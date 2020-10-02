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戀愛高手現身！「3星座」瞬間偷走你的心

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

愛情有時候很「玄」，不是努力就能得到回報。同樣是談戀愛，有的人掏心掏肺的付出，到頭來只得到好人卡一張；有的人漫不經心，卻能游刃有餘，就算最後當不成情人，卻還是招來一票粉絲。哪些星座有這種魔力呢？科技紫微網就帶你來看看，誰是天生的戀愛高手？

　

天蠍座

你是我明目張膽的偏愛

很多人認為，十二星座裡，天蠍座的愛最讓人無法抗拒。不少天蠍座的前任情人都有「天蠍後遺症」，總會咬牙切齒地說：「這輩子再也不想跟天蠍座談戀愛了！」是的，你有多恨他，就代表他有多難忘。

天蠍座喜歡一個人的時候，會讓你時時刻刻感覺到自己是被需要、被肯定的，你跟其他人都不一樣，你是「被選上的人」，你覺得自己和他之間有命運羈絆的感覺。當你反應回來的時候，你已經淪陷在他的強力攻勢之中。

　

雙魚座

愛是恰到好處的分寸

雙魚座對外部環境的變化很敏感，個性通常會比一般同齡人都要早熟一點。他們的情感豐富細膩不說，對戀愛又抱有很多幻想，在談戀愛這件事情上，可以說是無師自通。他們很會察言觀色，知道怎麼滿足對方，即使他骨子裡是個強勢的人，卻會先隱藏起自己的鋒芒，展現他溫柔的一面。

比方說，雙魚座會趁著上洗手間偷偷買單，或稱讚對方做的飯菜很好吃。滿足對方的虛榮心，讓對方很有成就感，這都是雙魚座常做的事情。他懂分寸，知進退，當你覺得「和他在一起好安心」時，他的柔情似水已經滲入你的心。

　

射手座

世界是我們的遊樂場

射手座是個很有魅力的星座。這個星座似乎結合了火象星座的熱情和奔放，又有水象星座的疏離和自由，所以人群中的他們總是格外吸引別人的注意力。作為表演型人格的射手座，他們十分善於展現自己的優勢，非常善談，能夠給人留下自信風趣的好印象。

在戀愛裡，他們總是有很多新奇的點子。看到好玩有趣的東西，第一時間分享給你；也有可能拉著你喝醉，然後去淋雨，為你原來平靜的生活注入新的能量。他們骨子裡那種熱愛自由和浪漫的氣息讓你欲罷不能，好像跟他在一起，日子就變得簡單開心起來，好像一切困難都可以解決。當世界都成了你們的遊樂場，你也成了他的囊中之物。

　

兩個人在廣大的世界中相遇，甚至相戀，在彼此的生命中陪伴過這一回，是難以取代的珍貴之事。不管你是不是戀愛高手，祝福大家都能真心相待，開心享受戀愛的美好！

　

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