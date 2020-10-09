每日星座運勢／牡羊良好的工作態度 能使效率提高

2020-10-9

牡羊座

良好的工作態度能使效率大大提高。

整體運：★★★★★

面對富有挑戰性的工作，可在探索和解決問題的過程中學習到許多專業的知識。你的認真和上進的精神會讓你進一步自我突破，有機會站到更高的位置上。與戀人花前月下，所有的疲勞都會一掃而空，只留下無限的柔情。

愛情運：★★★★☆

享受浪漫愛情的好日子，有利約會，說些動人的情話，製造小驚喜。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，你說的話、你提的意見，他人都很願意接受，尤其是主管階級者，今日與員工溝通上特別得心應手；一般工作者適合以智取勝，多運用腦袋瓜構思，才可以達到好的效果。

財運：★★★★★

錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉

開運方位：正東方向

金牛座

有明確的堅守方案才能有望扭轉財運。

整體運：★☆☆☆☆

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。工作不太穩定，需要同事協助時，說話要禮貌溫和些才不會讓人產生反感。對遠距離的朋友，不妨多利用電話或網路進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情非常和諧，不過總是感覺少了點激情，還應安排一些浪漫的約會喔！

事業運：★☆☆☆☆

頗為忙碌的一天，易狀況不斷。宜獨立作業，若與同事並肩作戰則要特別注意配合。

財運：★☆☆☆☆

對金錢的判斷力較弱，不聽信謠言可防止受到錯誤資訊影響而損財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00石榴紅

開運方位：東南方向

雙子座

情緒較低落，感慨頗多。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者注意自己的言行舉止，易引起另一半懷疑，影響彼此感情；單身者易遇到爛桃花。

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，顯得有些自我，讓人難以親近，容易造成機會流失、計劃難以達成。

財運：★★★☆☆

賭性較強，可偏偏財運不太好，如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00橄欖綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

等待，亦能成就好運。

整體運：★★★★☆

心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴的配合再緊密一些，財運突破最高點的時機就在眼前喔！暫時先把工作放一邊，小心兼顧不成反而會蠟燭兩頭燒！

愛情運：★★★★☆

運勢佳，單身者有心儀的對象不妨大膽表白，成功的機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，會扮演配合、聽話的角色，依章法行事。不妨趁著午休時間去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

財運：★★★★★

吉星、福星高照的日子。金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，運氣好得令人羨慕，還有小小的賭運唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

獅子座

愛情甜蜜，還會有意外的收入。

整體運：★★★☆☆

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。

事業運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。做事時應收起玩樂心，多一點細心才好。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道，似乎不容易耶！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00脆梅青

開運方位：東南方向

處女座

今天還是吃清淡些的好。

整體運：★★★☆☆

今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

愛情運：★★★☆☆

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於玩樂忽略了對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作上顯得較衝動，小心因莽撞而碰壁連連。集思廣益，注意態度才能提升運氣。

財運：★★☆☆☆

判斷力偏弱，易憑直覺來做決定，小心損財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00鈦晶金

開運方位：西南方向

天秤座

易心想事成的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。

愛情運：★★★★☆

今日是表現溫柔體貼的時刻，多忍讓，順著伴侶的意思，可增進感情。

事業運：★★★★☆

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！

財運：★★★☆☆

不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡放鬆一下。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00辣椒紅

開運方位：西北方向

天蠍座

加強體魄鍛煉，積極進取。

整體運：★★★☆☆

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。

愛情運：★★★☆☆

多關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會很感動喔！

事業運：★★☆☆☆

變通能力較差，不考慮周圍其他的因素而一昧的按部就班，不但效率不高還把自己弄得很疲憊，做事稍微靈活一點，工作都會變得非常輕鬆。

財運：★★★★☆

人際關係圓滑，招財貓正在努力向你招手喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00咖啡棕

開運方位：正東方向

射手座

精神恍惚，工作心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是費力不討好，這讓你感到內心鬱悶。事業上，別太過於執著以往的成就，稍做改變就易看到新的希望。進財管道不多，要減少不必要的應酬才能節省開支。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人適合表白、求婚，容易獲得滿意的回應；已婚者與另一半約會，製造一些浪漫吧！

事業運：★★☆☆☆

有些三心兩意，容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

財運：★★☆☆☆

應酬多，花錢如流水。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00秋葵綠

開運方位：正東方向

摩羯座

愛情度過冰河期。

整體運：★★★★☆

感情方面開始解凍，已冷卻的愛情開始回溫，和心愛的人到充滿甜蜜回憶的地方走一走，重溫過去的幸福味道，兩顆心又能貼得更近；今天的財運不錯，貴人在投資理財上提出的可行建議對你幫助很大；事業上會因為原料供給不穩定，恐將影響工作進度。

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子。還等什麼呢？要等他主動，花都已經謝了。加油！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，可依舊是個忙碌的日子，如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，容易有意外收穫哦！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00青金石藍

開運方位：正東方向

水瓶座

舉棋不定會讓你錯失良機。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

事業運：★★☆☆☆

做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

財運：★★★☆☆

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00竹葉青

開運方位：正北方向

雙魚座

多注意休息。

整體運：★★★☆☆

借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款數字有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

愛情運：★★☆☆☆

今天不是約會的好時機，小心不要聊到彼此都敏感的話題。

事業運：★★★☆☆

上班族加強人際關係，可為事業發展鋪路。

財運：★★★★☆

主動與人合作，你會獲得更多的回報。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00可可棕

開運方位：西南方向





