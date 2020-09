代父從軍不是因為「無長兄」 而是「有武曲」– 花木蘭 (Mulan)

命宮組合: 武曲、七殺

迪士尼在1998年製作並發行電腦動畫電影「花木蘭」(Mulan),2005年初則以錄影帶首映方式發行「花木蘭2」(Mulan II)。2020年又改編先前的動畫電影(Mulan),推出了真人演出的同名電影。

故事的源頭來自《木蘭詩》(也稱《木蘭辭》),也就是我們從小聽到大且耳熟能詳的花木蘭代父從軍的故事。虛構的花木蘭故事,雖然讓人欽佩她巾幗不讓鬚眉的英勇果敢,但是最常被人質疑或挑戰之處,就是花木蘭如何能夠做到讓軍中一起生活、作戰的同伴們「同行十二年,不知木蘭是女郎」。

安能辨我是雄雌?

紫微的十四主星中有個性剛強的主星(如七殺、破軍、武曲),坐命者在心態與價值觀上就會趨向傳統社會中對於男性的印象或期待,如勇敢、果決、勇於冒險。

而這種心態與價值觀的趨向,則不分性別。也就是女性如果是個性剛強的主星坐命,在心態與價值觀就會趨於陽剛。

但是心態與價值觀的趨向,並不代表坐命者在外在的行為舉止上就有相同的傾向。個性陽剛的女性可能會有非常女性化的外在與穿著,往往要在與她們深入交往或近距離接觸後,她們內在陽剛的個性才會慢慢地展現。

但是有個組合卻是例外: 武曲星落入女性的命宮。

武曲的坐命者通常精明能幹、耐操耐磨;尤其為了賺錢,勤快並帶有衝勁。女性的坐命者除了個性剛毅、心直口快之外,通常也粗枝大葉;動作、語言中帶著粗獷豪氣;甚至裝扮上也有陽剛、俐落的男性傾向。

片中的木蘭正是這種個性的展現,所以不符合身旁一般人對於年輕女性的期望與要求。受到武曲的影響,木蘭要喬裝成男性代父從軍,應該也比較容易。

是倒影還是幻影?

而命宮中的另一顆同屬陽剛特質的主星 - 七殺,更助長了這種陽性特質的呈現。

行動派的七殺,帶有劍及履及、率性而為的特質;行事作風常有想到就去做、懶得溝通的傾向。因此,木蘭夜半整裝備馬,帶著父親的裝備武器不告而別,也就不令人意外了!

由於七殺的遷移宮必為天府,也意味著出門在外會有貴人相助,通常要離鄉背井在外地才會有發展。木蘭在家鄉未曾受到媒婆的青睞,連帶週遭的鄰居們也用一種看笑話或是鄙視、輕蔑的態度來看待她。雖說木蘭從軍是為了代替父親,但是從另一個角度來看: 如果繼續待在家鄉,雖然免受部隊中的辛苦操練、戰爭時的危險,但是待在家鄉沒有前景的日子(未能得到良好的婚配)也未必好過。

離鄉背井發展,似乎是木蘭唯一的選擇,也是必然。

所謂的貴人,未必是處處提供協助、小心呵護自己的人。對於七殺而言,貴人往往是提供機會讓七殺有所表現的人。從這個角度來看,動畫版中的單于(Shan Yu) 和真人版的柔然領袖布利可汗(Bori Khan),才是木蘭的貴人;因為他們的存在,木蘭才產生了無可或缺的價值。

雖說遷移宮代表的是坐命者在外的發展機運或運勢,它同時也代表坐命者潛藏的個性以及對外所呈現的樣貌。

遷移宮的天府讓坐命者有種冷眼看待週遭變化、伺機而動的特質。在沒有牽涉特別利害關係的情況下,七殺通常都會用一種客套、保守的態度作為基本應對。在某些必要的情況下,七殺甚至可以隱藏自己的本性,只為了能夠獲取重要關係人的青睞,或是得到重要的關鍵事物。

七殺的衝勁與天府的保守、穩重,形成了一種落差極大的反差。天府重規矩與七殺重自我也會形成一種拉鋸,讓年輕的七殺內心奔騰、糾結不已。利益、關係與自我孰輕孰重,常常困擾著七殺。

動畫版中主題曲 - Reflection的歌詞,正是反映出七殺的這種糾結。這首曲子是木蘭在與媒婆會面受挫之後,對著水中自己的倒影有感而發: 為了要有良好的婚配所做的妝扮,但那個影中人卻不是自己熟悉的自我。

You may think you see who I really am 也許你認為你看到的是真實的我

But you'll never know me 但是你永遠都不會了解我

Every day It's as if I play a part 每一天我好像演戲一般

Now I see 現在我明白了

If I wear a mask 如果我帶著面具

I can fool the world 我可以欺騙全世界

But I cannot fool my heart 但是我無法欺騙我自己的內心

Who is that girl I see 我眼中的那個女孩到底是誰

Staring straight back at me? 就這樣在後方直視著我

When will my reflection show who I am inside?

什麼時候我的倒影才能顯示那個內在真正的我

I am now in a world where I have to hide my heart and what I believe in

我現處在一個必須隱藏我內心以及隱藏我所深信不疑的世界中

But somehow I will show the world what's inside my heart and be loved for who I am

但無論如何,我會向全世界展現我內心的一切,以及我真愛的自我

Why is my reflection someone I don't know? 為什麼我看見的並不是那個我所知道的自己

Must I pretend that I'm someone else for all time?

而我是不是還要繼續假裝那個我不熟悉的自己

There's a heart that must be free to fly 一顆想要自由飛翔的心

That burns with I need to know the reason why 迫切地想要知道一個理由

Why must we all conceal what we think, how we feel

為什麼我們必須要隱藏自己所想的、隱藏自己的感覺

Must there be a secret me I'm forced to hide?

是不是一定要有一個被迫要隱藏而不為人知的自我

I won't pretend that I'm someone else 我不會永遠都假扮那個我不熟悉的自己