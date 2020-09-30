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家裡有蝴蝶門小心夫妻各紛飛 網看了說準：兒子和媳婦分開了

聯合新聞網 / 綜合報導
圖中兩種格局，都會影響到家中感情。 圖擷自facebook
圖中兩種格局，都會影響到家中感情。 圖擷自facebook

有些人會把家中裝潢成自有風格，但也要小心風水上的小禁忌。知名命理師湯鎮瑋在臉書發文，他表示如果家中有「蝴蝶門」，也就是「兩道房門以同軸心開在同一面牆上」，會讓夫妻不同心，甚至導致家中人丁不興旺等，如果是「門對門」格局，會讓家中口舌是非多，影響家人感情。

命理師湯鎮瑋表示，「若住家內的兩道房門以同軸心開在同一面牆上，兩扇門完全對稱，一扇為左開；另一扇為右開，形成風水禁忌中的『蝴蝶門』。」蝴蝶門會導致夫婦不同心，一個往左飛另個向右飛，人丁不聚感情自然失和，想要化解可以使用過膝門簾，或者是把房門改為拉門等方法。

另外除了蝴蝶門，還有影響家庭氣氛的「門對門」格局，門對門犯了風水禁忌中的鬥口煞。湯鎮瑋解釋「門為口，如果房門相對，容易發生爭執、口角，若是家中長輩房門對到小孩的房門，小孩較有主見，容易與長輩意見相左，導致家人感情不聚。」

化解方法一樣是加上過膝門簾，不過，湯鎮瑋也提醒，一定要將門簾放下不捲起，才能達到去型除煞的效果。網友看了也回應「準哦，我兒子和媳婦分開了」、「又懂了一些風水了」、「感恩老師線上教學」、「為了這門簾孩子天天跟我生氣」。

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