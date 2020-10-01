快訊

新增1例境外移入 40多歲台籍男自印尼返台入境確診

直播／新增1境外移入 指揮中心下午2時臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／跳箱還是小酒杯？測試你是多頑固的人

聯合新聞網 / 綜合報導
圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage

人生中有時候，總有說不上理由的固執冒上心頭，有時甚至還會因此錯失機運的時刻。如果能了解自己是不是這種個性，將來碰到狀況時便能提前防範。日本媒體「TRILL」就提供一則心理測驗，可以看出你到底是不是個固執的人。

請以直覺判斷，圖中的東西是什麼呢？

透過判斷圖中的東西，可以知道自己的固執程度。圖擷取自TRILL
透過判斷圖中的東西，可以知道自己的固執程度。圖擷取自TRILL

1跳箱

2小酒杯

3山

4裙子

選擇1跳箱的你，是稍微有點固執的人。雖然你對自己固執的一面有一定自覺，但這種個性接近領導性格，可能會對於誇耀他人、或是露出自我弱點感到為難。而越是重大的事情，越是會讓你拉不下臉。因此越是關鍵的時刻，越是要避免脾氣上來。

選擇2小酒杯的你，是毫不固執的人。對你來講，凡事過得開心最重要，糾結於有的沒的只是浪費時間罷了。因此你總表裡如一，是個完全沒有有架子的人。對你而言，反而是那些總是拉不下臉的人們，或許感到難以理解吧。

選擇3山的你，是個相當固執的人。即使你對自己的個性有所自覺，但是也不打算改變。這或許讓你有著強烈的意志，面對任何事情總能貫徹到底，然而不好的事在你身上也是如此。雖然不容易，但還是試著打開心房，說說自己內心的話吧，或許這就能踏出改變的第一步。

選擇4裙子的你，是個固執程度似有似無的人。當然你會有堅持的時候，不過也會在一些地方覺得「算了啦就這樣吧」。比起自己，你更會考慮全體的和諧。而在與人相戀時，你可能也是那種即使討厭對方的某些地方，也不願意進行批評，並且希望自己能「扮演」好成對方的理想對象。不過這樣的態度，其實也算是一種「堅持」喔，感情事還是彼此坦誠，才更能走得長久。

心理測驗 日本

延伸閱讀

心理測驗／老鼠碰上貓被玩還是弄死？測驗你的同情心如何引發

心理測驗／停船還是捉魚？海鷗飛翔下一步 預測你的人生走向

心理測驗／一張圖猜男子在喝什麼飲料？ 測大腦內的女性指數

心理測驗／冰箱還是打火機？測出你會是誰的貴人

相關新聞

心理測驗／跳箱還是小酒杯？測試你是多頑固的人

人生中有時候，總有說不上理由的固執冒上心頭，有時甚至還會因此錯失機運的時刻。如果能了解自己是不是這種個性，將來碰到狀況時便能提前防範。日本媒體「TRILL」就提供一則心理測驗，可以看出你到底是不是個固執的人。

靠忙碌轉移注意力？這些命格越忙心越痛

2020年真是個動盪的年份，好幾位名人離開了我們。雖說人生常有不如意的事，但是遇上傷心淚流、痛苦難過的時刻，如果不去化解那份傷痛，而選擇用忙碌來遺忘，心裡的結沒有解開，可能會造成更大的苦！科技紫微網今天要來分析，哪些命格遇到創傷時，容易作繭自縛，越忙心越痛？

心理測驗／藏秘密！選月餅透露你心裡深處「未圓的遺憾」

中秋佳節到，月餅少不了。望著天上的圓月，是否感到它反映出你心裡的喜悅與憂傷？而香甜可口的月餅裡，竟然也藏著玄妙的秘密呢！在中秋佳節之際，科技紫微網透過你選擇的月餅，剖析你內心深處未圓的遺憾。

每日星座運勢／金牛勿強求他人辦事 理性看待為好

2020-10-1 牡羊座 正是修煉心性的好日子。 整體運：★★☆☆☆ 做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊

進入秋高氣爽的日子！十月份財運最棒的四個星座有誰呢

進入秋高氣爽的十月份了！隨著許多假期到來，每個人都興奮地在進行自己美好的年度計畫，開始規劃自己要進入年底的最後工作衝刺，細數今年豐收的荷包與存摺數字，迎接倒數的十月份，大家一定很想知道自己的財運如何，那我們就跟著小孟老師一起來看看十月份財運最棒的四個星座吧！

家裡有蝴蝶門小心夫妻各紛飛 網看了說準：兒子和媳婦分開了

有些人會把家中裝潢成自有風格，但也要小心風水上的小禁忌。知名命理師湯鎮瑋在臉書發文，他表示如果家中有「蝴蝶門」，也就是「兩道房門以同軸心開在同一面牆上」，會讓夫妻不同心，甚至導致家中人丁不興旺等，如果是「門對門」格局，會讓家中口舌是非多，影響家人感情。

塔羅：你該如何控制內心的天使與惡魔？

在面對一些人事物時，每個人的內心深處難免會冒出小天使與小惡魔交戰。即使你生性再善良，也會有邪惡黑暗的一面，關鍵在於你究竟能夠好好控制住它、還是放縱它來控制自己？現在就讓科技紫微網來為你占卜，看看你能不能控制內心的天使與惡魔！

10月星座塔羅運勢：射手逐步走旺 天秤小心漏財

10月，大家期盼的連假終於要來囉！希望大家都能暫時忘掉煩心的事，度過一個美好的假期。而連假後的10月中旬，將迎來本年度第三次水逆，可能會出現逃避心理、做事拖延等問題。該怎麼順勢而為，克服內心恐懼呢？跟著科技紫微網來看看你的星座運勢吧！

代父從軍不是因為「無長兄」 而是「有武曲」– 花木蘭 (Mulan)

在星曜的寓意上，七殺和武曲都代表武將，皆符合勇敢、勇於承擔的要求。一個為了追求自我而勇敢，另一個則為了效忠而勇敢。

心理測驗／冰箱還是打火機？測出你會是誰的貴人

有時向他人伸出援手，不僅是幫助別人，更能讓自己的身心感到充實。日本媒體「TRILL」就分享一道心理測驗，可以讓你知道，你會是什麼樣的人的大貴人。

去去麻瓜走！從命盤看你是哈利波特的誰？

風靡全球的童書《哈利波特》，今年出版滿二十週年，書中複雜又迷人的劇情雖是虛構的，卻反映了最真實的人性刻畫。關於這一點，用紫微十四主星來象徵與聚焦，最能凸顯其妙。不管你喜歡還是討厭哪個角色，他們在你人生中總是常相左右，怎能有所不知呢？現在就跟著科技紫微網來看看，你是哈利波特的哪個角色吧。

中秋月圓人團圓！「4星座」桃花來襲 有望告別單身

很快就要迎來中秋節了！月圓人團圓，幸福又圓滿。你的緣份還在千里之外嗎？別急，未來幾個月之中，有四個星座可以迎來桃花，有望脫單喔！趕快跟著科技紫微網一起點名，準備迎接愛神丘比特之箭啦！

熱門新聞

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下出現紫爆大塞車

不斷更新／中秋連假首日國道多路段塞爆 注意下午6大地雷路段

台隆手創館首家旗艦店 營業19年的微風店今晚熄燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。