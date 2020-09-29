10月星座塔羅運勢：射手逐步走旺 天秤小心漏財

【文‧科技紫微網】

10月，大家期盼的連假終於要來囉！希望大家都能暫時忘掉煩心的事，度過一個美好的假期。而連假後的10月中旬，將迎來本年度第三次水逆，可能會出現逃避心理、做事拖延等問題。該怎麼順勢而為，克服內心恐懼呢？跟著科技紫微網來看看你的星座運勢吧！

牡羊座

塔羅牌：命運之輪

本月塔羅給牡羊的啟示是「契機」，預測你的生活重心會落在職業規劃和個人選擇上。工作上受牽制而有些力不從心，或者可能是自身能力不足造成的焦慮。但一切都在慢慢改變中。好好留意身邊發生的事情，在合適的時機做對的事情，一切就能朝著好的方向轉變。

10月會發生的事情：

1、單身者桃花運雖不錯，但貿然表白可能會失敗。

2、曖昧中的人會確定關係，情侶會確定婚事。

3、工作有些心不在焉，容易出小錯而降低效率。

4、考試增多，學習壓力略大。

5、有機會收到分紅、獎金或者小禮物。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

金牛座

塔羅牌：聖盃四

本月塔羅給金牛的啟示是「三思而後行」。可能會經歷一段心浮氣躁的獨處時光，對很多事情失去熱情。其中有些人可能有離職或轉行的想法。建議你們，凡事多與身邊的人商量，以免因一時衝動做了錯誤的選擇，或是與大好機遇擦身而過。

10月會發生的事情：

1、單身者雖有人介紹對象，但不是自己喜歡的類型。

2、戀人之間爆發信任危機，凡事主動溝通為佳。

3、工作上表現機會少，適合把較多的時間用來充電。

4、學習狀況不好，心浮氣躁，很難靜下心。

5、消費慾望強烈，小心買到一堆不必要的東西。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙子座

塔羅牌：高塔

本月塔羅給雙子的啟示是「改變」。最近你的情緒有些躁動不安，對平靜的生活感到厭倦，在工作和感情上都稍顯耐心不足。不過，若想改變的話，本月是行動的好時機。不管是換個造型、還是換個生活環境，都能為你帶來好心情。另外，有出遊或者出差行程的話，最好提早準備，以免遇上意外的小麻煩。

10月會發生的事情：

1、生活略顯單調和枯燥。

2、戀愛中的人因吃醋而爭吵。

3、突發事件打亂你的工作計劃，記得做好備用方案。

4、月中以後工作順利，能夠提前完成案件。

5、身體出現一些小毛病，如感冒或發炎，注意休息。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

塔羅牌：權杖三

本月塔羅給巨蟹的啟示是「合作」。最近不適合單打獨鬥，而是需要借助外力獲得成功。只要人際關係處理得當，工作上和生活上都能輕鬆不少。本月也適合談判或簽合約，成功機率很大。感情方面，異地戀有望修成正果。另外，若想探索新領域，不要錯過這個好時機哦。

10月會發生的事情：

1、單身者桃花多，不要浪費，多多外出。

2、戀愛中的人約會增多，戀情一路升溫。

3、不僅能出色完成工作，還能與同事建立友誼。

4、出門在外有破財風險，外出需小心。

5、對市場方向很敏感，投資可大膽些。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

塔羅牌：錢幣七

本月塔羅給獅子的啟示是「豐收」。只要過去付出了努力，在這個月，該有的回報都會出現在你面前。只要腳踏實地，按部就班，一切就會進展順利。但錢幣七意味著你不該止步於此，還需要思考下一個階段你需要做什麼。本月適合提前安排工作，做好職業規劃，情侶也可在相處時暢聊兩人的未來，或許會有新的收穫。

10月會發生的事情：

1、單身者只要用心一點，會發現幸福其實就在身邊。

2、戀愛中的人約會增多，戀情一路升溫。

3、有丟三落四的情況出現。

4、工作積極，能得到上司的肯定。

5、朋友或同事向你借錢投資的可能性大。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

塔羅牌：戰車

本月塔羅給處女的啟示是「自律」。最近表現慾望強烈，是富有激情和創造力的一個月，特別是工作上將會表現主動積極。只要保持這種狀態，拿出決心，並貫徹始終，你將獲得成功。戀人間如有爭吵，建議各退一步，避免衝突升高，否則兩人的感情將元氣大傷。

10月會發生的事情：

1、單身者若出門旅遊，會有艷遇。

2、戀愛中的人容易爆發口角衝突，注意規避。

3、有出差機會，並能順利完成任務。

4、吃喝玩樂花費多，要合理規劃。

5、外出覓財能力較高，可不要宅在家裡。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：審判

本月塔羅給天秤的啟示是「決定」。這段時間你的狀態可能會有點亂糟糟，比如突然接手新案件、工作量加大、搭檔請假甚至辭職等等。對於單身的天秤來說，這會是很想要有人可以依靠的一個月，所以感情上破鏡重圓、與前任復合的機率不小。不管怎麼樣，只要好好整理自己的心情再做出決定，一切都會迎刃而解。

10月會發生的事情：

1、單身者外出會有桃花，但不是正緣。

2、對待戀人的態度有些敷衍，引起對方不滿。

3、工作上會出現些許麻煩，需要耐心解決。

4、與同事之間因表達不當，產生誤會。

5、有漏財危險，外出注意保管好錢包。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：惡魔

本月塔羅給天蠍的啟示是「克制」。本月你玩心較重，沒有什麼工作熱情，對於按部就班的生活感覺厭煩。消費慾望強烈，會很想放個假外出旅遊，買點東西犒勞自己。建議你，最好控制過度消費的衝動喔，因為很有可能一段時間後你就後悔了。如果想賺錢，還是要腳踏實地。

10月會發生的事情：

1、單身者在購物中心遇見心儀對象的機率高。

2、戀人之間心意相通，戀情升溫。

3、與同事合作缺少默契，有做白工的可能。

4、財務上有點入不敷出，盡量不要借貸。

5、下半月情緒容易不穩定，小心引起上火。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

射手座

塔羅牌：正義

本月塔羅給射手的啟示是「平衡」。單身者有望在本月墜入愛河，戀愛中的射手也因為互動增多而戀情升溫。工作狀態很不錯，就算比以往忙碌，事務仍能相當順遂地進行。本月你會開始一些新的計劃，只要聽從自己內心的答案就沒問題，越來越旺的運勢也會幫你一把。

10月會發生的事情：

1、單身者在聚會上有機會被不錯的異性搭訕。

2、戀人的肯定或鼓勵，使你信心大增。

3、工作能夠有條不紊的完成。

4、事業上會受年長者提點，有貴人相助。

5、下半月小有偏財運，可以試試買彩券。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

摩羯座

塔羅牌：月亮

本月塔羅給摩羯的啟示是「自信」。你對現狀有不滿或焦慮的情緒，渴望改變卻力不從心，造成工作有點心不在焉。最近處理工作要格外細心，尤其是文件表格等很有可能會出錯。對於入職新公司的新人來說，除了要克服對陌生環境的不熟悉意外，也要注意別說錯話，並做好心理建設，相信自己能勝任。

10月會發生的事情：

1、有人給你介紹不錯的對象，別急著拒絕。

2、戀愛中的人會受到外界阻力的干擾。

3、工作粗心大意，要反覆檢查才行。

4、錯誤的市場資訊會干擾你的判斷，不要輕易投資。

5、消費慾望強烈，不該買的就不要買了。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

塔羅牌：女祭司

本月塔羅給水瓶的啟示是「傾聽」。最近需要在人際交往上多費點心，例如：在工作上多聽聽其他同事的發言，私下也可以約許久未見面的朋友同學聚會閒聊，能獲得不少靈感，幫你開啟新的大門。本月你可能會有一些新的想法和計劃，但因為拘謹或膽小，行動能力不足。試著去做看看，你會驚訝於自己的能力。

10月會發生的事情：

1、渴望愛情，單身者邂逅愛情的機率大增。

2、戀人間共同話題增多，戀情甜蜜。

3、求職者找到心儀工作的機率高。

4、提前做準備的好習慣，得到上司褒獎。

5、錯誤的市場資訊會干擾你的判斷，相信別人不如相信自己。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌：戀人

本月塔羅給雙魚的啟示是「表達」。本月整體運勢不錯，是付出行動越多、各方面的回報也就會越多的一個月。尤其在與人交往方面，注意溝通的技巧，便會出現事半功倍的效果。在公司要抓住每個能表現自己能力的機會。單身的魚兒可以勇敢表達愛意，戀人間更不要吝嗇說「我愛你」，戀情會更加甜蜜喔！

10月會發生的事情：

1、向心儀對象表白，成功機率高。

2、戀愛中的人見面機會增多，相處融洽。

3、有機會在會議上表達自己的觀點，得到同事認可。

4、工作效率高，能夠提前完成案件。

5、錢財進出頻繁，上半月短期投資獲利的機率較高。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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