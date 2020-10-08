每日星座運勢／天秤適合開始新計劃 財富回收時刻

2020-10-8

牡羊座

切忌喝酒誤事。

整體運：★★★★☆

今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。

愛情運：★★★★☆

約會最好找個安靜的地方，小心中途被人打擾喔！

事業運：★★★★☆

會突然接到新的任務，讓你有些措手不及。別緊張，分出輕重就能輕鬆應對。

財運：★★★☆☆

特別愛花錢的一天。荷包裡的錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後又會後悔不已。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

金牛座

做什麼事都要把握好「尺度」。

整體運：★★★☆☆

有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬梆梆的話自己會吃悶虧的。

事業運：★★★☆☆

心情會有一些起伏，對工作和生活都有所影響，應平靜心情，維持積極向上的心態才好。

財運：★★★☆☆

錢財周轉不過來時，別心急，想想是否可以請親友援助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

雙子座

思維活躍，易有好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

愛情運：★★★★☆

愛情喜笑顏開的日子，伴侶間情投意合、形影相隨，恩愛耀眼。

事業運：★★★★☆

今天你的思路清晰，憑藉出色的邏輯分析力，可讓工作問題迎刃而解。

財運：★★★☆☆

今天有接觸到錢財的機會，可是，大多是過路財神或是別人的錢啦！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

巨蟹座

主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，突然遇到經濟難題時易得朋友金援。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛可到交友網站看看，容易遇到聊得來的異性；戀愛中的人易被戀人誤會。

事業運：★★☆☆☆

低落的心情讓你失去往日的熱情，感覺工作變得很乏味，沒有幹勁。

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘一分收穫。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00可可棕

開運方位：正西方向

獅子座

健康運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣；容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況；工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。

愛情運：★☆☆☆☆

情侶間少計較、多付出，可相安無事，得失心太重則易感失落；單身者忌拿愛情開玩笑。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼。

財運：★★☆☆☆

在花費上要小心，別超支了。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00鉑金灰

開運方位：正東方向

處女座

為人做事低調一些，對你有好處。

整體運：★★☆☆☆

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

事業運：★★☆☆☆

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

財運：★★☆☆☆

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00葡萄紫

開運方位：正北方向

天秤座

總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。

整體運：★★★★★

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運之地，彼此能夠產生情愫，瞬間來電，愛意立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

有利付出，多理解、包容伴侶，情感更和諧。單身者想談戀愛，可以請朋友幫忙撮合。

事業運：★★★★★

今天很幸運喔，答題時能有超出水準的表現，學業運很棒。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜美果實！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00艷棗紅

開運方位：西南方向

天蠍座

情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

整體運：★★★☆☆

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

愛情運：★★★☆☆

有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！

事業運：★★★★☆

在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00香吉士黃

開運方位：正南方向

射手座

心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

整體運：★★★★☆

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

今日對於戀愛充滿憧憬，單身者有機會接觸到帥哥、美女；有伴侶者有利約會。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，態度上雖然保守，可是良好的工作態度能使你快速地完成手邊的工作。

財運：★★★☆☆

今日在財務、帳單、利潤計算等方面發現問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00白鋼銀

開運方位：西南方向

摩羯座

宜靜不宜動，急於求成易出錯。

整體運：★★★☆☆

今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更能感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情平順，多安排時間進行交心對話，可讓兩個人的心貼得更近。

事業運：★★★☆☆

工作較為平順，明顯的錯誤倒是不會出現，但在細節問題上還不能達到令上司滿意的效果，這方面需多加注意才行。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等，但不至於有大礙！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00蘋果綠

開運方位：正北方向

水瓶座

與人交流應注意方式與方法。

整體運：★★★☆☆

對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，用對方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再來投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。

愛情運：★★★☆☆

保持心情開朗，自然大方地與異性相處，可提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

用樂觀的心態面對壓力，並將之轉化為動力，你會發現事情並沒有想像的那麼沉重複雜。

財運：★★☆☆☆

今日開銷大，不妨趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

雙魚座

過分表現自我，易被打壓。

整體運：★★☆☆☆

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

愛情運：★★★☆☆

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

事業運：★★☆☆☆

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00金桔綠

開運方位：正東方向





