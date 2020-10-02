這些生肖年輕時默默無聞，中年後財運大開竅？

【文‧科技紫微網】

每個人的財富事業運勢都不一樣。科技紫微網今天要講的是「厚積薄發型」的運勢，這類人前半生的默默無聞，可能正是在為下一刻的爆發做準備。如同孔子說的「三十而立，四十而不惑」，在將屆中年的四十歲左右，正是一個人轉變為成熟堅韌的時候，也是財富容易大開竅的時候。哪些生肖有這樣的轉變呢？就請大家一塊兒來看看。

NO. 5：猴

生肖猴在年輕的時候，可能會因為定力不夠、經驗不夠，在事業上屢屢受挫。然而，這些挫折最終都會成為成功路上的墊腳石。生肖猴的探索慾強，無論年紀多大，都一直保持著創業致富的信念。進入中年之後，他在事業方面更加成熟，心態也更加沉穩，這時候只要再來一個充滿創意的好點子，就有望順利翻身，成就非凡。

NO. 4：鼠

生肖鼠在年輕的時候可能生活較為艱辛，需要四處奔波討生活，日子過得很不如意。好在惡劣環境給予了生肖鼠堅忍不拔、靈敏機變的順應才能。同時屬鼠者又擅長結交良友，為自己以後的事業發展打造了很好的基礎。進入中年後，生肖鼠憑藉對行業的敏銳直覺、和朋友的幫助，很容易在事業上取得成功。

NO. 3：龍

生肖龍對賺錢的態度變化莫測，時而熱情高漲，時而又無精打采。其實這是因為年輕時見識太少，還沒有找到自己的奮鬥目標。一旦他開始為自己的夢想奮鬥，便會比一般人更具行動力和雄心壯志。而且生肖龍的個人魅力十足，往往能夠吸引大批的追隨者投入助力，若在不惑之年後創業，成功率可不低喔。

NO. 2：雞

生肖雞總是能快速有效地完成工作，又能敏銳地發現工作上的漏洞和不足。可惜，屬雞者容易迷失在這種小聰明裡面，頻繁的跳槽或轉行，讓自己難以成長，三心二意導致一事無成。到了中年之後，由於逐漸成熟穩重，變得能夠一心一意的做好一件事情，往往能夠創造出巨大的財富。

NO. 1：馬

生肖馬有著踏實苦幹的個性，確認了目標後就會堅持到底，很容易獲得成功。不過由於他眼光較高，夢想太遠，追著遙不可及的夢想，容易令生肖馬陷入迷惘和痛苦之中。到了中年後，能力有了顯著的提升，也積累了一定的資金，此時再投入自己有興趣的新事業，很有可能實現人生的大逆轉！

有道是「天道酬勤」。上天不會虧待努力的人，不管你的生肖有沒有上榜，慢慢學習，豐富自己，等待機會，一定能掌握到財神眷顧的時刻。

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