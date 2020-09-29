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月圓人團圓好日子！中秋節前「5大好運爆表星座」排行

聯合新聞網 / 小孟
圖／pixabay
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一年一度中秋節又要來了，象徵豐收和團圓的好日子，是一個僅次於春節的傳統節日，中秋節恰好是滿月的時間，星座專家小孟老師分析了中秋節將有好運的5個星座，一起來看看誰上榜了吧！

Top5:金牛座:偏財來臨，福星加持

金牛座中秋節前是很適合作投資理財的時刻，偏財宮非常好，這對你的投資方面能帶來好運氣，但也要另外提醒金牛朋友們，雖然有福星加持，也是要仔細研究一些投資事宜，不宜聽信一些奇怪門路的消息就作投資，這對你風險可能會增多，自己作功課投資會是最保險的方式。

Top4:天蠍座:投資獲利，好運不斷

天蠍座的朋友們，中秋節前你們對自己的金錢與資源會特別有意識，你很想去研究或透過不同的方式來增加自己的資產，而你的企圖心也能使你去研究各種生財之道的法門，中秋前雖然你在投資市場上會大賺一筆，但還是要留意不要太過的失心瘋追求高點或數量的投資。

Top3:獅子座:中到小獎，開心不宜

獅子座近期會中到小獎，牌中主角拿著一朵花，代表小有進帳。若你最近有剩下來的統一發票能中到小的獎項，若你想要參加網站所舉辦的贈獎活動也能抽到小的獎項，雖然不多但是不無小補，建議多穿綠色的衣服能讓財運滿分。

Top2:射手座:用錢滾錢，找到方法

射手座的朋友們中秋前你可以開始把一些多的資金拿來作一些投資的活動，必定能夠用錢滾錢，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，中秋後對你來說是改變新的理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財的方式，而且會讓你有自信用這樣的方式會對你一直是有利的。

Top1:牡羊座:抽到大獎，財運滿分

牡羊座的人偏財運很好，中秋後若你想要買彩卷苦無號碼可以多詢問周邊的朋友，很多人都在馬不停蹄的在找財神爺，但慕然回首時其實財神爺就在你身邊。除此之外你若想參加任何抽獎活動都有中大獎的機率，建議多穿紅色的衣服能讓財運滿分。

中秋節

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