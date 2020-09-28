唐綺陽星座運勢週報：金牛有意外損失 雙魚小心中秋烤肉

你認為自己是個心軟的人嗎？有些人在感情上碰到對方劈腿時，可能因為念舊情而心軟原諒，但有些人則是格殺勿論。心軟本身並沒有好壞之分，它只是一種感性層面，倘若能加上頭腦理性的分析，相信會更能找到平衡點。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你心軟指數有多高？

2020-09-24 11:26