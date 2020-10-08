每日星座運勢／天秤適合開始新計劃 財富回收時刻
2020-10-8
牡羊座
切忌喝酒誤事。
整體運：★★★★☆
今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。
愛情運：★★★★☆
約會最好找個安靜的地方，小心中途被人打擾喔！
事業運：★★★★☆
會突然接到新的任務，讓你有些措手不及。別緊張，分出輕重就能輕鬆應對。
財運：★★★☆☆
特別愛花錢的一天。荷包裡的錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後又會後悔不已。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-13:00蜜瓜黃
開運方位：正北方向
金牛座
做什麼事都要把握好「尺度」。
整體運：★★★☆☆
有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬梆梆的話自己會吃悶虧的。
事業運：★★★☆☆
心情會有一些起伏，對工作和生活都有所影響，應平靜心情，維持積極向上的心態才好。
財運：★★★☆☆
錢財周轉不過來時，別心急，想想是否可以請親友援助。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-14:00芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
雙子座
思維活躍，易有好運降臨。
整體運：★★★★☆
今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。
愛情運：★★★★☆
愛情喜笑顏開的日子，伴侶間情投意合、形影相隨，恩愛耀眼。
事業運：★★★★☆
今天你的思路清晰，憑藉出色的邏輯分析力，可讓工作問題迎刃而解。
財運：★★★☆☆
今天有接觸到錢財的機會，可是，大多是過路財神或是別人的錢啦！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：18:00-20:00瑪瑙黑
開運方位：正東方向
巨蟹座
主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。
整體運：★★☆☆☆
情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，突然遇到經濟難題時易得朋友金援。
愛情運：★★☆☆☆
單身者想戀愛可到交友網站看看，容易遇到聊得來的異性；戀愛中的人易被戀人誤會。
事業運：★★☆☆☆
低落的心情讓你失去往日的熱情，感覺工作變得很乏味，沒有幹勁。
財運：★★★☆☆
財運普通，一分耕耘一分收穫。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：20:00-22:00可可棕
開運方位：正西方向
獅子座
健康運不佳。
整體運：★☆☆☆☆
想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣；容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況；工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。
愛情運：★☆☆☆☆
情侶間少計較、多付出，可相安無事，得失心太重則易感失落；單身者忌拿愛情開玩笑。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼。
財運：★★☆☆☆
在花費上要小心，別超支了。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-09:00鉑金灰
開運方位：正東方向
處女座
為人做事低調一些，對你有好處。
整體運：★★☆☆☆
工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。
事業運：★★☆☆☆
憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。
財運：★★☆☆☆
看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：19:00-21:00葡萄紫
開運方位：正北方向
天秤座
總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。
整體運：★★★★★
浪漫的咖啡館是今天約會的幸運之地，彼此能夠產生情愫，瞬間來電，愛意立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。
愛情運：★★★★☆
有利付出，多理解、包容伴侶，情感更和諧。單身者想談戀愛，可以請朋友幫忙撮合。
事業運：★★★★★
今天很幸運喔，答題時能有超出水準的表現，學業運很棒。
財運：★★★★☆
財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜美果實！
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00艷棗紅
開運方位：西南方向
天蠍座
情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。
整體運：★★★☆☆
今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。
愛情運：★★★☆☆
有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！
事業運：★★★★☆
在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。
財運：★★☆☆☆
財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-15:00香吉士黃
開運方位：正南方向
射手座
心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。
整體運：★★★★☆
他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。
愛情運：★★★★☆
今日對於戀愛充滿憧憬，單身者有機會接觸到帥哥、美女；有伴侶者有利約會。
事業運：★★★★☆
事業運頗優，態度上雖然保守，可是良好的工作態度能使你快速地完成手邊的工作。
財運：★★★☆☆
今日在財務、帳單、利潤計算等方面發現問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00白鋼銀
開運方位：西南方向
摩羯座
宜靜不宜動，急於求成易出錯。
整體運：★★★☆☆
今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更能感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。
愛情運：★★★☆☆
夫妻感情平順，多安排時間進行交心對話，可讓兩個人的心貼得更近。
事業運：★★★☆☆
工作較為平順，明顯的錯誤倒是不會出現，但在細節問題上還不能達到令上司滿意的效果，這方面需多加注意才行。
財運：★★☆☆☆
金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等，但不至於有大礙！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-13:00蘋果綠
開運方位：正北方向
水瓶座
與人交流應注意方式與方法。
整體運：★★★☆☆
對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，用對方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再來投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。
愛情運：★★★☆☆
保持心情開朗，自然大方地與異性相處，可提升戀愛運。
事業運：★★★☆☆
用樂觀的心態面對壓力，並將之轉化為動力，你會發現事情並沒有想像的那麼沉重複雜。
財運：★★☆☆☆
今日開銷大，不妨趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上！
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：07:00-08:00蕃茄紅
開運方位：西南方向
雙魚座
過分表現自我，易被打壓。
整體運：★★☆☆☆
今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！
愛情運：★★★☆☆
愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。
事業運：★★☆☆☆
工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！
財運：★★☆☆☆
對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-19:00金桔綠
開運方位：正東方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言