心理測驗／跳箱還是小酒杯？測試你是多頑固的人

人生中有時候，總有說不上理由的固執冒上心頭，有時甚至還會因此錯失機運的時刻。如果能了解自己是不是這種個性，將來碰到狀況時便能提前防範。日本媒體「TRILL」就提供一則心理測驗，可以看出你到底是不是個固執的人。

請以直覺判斷，圖中的東西是什麼呢？

透過判斷圖中的東西，可以知道自己的固執程度。圖擷取自 TRILL

1跳箱 2小酒杯 3山 4裙子

選擇1跳箱的你，是稍微有點固執的人。雖然你對自己固執的一面有一定自覺，但這種個性接近領導性格，可能會對於誇耀他人、或是露出自我弱點感到為難。而越是重大的事情，越是會讓你拉不下臉。因此越是關鍵的時刻，越是要避免脾氣上來。

選擇2小酒杯的你，是毫不固執的人。對你來講，凡事過得開心最重要，糾結於有的沒的只是浪費時間罷了。因此你總表裡如一，是個完全沒有有架子的人。對你而言，反而是那些總是拉不下臉的人們，或許感到難以理解吧。

選擇3山的你，是個相當固執的人。即使你對自己的個性有所自覺，但是也不打算改變。這或許讓你有著強烈的意志，面對任何事情總能貫徹到底，然而不好的事在你身上也是如此。雖然不容易，但還是試著打開心房，說說自己內心的話吧，或許這就能踏出改變的第一步。

選擇4裙子的你，是個固執程度似有似無的人。當然你會有堅持的時候，不過也會在一些地方覺得「算了啦就這樣吧」。比起自己，你更會考慮全體的和諧。而在與人相戀時，你可能也是那種即使討厭對方的某些地方，也不願意進行批評，並且希望自己能「扮演」好成對方的理想對象。不過這樣的態度，其實也算是一種「堅持」喔，感情事還是彼此坦誠，才更能走得長久。