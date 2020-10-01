心理測驗／藏秘密！選月餅透露你心裡深處「未圓的遺憾」

【文‧科技紫微網】

中秋佳節到，月餅少不了。望著天上的圓月，是否感到它反映出你心裡的喜悅與憂傷？而香甜可口的月餅裡，竟然也藏著玄妙的秘密呢！在中秋佳節之際，科技紫微網透過你選擇的月餅，剖析你內心深處未圓的遺憾。

請問：下圖中的四色月餅，你最想吃哪一塊呢？

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

選擇紫色月餅：

月圓團圓，相隔千里

你選擇先吃充滿浪漫色彩的紫色月餅，反映出近期你內心未圓的遺憾多會是與家人團聚這件事。雖然心心念念想要與家人親友見面相聚，然而苦於事務繁忙、相隔遙遠，或是有事出差、被臨時事務絆住等，因無法相聚而使你感到遺憾。別讓等待和錯過造成親情變淡了！心中有思念就想辦法安排見面吧，即使不能見面也盡可能用電話、視訊之類聯繫，交流感情，如此才能稍補遺憾，讓你們的團圓不再是夢。

選擇黃色月餅：

渴望溫暖，奈何涼薄

從你的選擇的這款月餅來看，它反映的是現在你特別渴望被關心、被看見，希望能受到溫暖包圍，有人愛有人疼。可是，你心中雖有強烈的情感需求，卻因你假裝堅強，給人涼薄之印象，讓人無法瞭解到你真實的想法與感受，造成你的心願易留下遺憾。所以，請大聲把你內心的需求說出來，適時表達情感，多會有人懂你、愛你、滿足你，讓你獲得內心情感的圓滿。

選擇白色月餅：

追求財富，越追越失

從你選擇的這款白色素雅的月餅來看，投映出的是近期你對財富的興趣濃厚。只是，心越急，追得越快，越易與金錢、財富漸行漸遠，易有遺憾。付出與收穫難成正比，自然易使你內心出現強烈的落差感。應降低物慾，以平常心看待錢財，雖然行動積極，但心態卻不會掉到錢眼裡，保持「得之甚好，不得也不必強求」之心境。你不是不要錢財，只是時機未到。順其自然，反而更易有收穫。

選擇粉色月餅：

憧憬愛情，所遇非人

從你的選擇來看，代表近期你對愛情有著美好的期待，只可惜想像很豐滿，現實卻很骨感。你最近易遇人不淑，期望落空，造成感情上的遺憾。原因是你太快投入一段感情，或是活在幻想裡，因此很容易所遇非人。在這個階段中，還是把感情之事暫時擱下，將重心轉移到其他事務上，比如學業、事業、求財、健身、休閒等，反而會身心愉悅，收穫良多。

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