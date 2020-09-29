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心理測驗／冰箱還是打火機？測出你會是誰的貴人

聯合新聞網 / 綜合報導
圖片來源／ingimage
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有時向他人伸出援手，不僅是幫助別人，更能讓自己的身心感到充實。日本媒體「TRILL」分享一道心理測驗，可以讓你知道，你會是什麼樣的人的貴人。

透過猜測圖中的內容，了解自己是誰的恩人。圖擷取自TRILL
透過猜測圖中的內容，了解自己是誰的恩人。圖擷取自TRILL

請問，你認為圖片中的東西是什麼呢？

1.冰箱

2.游泳池

3.打火機

4.橡皮擦

選擇1.冰箱的你，是大多數人的貴人。對誰一律平等看到的你，只是看到有困擾的人，便會自然而然行動。對你而言，你不過只是舉手之勞而已。但你那些自認微不足道的舉動，在他人眼中卻具有十足份量。即使並非刻意，但你確實是許多人眼中的貴人。

選擇2.游泳池的你，是努力者的貴人。你會替撐不下去的人加油打氣，給予援助。你是一個貫徹始終，一但開始行動，就不願意半途而廢的人。因此你也會將這種心情投射在他人上，替對方加油，希望他們也能完成自我的目標。對於努力卻碰到瓶頸的人而言，你就是他們的貴人。

選擇3.打火機的你，是創傷者的貴人。你總是關心周圍的身心受創的人們，即使只是默默地守護在身邊，也能帶給他們溫暖。這樣的你具有堅強的性格和寬廣的度量。對於受創的人們，或許總是會接受到來自四面八方的建議，反而造成當事者的負擔。但你就像是貼布一樣，靜靜地守護著對方，是受創者的貴人。

選擇4.橡皮擦的你，是朋友們的貴人。你對看到不熟的人在苦難之中，或許會很猶豫著該不該出手相救。但是如果對方換成是你的朋友，你絕對兩肋插刀在所不惜。只要是為了友情，即使是有點困難的事情，你也會不當那個困難是一回事。這樣情義相挺的你，就是朋友們的貴人。

心理測驗

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