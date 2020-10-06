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塔羅：透視你在愛情裡的致命缺點

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

你是不是曾經羨慕過別人的感情甜蜜，反觀自己，老是搞砸一段又一段的戀情？究竟是什麼原因，讓你一次次與幸福擦肩而過！今天就跟著科技紫微網來看看，你在愛情裡的致命缺點是什麼吧。

　

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「我在愛情中的致命缺點是什麼？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選擇牌1：寶劍六

牌面透漏著淡淡的憂鬱和焦慮。你對待愛情的態度過於急切，進入一段感情時，總希望兩人能夠快速發展到你期望中的程度，這反而帶來更多問題。彼此不同的生活習慣或觀念，或者是對方無法與你感同身受，都有可能使你瞬間爆炸。

瞭解一個人不是一朝一夕的事情，你需要放慢腳步，給予雙方充足的時間相互磨合，而不是讓他覺得你的愛太過沉重、令他無法喘息。

　

選擇牌2：女祭司

在感情裡，你通常是被動的一方。被動不代表你不夠喜歡與投入，你只是單純不會主動爭取或表達，當感情裡出現各種危機和衝突時，你也想不出解決的方法。既無法主動，又討厭自己被動，這種心態表現出來，會讓對方誤以為你不夠愛他，感情自然也無法有更深入的發展，你常常為此感到苦惱。

所以說，要嘗試多去溝通。就算對方先對你有好感，你也要試著好好給予回應、表達愛意，才不會讓這段緣份溜走喔！

　

選擇牌3：愚人（逆位）

缺乏耐心，專情但不長情，這是你在愛情中的致命弱點。你很有可能因為一時衝動就開始一段新的戀愛，但戀情一旦展開，你又很難接受那種束縛感，覺得還是自己一個人比較自在。心情在這種掙扎和矛盾中忽冷忽熱，讓對方覺得你難以捉摸，也就無法有安全感，結果雙方都精疲力盡。

說白了，你在感情裡還有點貪玩心，總覺得自己還沒準備好迎接一段穩定的戀情。是時候收收心了，為他人負責，也對自己負責。

　

選擇牌4：力量（逆位）

缺乏面對問題的勇氣，是你在愛情中的致命弱點。你是個理性大於感性的人，遵循傳統的世俗觀念，或物質上的充裕，都能讓你較有安全感。 你很有可能曾經碰到過情投意合的對象，但戀情卻因為一些現實原因無疾而終。你因害怕再次受傷，拉起了一道心理防線，克制自己內心對於愛情的渴望與需求。

你的課題是要學著放棄以理性的判斷來決定自己的人生之路，改為用愛和勇氣去迎接挑戰。

　

心理學裡面有個經典的理論—破窗效應。意思是如果一扇窗戶破了，沒有及時去修補，那麼不久以後其他的窗戶也會被人打破。其實感情也是如此，當問題曝露，你卻不去解決，那麼這個弱點就會變得越致命，甚至重複上演！所以，趕快行動起來，及時改正，這樣遇到真愛時就不會再錯過囉！

　

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