財、儲蓄的人。

請問，假設你正在挖土，結果居然挖到東西，你覺得你挖到的會是什麼？

假設你挖土挖到東西，請問挖到的會是甚麼呢。圖擷取自カナウ
假設你挖土挖到東西，請問挖到的會是甚麼呢。圖擷取自カナウ

A 挖到寶藏啦 發大財！

B 挖到菊石化石 看似平凡的驚喜

C 挖到時空膠囊 面對過去的時刻

D 挖到遠古土偶 歷史大發現！

選擇A挖到寶藏的你，與金錢的契合度極佳。由於你積極向上的性格，因此總是能不斷地召來財運。而當你專注在眼前的事情時，財富更是能在不知不覺中慢慢累積。不過也要小心，由於賺錢對你來說不難，或許讓你少了點節約的習慣。注意別看手頭寬裕，就衝動亂花錢。

選擇B挖到菊石化石的你，與金錢的契合度良好。你能慢慢累積財富，並且在花錢時慎重考慮，避免不必要的浪費。且你還是容易碰到打折、點數加倍等好事的人。這樣的你自然能確實增進儲蓄，不過也要記得別太過壓抑自己，偶爾享受一下花錢放鬆也是必要的。

選擇C挖到時空膠囊的你，與金錢的契合度還不差。即使你沒特別注意，但基於良好的收支平衡，即使並沒有特別想節儉，你的財富還是能慢慢累積。你喜歡和他人保持和諧的生活，和大家一起愉快過日。因此在社交費用上可以不需太過顧慮，玩開心點，當作替自己工作奮鬥的充電吧。

選擇D挖到土偶的你，與金錢的契合度相當好。物慾不高的你，能減少許多不必要的花費，達到有效的儲蓄。而且無欲無求的個性，反而會為你招來賺錢的機會，好比突然找上門的額外收入，或者想買的東西居然大折扣等等……你就是這麼幸運的人。

延伸閱讀

男生辦BT21卡被銀行櫃台歧視？ 網一句話揭真相

拒繳違約金怒剪信用卡 想到點數還沒用她崩潰：蠢到極點

心理測驗／冰箱還是打火機？測出你會是誰的貴人

心理測驗／老鼠碰上貓被玩還是弄死？測驗你的同情心如何引發

相關新聞

心理測驗／挖到寶藏還是化石？ 測試你的財運有多旺

你對自己的財運滿意嗎？你認為財運和個人性格有關嗎？日本媒體「カナウ」近日分享一則心理測驗，可以測試每個人與金錢的「契合度」，看看你到底是不是能招財、儲蓄的人。

每日星座運勢／處女事業虛心轉局勢 經濟瑣碎支出

2020-10-4 牡羊座 運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。 整體運：★★★☆☆ 愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特

殺破狼周運勢／射手驚覺淪為小三 摩羯享受懶人旅行

摩羯旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，金星也在遠行宮位行進，會有朋友邀約你出門去玩，有便車好搭，不需要煩惱行程，住宿相關事宜都有人打點好，可盡情享受懶人旅行。

戀愛高手現身！「3星座」瞬間偷走你的心

愛情有時候很「玄」，不是努力就能得到回報。同樣是談戀愛，有的人掏心掏肺的付出，到頭來只得到好人卡一張；有的人漫不經心，卻能游刃有餘，就算最後當不成情人，卻還是招來一票粉絲。哪些星座有這種魔力呢？科技紫微網就帶你來看看，誰是天生的戀愛高手？

這些生肖年輕時默默無聞，中年後財運大開竅？

每個人的財富事業運勢都不一樣。科技紫微網今天要講的是「厚積薄發型」的運勢，這類人前半生的默默無聞，可能正是在為下一刻的爆發做準備。如同孔子說的「三十而立，四十而不惑」，在將屆中年的四十歲左右，正是一個人轉變為成熟堅韌的時候，也是財富容易大開竅的時候。哪些生肖有這樣的轉變呢？就請大家一塊兒來看看。

小孟塔羅：先別擔心多事之秋！測你秋天哪方面運勢大旺？

多事之秋主要用來形容，發生很多事變的時候，甚至形容國家不安定。因此到了秋天的季節，除了擔心第二波疫情再爆發，儘管勞保年改規劃暫緩，依舊尚未找到解決之道。但大家也別太過沮喪，所謂船到橋頭自然直。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，秋天一到我的哪方面運勢大旺？

心理測驗／跳箱還是小酒杯？測試你是多頑固的人

人生中有時候，總有說不上理由的固執冒上心頭，有時甚至還會因此錯失機運的時刻。如果能了解自己是不是這種個性，將來碰到狀況時便能提前防範。日本媒體「TRILL」就提供一則心理測驗，可以看出你到底是不是個固執的人。

靠忙碌轉移注意力？這些命格越忙心越痛

2020年真是個動盪的年份，好幾位名人離開了我們。雖說人生常有不如意的事，但是遇上傷心淚流、痛苦難過的時刻，如果不去化解那份傷痛，而選擇用忙碌來遺忘，心裡的結沒有解開，可能會造成更大的苦！科技紫微網今天要來分析，哪些命格遇到創傷時，容易作繭自縛，越忙心越痛？

心理測驗／藏秘密！選月餅透露你心裡深處「未圓的遺憾」

中秋佳節到，月餅少不了。望著天上的圓月，是否感到它反映出你心裡的喜悅與憂傷？而香甜可口的月餅裡，竟然也藏著玄妙的秘密呢！在中秋佳節之際，科技紫微網透過你選擇的月餅，剖析你內心深處未圓的遺憾。

進入秋高氣爽的日子！十月份財運最棒的四個星座有誰呢

進入秋高氣爽的十月份了！隨著許多假期到來，每個人都興奮地在進行自己美好的年度計畫，開始規劃自己要進入年底的最後工作衝刺，細數今年豐收的荷包與存摺數字，迎接倒數的十月份，大家一定很想知道自己的財運如何，那我們就跟著小孟老師一起來看看十月份財運最棒的四個星座吧！

家裡有蝴蝶門小心夫妻各紛飛 網看了說準：兒子和媳婦分開了

有些人會把家中裝潢成自有風格，但也要小心風水上的小禁忌。知名命理師湯鎮瑋在臉書發文，他表示如果家中有「蝴蝶門」，也就是「兩道房門以同軸心開在同一面牆上」，會讓夫妻不同心，甚至導致家中人丁不興旺等，如果是「門對門」格局，會讓家中口舌是非多，影響家人感情。

塔羅：你該如何控制內心的天使與惡魔？

在面對一些人事物時，每個人的內心深處難免會冒出小天使與小惡魔交戰。即使你生性再善良，也會有邪惡黑暗的一面，關鍵在於你究竟能夠好好控制住它、還是放縱它來控制自己？現在就讓科技紫微網來為你占卜，看看你能不能控制內心的天使與惡魔！

熱門新聞

中秋「炒飯」太猛！激情後腹痛就醫：女卵巢囊腫破裂

恐有颱風亂國慶連假？ 氣象局曝3種路徑

雙十連假恐有颱風？民眾憂國慶焰火會不會泡湯

明最後好天氣！周一變天北東整周濕涼 氣象局：很有感

影／中市連假第3日返鄉車潮大 警疏導交通均順暢

登玉山！不可不知的潛規則 單攻限時還會「關門」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。